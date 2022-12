UNO-Tag der Freiwilligen: Gallati lobt Freiwilligenarbeit

UNO-Tag der Freiwilligen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati lobt Freiwilligenarbeit: «Ein wesentliches Element für eine funktionierende Gesellschaft» Auf Velosätteln im ganzen Kanton leuchten am Montag rote Sattelbezüge. Benevol Aargau macht damit zum Tag der Freiwilligen auf die Möglichkeiten für freiwilliges Engagement im Kanton aufmerksam. Auch Regierungsrat Jean Pierre-Gallati lobt die Arbeit der Freiwilligen. 05.12.2022, 16.27 Uhr

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati: «Freiwilligenarbeit ist ein wesentliches Element für eine funktionierende Gesellschaft.» Fabio Baranzini

Am 5. Dezember ist UNO-Tag der Freiwilligen. Die Freiwilligenfachstelle Benevol Aargau und ihre Mitgliedsorganisationen nutzen diesen Tag, um auf Freiwilligenarbeit im Kanton aufmerksam zu machen. Dazu wurden Velosättel mit der Aufschrift «Gegenwind braucht Kraft – Freiwilligenarbeit gibt Energie» überzogen.

Auch Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales im Kanton, erkennt den grossen Wert der Freiwilligenarbeit. Sie sei «ein wesentliches Element für eine funktionierende Gesellschaft – ganz besonders bei den Herausforderungen der letzten Jahre», wird er in einer Mitteilung zitiert.

UNO-Tag der Freiwilligen: Auf Velosätteln im ganzen Kanton leuchten am Montag rote Sattelbezüge. zvg / Benevol Aargau

Wer sich in seiner Freizeit beispielsweise für die Umwelt, im Kulturbereich oder im Sozialen einsetzen möchte, hat dafür im Aargau gemäss Mitteilung von Benevol Aargau Hunderte von Möglichkeiten. «Im Gegensatz zu anderen Dingen, die unser Leben beeinflussen und uns Sorgen bereiten, besteht bei der Freiwilligenarbeit die Möglichkeit, selbst konkret etwas zu unternehmen», so Samuel Steiner von der Freiwilligenfachstelle Benevol Aargau.

In der Schweiz engagieren sich 41 Prozent der Bevölkerung freiwillig und unentgeltlich. Das aktuelle Sorgenbarometer der Credit Suisse hat deutliche Ergebnisse geliefert: Bei der Frage, was die Schweizer Identität gefährde, gaben 79 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer an, dass ihnen das sinkende freiwillige Engagement Sorgen bereite – damit ist dieses Thema die meistgenannte Sorge in diesem Bereich. (fan)