Unfall Todesfahrt von Bad Zurzach: Obergericht bestätigt Freispruch von Vorinstanz Im Dezember 2018 verlor in Bad Zurzach ein Rentner die Herrschaft über seinen Lieferwagen. Eine Fussgängerin verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde vom Bezirksgericht freigesprochen, die Angehörigen gingen in Berufung – ohne Erfolg. Dominic Kobelt 27.01.2022, 16.56 Uhr

Eine 69-Jährige überlebte den schlimmen Unfall, für ihre Tochter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Kantonspolizei Aargau

Im März 2021 musste das Bezirksgericht Zurzach mit einem tragischen Unfall befassen: Am Samstag, 8. Dezember 2018 verlor ein damals 71-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Lieferwagen. Er geriet am Paradiesweg in Bad Zurzach aufs Trottoir, kollidierte zuerst mit mehreren Metallpfosten und erfasste dann eine 69-jährige Passantin sowie deren 39-jährige Tochter. Diese verstarb noch auf der Unfallstelle.