Wohnen im Aargau: Rita Schneider lebt auf dem Campingplatz

Ungewöhnlich Wohnen Rita Schneider lebt auf dem Campingplatz direkt am Wasser – «Wenn der Rhein kommt, dann kommt er» Dort wohnen, wo andere Ferien machen. Das klingt herrlich. Für Rita Schneider ist dieser Wunschtraum in Mumpf Wirklichkeit geworden. Aber in Wirklichkeit verlangt das Leben auf dem Campingplatz auch so einiges von ihr ab.

«No Camping!» Ein Schild mit dieser abweisenden Aufschrift ist so ziemlich das Erste, was man vom Campingpark Mumpf zu sehen bekommt. Es hängt am Gittertor am Eingang. Kein Camping auf dem Campingplatz – ein Widerspruch? Nicht in Mumpf. Denn hier wohnen nur Dauermieter, für Touristen mit Zelten oder Wohnwagen hat es keinen Platz.

Bild: Chris Iseli

60 Standplätze gibt es für die an die 100 Dauermieterinnen und Dauermieter. Eine von ihnen ist Rita Schneider. Sie gehört zu den 20 von ihnen, die auch im Winter hier leben, also das ganze Jahr über. Ihr Häuschen steht am Rand des Platzes, einseitig schon fast im Uferwald und ganz nah am Rhein. Zwischen ihrer Terrasse und dem Fluss ist nur ein schmaler Wanderpfad. So nah am Wasser ist wohl kaum ein anderes Aargauer Zuhause gebaut.

Kaum erkennbar: Rita Schneiders Zuhause steht eigentlich auf Rädern. Chris Iseli Chris Iseli Blick von der Terrasse auf den Rhein. Chris Iseli

Ganz schön nahe am Wasser war Rita Schneider auch vorletzte Woche, als die Pegel aufgrund der Unwetter und des anhaltenden Niederschlags in der ganzen Schweiz stiegen und stiegen.

«Der Rheinweg ist jetzt zum Rhein geworden», schrieb sie am Mittwoch, 14. Juli, per E-Mail und schickte diese Bilder:

Die Treppe von der Terrasse führt nicht mehr auf den Wanderweg, sondern direkt ins Wasser. 16.7.2021, Rita Schneider / zvg Der Blick von Rita Schneiders Terrasse auf der Rhein. 14.7.2021, Rita Schneider / zvg

Etwas weiter flussabwärts, am Flösserweg in Mumpf, trat der Rhein übers Ufer:

14. Juli 2021, Nadine Böni/Aargauer Zeitung

Doch beim Campingpark Mumpf kam es nicht so weit und Rita Schneider blieb ruhig. So oder so. Sie sagt:

«Wenn der Rhein kommt, dann kommt er – da sind wir machtlos.»

Die 52-Jährige ist im Nachbarort Wallbach aufgewachsen und kennt den Fluss und sein gelegentliches Hochwasser deshalb nur zu gut. Sie erinnert sich an das Hochwasser im Juni 1979, damals habe sie als Kind beobachtet, wie ein Wohnwagen vom Campingplatz in Mumpf rheinabwärts trieb. An einem nahen Fischergalgen sind die eindrücklichen Hochwasserstände der letzten Jahrzehnte markiert:

Das Hochwasser vom Juli 2021 hat fast die Marke des Jahres 1995 erreicht – der Pegelstand des Jahrhundert-Hochwassers 1999 war aber noch weit entfernt. 16. Juli 2021, Rita Schneider/zvg

Normalerweise schwillt der Fluss einmal im Jahr an, wenn im Mai und Juni der Schnee in den Bergen schmilzt. Ein Juli-Hochwasser ist laut Rita Schneider eher ungewöhnlich, aber schlaflose Nächte habe sie deswegen keine gehabt. Und wenn das Wasser gekommen wäre, dann hätte sie ihre Sachen gepackt und wäre gegangen. «Vermisste Personen sind schlimmer als verlorene Gegenstände», sagt sie.

Fricktal–Los Angeles–Fricktal

Seit sechs Jahren wohnt Rita Schneider in ihrem Häuschen am Rhein, sie erfuhr einst von einer Freundin, dass es zum Verkauf stand, und meldete sich sofort beim Besitzer. Sie führt gleich selbst hindurch:

Wohnzimmer, Bad, Küche, Garten – Rita Schneider führt durch ihr Reich. Video: Gülpinar Günes

Eingezogen ist sie allerdings erst mit Verzögerung. Denn zwischen dem Kauf des Campingheims in Mumpf 2009 und dem definitiven Einzug war noch viel grosse, weite Welt: Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner hütete sie in Los Angeles fünf Jahre lang die Ferienvilla einer vermögenden Familie, kochte, pflegte den Garten und war für die ganzen Angestellten verantwortlich.

Ungewöhnlich wohnen als Lebensentwurf? Wohl eher Schicksal. «Ich habe davor mit meinem Sohn in einem Bauernhaus in Herznach gewohnt», erzählt sie. «Ein Haus mit viel Platz, ich war eine Sammlerin, eine Flohmi-Gängerin.»

Der Auslandsaufenthalt in den USA hatte am Anfang kein Ablaufdatum, doch so ganz ohne Zuhause in der Schweiz wollte sie nicht bleiben. Deshalb der Kauf des Hauses auf dem Campingplatz. Dass beim Umzug nur noch wenige der vielen Sachen mitkommen konnten, war für sie ein positiver Nebeneffekt. Aus der Sammlerin ist eine Puristin geworden.

Der Campingplatz als Wohnsitz Dauermieten auf dem Campingplatz, das heisst, in der Schweiz in aller Regel mindestens die Wochenenden der Sommersaison im Wohnwagen oder fest installierten Häuschen zu verbringen, ansonsten und im Winter in einer Wohnung oder einem Haus zu leben. Denn ein mehr oder weniger mobiles Zuhause auf dem Campingplatz wird vielerorts nicht als offizieller Wohnsitz akzeptiert. Einige Gemeinden machen da eine Ausnahme, zum Beispiel Mumpf. «Wenn das die Lebensweise ist, die jemand wählen will, warum soll das nicht möglich sein?», sagt Gemeindeschreiber Reto Hofer. Die Infrastruktur des Campingparks mache ein ganzjähriges Bewohnen grundsätzlich möglich, die Anzahl der Dauerbewohner habe der Betreiber des Platzes selbst bestimmt. «Viele Gemeinden befürchten, dass solch günstige Wohngelegenheiten sozial schlecht gestellte Menschen anlocken könnten, und verbieten deshalb das Wohnen auf dem Campingplatz», sagt Hofer. «Wir haben aber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten 20 Jahren.» Die Gemeinde sei in ständigem Austausch mit dem Betreiber, das habe sich bewährt. «Ruhe und Ordnung» seien ja auch in dessen Sinne.

Heute arbeitet Rita Schneider Teilzeit als Logistikerin. Ansonsten ist sie selbstständig in der Region unterwegs: als Hundesitterin und Gebäudepflegerin für Innen- und Aussenbereiche.

Hunde sind eine ihrer Leidenschaften, und natürlich wohnt einer mit ihr auf dem Campingplatz. Senior Spyke folgt ihr auf Schritt und Tritt und seine Lieblingsplätze sind zahlreich – eine Decke hier, ein kuschliges Körbchen da:

Bild: Chris Iseli

Sein Frauchen ist im Sommer am liebsten draussen in ihrem «Gärtli», auf ihrer Gartenlounge verbringt sie auch mal eine Nacht im Freien. Klingt herrlich und ist es für Rita Schneider auch. «Vielleicht wieder einmal ans Meer» wolle sie. Aber sonst gibt es für sie wenig Grund, ihr Zuhause zu verlassen, um an einem anderen Ort Ferien zu machen.

Nach einem Regenschauer verteilt Rita Schneider wieder die Kissen auf die Gartenlounge. Chris Iseli Rita Schneiders Reich ist ein grünes Paradies. Chris Iseli Chris Iseli Chris Iseli Chris Iseli «Mitbewohner» Spike. Chris Iseli Chris Iseli Chris Iseli Auch einer der Lieblingsorte von Rita Schneider: die überraschend geräumige Küche. Chris Iseli Blick ins Badezimmer. Chris Iseli Spike im Wohnzimmer. Die ehemalige Veranda hat Rita Schneider zu einem Erker ausbauen lassen. Im Winter wärmt der nachträglich eingebaute Holzofen. Chris Iseli Rita Schneider in der Schlafecke. Chris Iseli

Wer auf dem Campingplatz lebt, wird aber auch mit Vorurteilen konfrontiert. Bei einer jährlichen Standplatzmiete von mehr oder weniger 4000 Franken inklusive Nebenkosten kommt man schnell auf die Idee, dass sich am liebsten Aussteiger oder gar Randständige an einem solchen Ort niederlassen – Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen.

Von Rita Schneider ist nicht viel über ihre Nachbarn zu erfahren, sie verbringt ihre Zeit definitiv lieber auf ihrer Terrasse als in der Campingbeiz. Die meisten seiner Mieter kämen aus der Region, viele aus der Stadt Basel, aber auch vom Land, aus dem Aargau, sagt Campingplatz-Betreiber Urs Haller. Und über deren Beweggründe:

«Die Leute suchen die Natur, wollen ein Gärtli.»

Viele hätten früher andernorts einen Standplatz gehabt, vielleicht am Murtensee, und kamen nach Mumpf, um die persönliche Oase gleich um die Ecke zu haben. Schrebergarten plus quasi. Und: Das einfache Leben sei ein Trend, den auch er spüre.

Im Grünen: Blick auf den Campingpark Mumpf, im Hintergrund naht ein Frühsommergewitter. Bild: Chris Iseli

Haller vermietet die durchschnittlich 120 Quadratmeter grossen Parzellen, die Häuschen darauf sind Eigentum der Besitzer. Wechsel gibt es selten. «Viele haben ihren Platz schon seit Jahrzehnten», sagt Haller, der den Campingpark Mumpf seit 1995 betreibt, selbst aber nicht dort wohnt. Anfragen bekommt er zahlreich, doch hoffen auf einen freien Platz ist nahezu zwecklos: Haller verwaltet eine lange Warteliste.

Es ist streng – vor allem im Winter

Eins ist klar: Wer auf dem Campingplatz wohnt, muss sich zu helfen wissen und anpacken können. Am Häuschen von Rita Schneider gibt es ständig etwas zu tun. In Renovationsarbeiten hat sie schon Tausende von Franken investiert, als Nächstes will sie den Boden isolieren, dann wird bald das Dach fällig sein und die Fenster. Was sie sich in der riesigen kalifornischen Villa angeeignet hat, kann sie hier auf dem Campingplatz in Mumpf jetzt gebrauchen.

Der Winter ist die härteste Zeit auf dem Campingplatz. Nicht nur wegen des Schnees und der Wege, die es selbstständig freizuschaufeln gilt, sondern vor allem, weil es im Winterhalbjahr kein fliessendes Wasser gibt. Die Leitungen sind wenig tief verlegt und könnten ansonsten einfrieren und bersten. Dann füllt Rita Schneider ihren Wassertank von Hand. Eine Füllung, das sind 2500 Liter, reicht für zehn bis 15 Tage.

Das Schleppen des schweren, 250 Meter langen Schlauchs bis zum Wasserhahn, das ständige Wassersparen, die Kälte, die nur durch ständiges Feuern draussen bleibt – man ist hier eben nah an der Natur. Und gerade das ist so einzigartig.