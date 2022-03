Sanktionen gegen Russland sind Exportverbot für Aargauer Firmen

Unsicherheit «Praktisch ein Exportverbot»: Was der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland für die Aargauer Wirtschaft bedeuten Insgesamt sind Russland und die Ukraine für Aargauer Unternehmen kleine Handelspartner. Beat Bechtold, Direktor der Industrie- und Handelskammer, weiss aber von Firmen im Kanton, die wegen der aktuellen Lage keine Güter mehr exportieren können. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Beat Bechtold, Direktor der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. Alex Spichale

«Die Sanktionen gegen Russland bedeuten praktisch ein Exportverbot, dies betrifft auch Aargauer Unternehmen.» Das sagt Beat Bechtold, Direktor der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK), auf eine Frage der AZ bei der Präsentation der aktuellen Wirtschaftsumfrage am Mittwoch. Die Handelskammer berät und unterstützt ihre Mitgliedsfirmen bei Exportfragen und stellt unter anderem auch entsprechende Zollpapiere aus.

«Wir hatten kürzlich eine Anfrage von einem Aargauer Unternehmen, das von einem Standort in den baltischen Staaten aus eine Lieferung nach Russland plante», führt Bechtold aus. Dies ist im Moment aber aus mehreren Gründen gar nicht möglich, wie der Handelskammer-Direktor erläutert: «Der russische Luftraum ist geschlossen, es verkehren keine Containerschiffe mehr, Kurierdienste nehmen keine Aufträge an für Russland und russische Firmen haben massive Zahlungsschwierigkeiten wegen den Sanktionen gegen Banken.»

Schon in den Wochen und Monaten vor Kriegsausbruch, als sich der Konflikt mit der Ukraine zusehends verschärfte, riet die Handelskammer ihren Mitgliedsfirmen zur Vorsicht. Bechtold sagt:

«Wir haben den Unternehmen dringend empfohlen, ihre Exporte in die beiden Länder abzusichern.»

Wenn man Güter in Krisengebiete ausführe, stelle das immer ein gewisses Risiko dar, «da braucht es zwingend eine Versicherung und einen Exporteur, dem man als Firma vertrauen kann». Wegen der unsicheren Lage hätten schon vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine diverse Unternehmen auf Exporte verzichtet oder diese zeitlich verschoben, sagt Bechtold.

Bertschi AG aus Dürrenäsch hat vier Niederlassungen in Russland

Logistik-Unternehmer Hans-Jörg Bertschi aus Dürrenäsch, der zugleich Vizepräsident der Handelskammer ist, ist mit seiner Firma mit vier Niederlassungen in Russland vertreten. Dort hat Bertschi insgesamt rund 90 Mitarbeitende, welche die Container auf der Strasse verteilen. «Wir beliefern von unseren russischen Filialen aus die ganze Welt. Per Schiff nach und von Sankt Petersburg, mit der Bahn nach Moskau und weiter», sagte der Firmenpatron am Dienstag in einem AZ-Interview.

Hans-Jörg Bertschi, Patron des Logistikunternehmens Bertschi mit Sitz in Dürrenäsch, das in Russland vier Niederlassungen hat. Britta Gut

Handelskammer-Direktor Bechtold sagt, es gebe kaum Firmen im Kanton, die von ihrem Sitz im Aargau aus direkt geschäftliche Beziehungen mit Russland und der Ukraine pflegten. Meist gehe es um Exporte in diese Länder von einem Standort in Osteuropa aus, zudem könnten Aargauer Firmen indirekt vom Krieg und den Sanktionen betroffen sein. «Dies kann der Fall sein, wenn sie zum Beispiel keine Produkte mehr an deutsche Firmen verkaufen können, die bisher nach Russland lieferten und dies jetzt nicht mehr tun können.»

Zehnder Group aus Gränichen betreibt ein Verkaufsbüro in Moskau

Der Heizungs- und Lüftungshersteller Zehnder mit Hauptsitz in Gränichen ist mit einem Verkaufsbüro in Moskau vertreten. «Von dort aus wird die Kundschaft in Russland und Belarus betreut, die Ukraine decken wir über unsere Exportabteilung von Deutschland her ab», sagt CEO Matthias Huenerwadel. Das Geschäft in den drei Ländern, die im laufenden Krieg involviert sind, macht laut Huenerwadel rund 1,5 Prozent des gesamten Umsatzes der Zehnder Group aus.

Matthias Huenerwadel, CEO der Zehnder Group mit Sitz in Gränichen – der Lüftungs- und Heizungsanbieter macht rund 1,5 Prozent seines Umsatzes in Russland, Belarus und der Ukraine. zvg

Ob und wie das Unternehmen weiterhin in Russland, Belarus und der Ukraine tätig sein kann, ist derzeit offen. «Momentan ist die Situation sehr unübersichtlich, wir klären derzeit ab, inwiefern wir weiterhin unsere Produkte in diese drei Länder liefern können», sagt der CEO.

Knackpunkt dabei dürften insbesondere die Sanktionen gegen Russland sein, welche den internationalen Zahlungsverkehr betreffen. «Zudem ist die Zukunft schwer einzuschätzen, weil derzeit offen ist, wie lange der Krieg dauert und wie sich die Situation entwickelt», sagt Huenerwadel.

Twerenbold AG aus Baden betrieb Kreuzfahrtschiff auf russischen Flüssen

«Sie ist das Bijou zwischen Moskau, St. Petersburg und dem Kaspischen Meer. Stilvoll das Interieur, grossräumig die Kabinen und Suiten, meist mit privatem Balkon. Nie zuvor war das Reisen auf den zauberhaften Wasserwegen Russlands so exquisit.» So beschreibt der Badener Reiseanbieter Twerenbold das Flusskreuzfahrtschiff «Excellence Katharina». Das Schiff wurde 2016 in Dienst gestellt und verkehrte damals zum ersten Mal zwischen Moskau und St. Petersburg.

Vor sechs Jahren fuhr die «Excellence Katharina» des Badener Reiseanbieters Twerenbold zum ersten Mal auf russischen Flüssen. zvg

Direkt unter dem Bild des Schiffs auf der Website heisst es, die «Excellence Katharina» sei momentan nicht buchbar. «Die aktuelle Sicherheitslage lässt derzeit keine Reisen in dieser Destination zu.» Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident des Reiseunternehmens, sagt auf Anfrage:

«Wir haben alle unsere Aktivitäten in Russland eingestellt und bieten auch keine Russland-Reisen an, es sind keine Kreuzfahrten mit der ‹Excellence Katharina› buchbar.»

Derzeit liege das Schiff in seinem Heimathafen in Rostov am Don – es fuhr schon in den letzten beiden Jahre nicht. Wegen der Coronasituation hatte Twerenbold die Reiseangebote in Russland gestrichen. «Für das laufende Jahr hatten wir einige Buchungen für Flussreisen in Russland, gerade auch von Gästen, die 2020 und 2021 nicht reisen konnten», sagt der Verwaltungsratspräsident.

Twerenbold kündigt an, man werde die Kunden, die auf der «Excellence Katharina» gebucht hatten, so rasch wie möglich direkt informieren. «Sie haben die Möglichkeit, sich den Reisepreis erstatten zu lassen oder auf andere Angebote umzubuchen.»

Schon die erste Fahrt der «Excellence Katharina» hatte sich wegen der politischen Unruhen rund um den Ukrainekonflikt verzögert. Eigentlich wollte Twerenbold das Schiff bereits im Jahr 2015 in Betrieb nehmen, tatsächlich geschah dies aber erst ein Jahr später. Karim Twerenbold sagte noch im Jahr 2016, er glaube an die Destination Russland. «Wir sind überzeugt, dass der Feriengast sehr wohl zwischen dem politischen und dem touristischen Russland unterscheidet – Russland hat als Feriendestination sehr viel zu bieten.»

Uran aus Russland für AKW Beznau und Leibstadt – Vorräte reichen aber lang

Von den Sanktionen gegen Russland könnten auch die Betreiber der Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt betroffen sein, wie der «Tages-Anzeiger» am Mittwoch berichtete. Gemäss dem Artikel bezieht das AKW Leibstadt rund die Hälfte des Urans aus Russland. Die Axpo, welche die beiden Reaktoren in Beznau betreibt, kauft ihre Brennstäbe von einer deutschen Firma. Der Energieversorger bestätigt aber, dass es für das Uran in den Brennstäben einen Unterlieferanten aus Russland gebe.

Das AKW Beznau bezieht Uran aus Russland: Blick in das Herz des Reaktors, den Behälter für die Brennelemente. Emanuel Freudiger

Beznau und Leibstadt haben laut Angaben ihrer Sprecher allerdings einen Brennstab-Vorrat, der ausreicht, um ihre AKW mehrere Jahre zu betreiben. «Sollten bestehende Beschaffungswege ausfallen, verfügen wir zudem über Alternativen», sagt Axpo-Sprecher Sommavilla. Die Leibstadt-Betreiber halten gegenüber dem «Tages-Anzeiger» fest, sie könnten etablierte Lieferantenbeziehungen mit Kanada stärker nutzen.

Ökonom glaubt nicht, dass die Aargauer Wirtschaft stark leiden wird

Raphael Schönbächler, Ökonom und Volkswirtschaftsexperte bei Fahrländer Partner, geht nicht davon aus, dass der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland sich stark negativ auf die Aargauer Wirtschaft auswirken werden. Schönbächler sagt, dies sei für die Firmen im Kanton zu bewältigen, zumal die Exporte nach Russland gemäss Zahlen aus früheren Jahren nur rund 1,3 Prozent des gesamten Handelsvolumens aus dem Aargau ausmachten.

Auch der Anstieg beim Gas- und Ölpreis dürfte für die Unternehmen zwar spürbar, aber zu verkraften sein. Russisches Gas sei für private Heizungen ein Faktor, für die Stromerzeugung hingegen praktisch irrelevant. Schönbächler verweist zudem darauf, dass die Wirtschaft im Aargau mit einer Auslastung der von 93 Prozent der Produktionskapazitäten derzeit sehr gut laufe. Dies werde auch in den nächsten Monaten trotz Krieg und Sanktionen so bleiben, die Auftragsbücher seien voll, sagt der Experte.

