Ungewöhnlich wohnen Vom Taubenschlag zum Luxusloft: In dieser Aarauer Altstadtwohnung lebt Karin Appenzeller ihren Wohntraum

Das Haus, das wir für diesen Bericht besuchen, ist fast 250 Jahre alt. Doch erst seit ein paar Monaten leben in seinem Dachstock erstmals keine Tauben mehr, sondern eine junge Frau hat sich hier eingenistet.

Bevor das Vogelzuhause zur vielleicht kleinsten Loftwohnung der Aarauer Altstadt wurde, blieb kaum ein Dachbalken auf dem anderen: Faulige Sparren wurden ersetzt, Fenster in die Wand geschlagen, Lukarnen angebaut. Es gibt jetzt eine Dachterrasse, von der aus man eine Rundumsicht über die Dächer der Altstadt hat. Und eine Einbauküche, die ebenso gut zu einer Eigentumswohnung gehobener Preisklasse gehören könnte.

Die Wohnung ist ihr «Jackpot»

Rund ein halbes Jahr lang wurde renoviert, um- und angebaut. Aus dem dunklen, schmalen Estrich ist eine praktische und zeitgemässe Loftwohnung geworden. Ob es den Tauben hier noch immer gefallen würde? Während unseres Besuchs jedenfalls beobachteten sie uns die ganze Zeit über durch das Küchenfenster hindurch.

Karin Appenzeller wohnt seit April im Dach des dreistöckigen Hauses an der Milchgasse in Aarau. Sie besitzt nicht gerne viele Sachen, wie sie sagt – was gut ist, denn die Wohnung ist für Minimalistinnen und Minimalisten gemacht.

So stand es wörtlich im Wohnungsinserat. «Es hiess, es wäre eine Single-Wohnung, da es keinerlei Rückzugsmöglichkeiten gibt. Und sie sei geeignet für Menschen, die einen minimalistischen Lebensstil bevorzugen würden», sagt Karin Appenzeller. Sie habe sich sofort angesprochen gefühlt.

Wohnzimmer, Esszimmer und offene Küche in einem Raum: Wo früher Tauben zuhause waren, ist heute fast das gesamte materielle Leben von Karin Appenzeller untergebracht. Britta Gut In den ausgebauten Dachstock des Hauses an der Aarauer Milchgasse führt eine Treppe direkt in die Küche. Britta Gut Die Küche konnte nur dank einer neu eingebauten Lukarne errichtet werden, von hier aus blickt man in die Wirren der Dächer der Aarauer Altstadt. Britta Gut Für den Ausbau der Wohnung wurden hochwertige Materialien verwendet, die ebenso praktisch sind: hier ein in die Herdplatten eingebauter Dampfabzug, der nach unten abzieht und somit einen über dem Kochfeld befestigten Abzug überflüssig macht. Britta Gut Vom kleinen Esstisch aus sieht man direkt in die Küche. Britta Gut Karin Appenzeller auf ihrem Sofa. «Die Wohnung ist für mich der Jackpot.» Britta Gut

Auf 60 Quadratmetern und mit durchgehender Dachschräge ist weder Platz für Schränke noch für grosse Tische, grosse Bettgestelle oder hohe Lampen. Die Wohnung war für Karin Appenzeller, die bereits in Aarau wohnte, trotzdem der «Jackpot», erzählt sie:

«Eigentlich wollte ich gar nicht umziehen, doch diese Wohnung hat einfach alles, was ich mir schon immer wünschte.»

Sichtbalken zum Beispiel – und von diesen gibt es im Dachstuhl von 1780 viele. Die Dichte an alten Materialien, Patina und Geschichte blieb nach dem Umbau erhalten, wodurch optisch nicht mehr viel Raum bleibt für Gegenstände, die nicht schon zur Wohnung selbst gehören.

Die sichtbaren Balken der Dachbodenkonstruktion prägen die Optik der gesamten Wohnung. Britta Gut

«Zu viel Kram würde mich hier drinnen erschlagen», sagt sie, «aber da ich noch nie viele Möbel besass, musste ich kaum etwas wegschmeissen, als ich hier einzog.» Die Wohnung habe so viel Charme, wozu dann noch aufwerten durch Gegenstände, die diesen Charme womöglich verdecken? «Ein nachhaltiger Lebensstil gefällt mir, und eine so kleine Wohnung zwingt mich dazu, reduziert zu leben.»

Nur gerade der Plattenspieler von Karin Appenzeller ist neben dem Sofa, dem TV und dem Esstisch im Wohnraum sichtbar. Britta Gut

Überbleibsel aus früheren Zeiten

Nachhaltigkeit bedeutet auch, an etwas Bestehendem festzuhalten, ihm einen Mehrwert zu verleihen – und nicht zuletzt verdichtete Wohnmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies war auch der Auftrag des Bauherrn und der Wunsch des städtischen Denkmalpflegers, als es 2019 darum ging, das durchlässige, unisolierte Dach zu sanieren und gleich noch eine Wohnung aus dem obersten Geschoss zu machen.

Vor dem Umbau waren der historische Dachstock und Dach des Hauses weder isoliert noch renoviert. Daniel Brunner Der Dachstuhl von 1780 war teilweise morsch und faulig und musste an vielen Stellen ersetzt oder ausgebessert werden. Daniel Brunner Auch das Licht war spärlich. Um die Wohnung heller zu machen, wurden Lukarnen eingebaut und Ochsenaugen-Fenster in das Gemäuer geschlagen. Daniel Brunner Auch der Boden, hier noch mit Tonplatten belegt, musste mit zusätzlichen Balken verstärkt werden. Daniel Brunner

Alles Historische sollte so gut wie möglich erhalten bleiben. Und weiterhin sichtbar sein. Die Spindel zum Beispiel. Mit ihr konnte früher, als noch mit Feuer geheizt und gekocht wurde, das Brennholz zur Lagerung in den Dachstock gezogen werden. An einem Seil, das über einen Flaschenzug am Giebel in die Gasse hing, wurde die Ware mit der von Menschenhand gedrehten Spindel nach oben befördert.

Mit dieser Spindel konnte man früher Brennholz über einen Flaschenzug in den Estrich des Hauses ziehen und es dort lagern, wo heute Karin Appenzeller wohnt. Britta Gut

Die Spindel steht noch immer an ihrem angestammten Platz, der heute mitten im Wohnraum ist. «Wenn man so etwas in seiner Stube hat, braucht man keine Deko», sagt Karin Appenzeller. Für sie sei die Spindel eines der wichtigsten Überbleibsel des alten Dachstocks, weil sie die Geschichte des Raumes und seinen praktischen, ursprünglichen Gebrauch greifbar machen würde.

Karin Appenzeller führt durch ihre Dachwohnung. Simone Morger

«Ob das eine gute Idee ist?»

Ein weiterer Lieblingsort von Karin Appenzeller ist die Dusche. «Es ist so cool, dass die einfach so in die Wand gebaut wurde!» Kommt man aus der Dusche, steht man direkt im Wohnraum. Ob das eine gute Idee sei, dessen war sich Daniel Brunner nicht immer sicher. Der Holzbauer leitete den Umbau des Dachstocks und fand die Duschkabinen-Frage eine der schwierigsten:

«Wir entschieden uns am Schluss für den Durchgang zum Schlafzimmer, weil man hier besser vor den Blicken der Nachbarn geschützt ist – auch wenn sie jetzt nicht mehr so nah am Bad ist.»

Auch die sperrige Waschmaschine musste irgendwo untergebracht werden. «Die konnten wir in der Dachschräge verstecken», erklärt Daniel Brunner. Zusätzlicher Stauraum wurde generiert, indem ein Teil eines tiefer gelegenen Daches, das ebenso zum Wohnhaus gehört, als Reduit ausgebaut wurde. Zugang zum Reduit hat man über die Dachterrasse; Karin Appenzeller lagert hier all ihre Bücher, da sie für diese dann doch keinen Platz mehr in der Wohnung gefunden hat.

Im Durchgang zur Schlafecke befindet sich die Dusche, sie führt direkt in den Wohnraum hinaus. Britta Gut Die Waschmaschine konnte in einem Wandschrank, der sich die Dachschräge zunutze macht, untergebracht werden. Britta Gut «Das Bettgestell muss ich erst noch hier hoch bekommen», so Karin Appenzeller. Momentan schläft sie noch auf einer Matratze am Boden. Britta Gut Das Bad (ohne Dusche) wurde in einer Lukarne untergebracht, die neu ein- beziehungsweise angebaut wurde. Britta Gut

Das Haus an der Milchgasse steht nicht unter Denkmalschutz. Dennoch stimmte die Altstadtkommission dem Anbau der Lukarnen nur aus dem Grund zu, weil sie an der Längsseite des Daches angebracht und darum kaum sichtbar sind. Ohne die Lukarnen hätten weder WC noch Küche im Dachstock Platz gefunden.

Für die Terrasse zum Innenhof hin wurde ebenso ein Teil des Daches entfernt, sie ist von der Schlafecke aus zugänglich. Ist diese grosse Terrasse nicht etwas unverhältnismässig für diese kleine Wohnung?

«Die Terrasse ist enorm wichtig für das Wohnklima – sie öffnet den knappen Wohnraum zusätzlich nach aussen hin»,

erklärt Daniel Brunner.

Zur Milchgasse hin erweitert der Giebel den Wohnraum optisch. Die für Aarau typischen Giebelmalereien frischte man im Zuge des Umbaus auf, heute ziert sie unter anderem das Wappen der Familie Siegrist-Lothringerkreuz und Pflugscharen, die im Besitz des Hauses ist.

Wer bei Karin Appenzeller in der Wohnung steht, blickt zur Milchgasse hin direkt auf die Giebelmalerei. Britta Gut

Neben den praktischen Aufgaben, die Daniel Brunner mit dem Ausbau der Wohnung zu lösen hatte, musste auch die historische Dachkonstruktion renoviert und vor allem sicher gemacht werden.

Geht es um Zimmermannskunst, redet der Holzbauer in Fachbegriffen, die die Komplexität eines solchen Dachstuhlkonstrukts verdeutlichen: liegende Dach-Binderkonstruktion, Kehlbalken, Pfetten, Sparrenfüsse, Knotenplatten, Bundbalken, Sparrenaufschieblinge, Kniewändli. Auch wenn die meisten hier nur Bahnhof verstehen: Das Resultat der Renovierung ist ein offensichtliches Bijou.

Seit Karin Appenzeller hier lebt, konnte sie einen Ort ihrer Wohnung noch kaum geniessen: die Terrasse. Fast ihr gesamter Alltag spielte sich die letzten Monate drinnen ab.

In die Wohnung passt kein Pult, an dem sie arbeiten kann, für ihren Job als Social-Media-Managerin sitzt sie die meiste Zeit an einem kleinen Tisch, an dem sie auch isst und Gäste empfängt. Ob es ihr, gerade in Homeoffice-Zeiten, manchmal zu eng wird in dem kleinen, niedrigen Raum?

«Ich fühle mich jeden Tag wohler hier. Und ich bin gezwungen, nach Feierabend meine Arbeitsunterlagen zu verstauen»,

antwortet sie. «So kann, ja muss ich abschalten.» Vielleicht ja bald auch auf der Terrasse und mit Blick über die Dächer von Aarau.