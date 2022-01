Unfälle Exklusive Auswertung: Das sind die acht gefährlichsten Bahnübergänge im Aargau Im Aargau gibt es über 270 Bahnübergänge. Immer wieder kommt es zu Kollisionen zwischen Zügen und anderen Verkehrsteilnehmern, oft mit schwerwiegenden Folgen. Wir zeigen auf, an welchen Stellen es in den letzten Jahren besonders oft krachte und wie Unfälle künftig vermieden werden sollen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Wo sich Schiene und Strasse kreuzen, entsteht ein potenzieller Gefahrenherd. Im Aargau kommt es vor allem in der unmittelbaren Nähe von acht Bahnübergängen vergleichsweise oft zu Unfällen. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Strassen zu den Strassenverkehrsunfällen über zehn Jahre (2011 - 2020).

Vergleichsweise oft ist davon die Wynental-Suhrentalbahn betroffen. Vor vielen Jahren waren solche Unfälle noch gang und gäbe und gingen oft schlimm aus. Doch auch im letzten Jahr berichtete die Polizei wieder vermehrt von solchen Zwischenfällen. Etwa im November, als ein Lieferwagenlenker (57) in Unterkulm von einem Parkplatz wegfuhr und beim Einbiegen auf die Hauptstrasse den herannahenden (und vortrittsberechtigten) Zug übersah. Im Oktober kam es in Oberkulm zu einem Unfall zwischen der WSB und einem Auto, im September in Unterkulm. Im August lief ein Fussgänger in Gontenschwil vor die WSB, auch er kam mit leichten Verletzungen davon. Im Juli kam es beim Bahnhof Buchs zu einer Kollision zwischen einem Auto und der WSB.

Meistens liegt die Schuld nicht bei der Bahn

Bei all diesen Unfällen lag die Schuld bei den Strassenbenutzern, die unaufmerksam waren. Auch ein Blick in die Polizeimeldungen der letzten Jahre zeigt, dass dies in den allermeisten Fällen so ist. Da erstaunt es nicht, dass es die Wynental-Suhrentalbahn überdurchschnittlich oft betroffen ist, teilt sie sich den Raum doch besonders oft mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Michael Briner, Kommunikationsverantwortlicher bei Aargau Verkehr, hält fest, dass in den letzten Jahren viele der Bahnübergänge saniert und zusätzlich gesichert wurden. «Durch diese Massnahmen nimmt die Zahl an Unfällen deutlich ab. Zudem wurde die Schwere von Kollisionen vermindert.»

Ungesicherte Bahnübergänge gibt es nur noch vereinzelt

Wieviele ungesicherte Bahnübergänge gibt es noch? Ein Bahnübergang ohne Schranken sei nicht automatisch «ungesichert», hält Briner fest. «Bahnübergänge ohne Schranken bergen ein höheres Risiko für Kollisionen, auch wenn diese gleichzeitig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen», erklärt er. «Dazu gibt es verschiedenste Faktoren zu berücksichtigen und zu bewerten, wie etwa die Verkehrsart, Verkehrsmenge, Geschwindigkeiten, Machbarkeit, Betriebsart der Bahn, etc.» Jeder Übergang sei ein Einzelfall und könne nicht simpel einer Kategorie zugeteilt werden.

Trotzdem lässt sich festhalten: «In dem von Ihnen untersuchten Zeitraum 2011 bis 2020 wurde eine grosse Zahl an Bahnübergängen zusätzlich gesichert oder ganz aufgehoben.» Aufgrund der erwähnten Komplexität könne man keine Zahl «ungesicherter» Bahnübergänge vorweisen. «Es handelt sich dabei aber nur noch um einzelne der insgesamt 182 Übergänge und für all diese bestehen derzeit laufende Verfahren. Zum Teil sind diese durch Einsprachen oder lange Bewilligungswege verzögert», hält Briner fest.

Einige Projekte zur Entschärfung laufen noch

Bei der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) sind dies Übergänge in Zusammenhang mit den Bahnhof- und Haltestellenprojekten in Aarau Binzenhof und Oberkulm. «Wir erwarten den Baustart dieser Projekte im Frühling 2022 und somit die baldige Entschärfung dieser Übergänge», sagt Briner. «Im Bereich Unterkulm mussten wir in den vergangenen Jahren verhältnismässig viele Unfälle verzeichnen, insbesondere bei der Böhler-Kreuzung.» Mit dem bestehenden Projekt «Sanierung Ortsdurchfahrt Unterkulm und Böhlerknoten» solle die Situation entschärft werden.

Bei der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) liegt der heikelste Abschnitt ausserhalb des Aargaus: Das Lokpersonal sei im Abschnitt zwischen Dietikon Stoffelbach und Dietikon besonders gefordert, so Briner. «Die Bahn verkehrt hier abschnittsweise im Strassenbahnbetrieb sowie teilweise nahe an Ausfahrten von Quartierstrassen oder Hauszufahrten.» Mit dem Projekt «Doppelspurausbau Dietikon» soll auch hier entschärft werden: «Nach Fertigstellung verkehrt die BDB neu in der Strassenmitte in gleicher Verkehrsrichtung wie der übrige Strassenverkehr.» Voraussichtlich geplante Umsetzung bzw. Inbetriebnahme ist Ende 2024.

Lokführer müssen bei Bahnübergängen besonders wachsam sein

«Für unser Lokpersonal gilt an allen Übergängen eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den Individualverkehr und die Bremsbereitschaft», erklärt Briner. «In kritischen Situationen wird in jedem Fall ein Achtungssignal (Horn/Lokpfeife) abgegeben und eine Schnellbremsung eingeleitet. Dieses Thema wird bei den Ausbildungen ausführlich geschult.»

Bei diesen Bahnübergängen kam es zu den meisten Unfällen:

Beinwil am See, Löwenplatz

Besonders viel Aufmerksamkeit ist von allen Verkehrsteilnehmenden gefordert, wenn eine Bahn den Kreiselverkehr kreuzt, wie in Beinwil am See beim Löwenplatz. Hier kam es mehrmals zu Kollisionen, meist nur mit Leichtverletzten. Leicht- bis mittelschwere Verletzungen trugen eine Frau und ihr Kind davon, die im Mai 2017 in einem Saab sassen, dessen Lenker in Richtung Luzernerstrasse abbiegen wollte. Gleichzeitig nahte aus Richtung Luzern eine Komposition der Seetalbahn, worauf es zur Kollision kam.

Berikon, Mutschellenkreuzung

Zwischen 2012 und 2018 haben sich hier vier Unfälle zugetragen, zwei Mal mit Schwerverletzten, zwei Mal mit Leichtverletzten. Seit 2014 wurde über Schranken gestritten, bis 2018 das Bundesgericht entscheiden musste. Die Schranken wurden installiert «Seither haben wir keinen Unfall mehr verzeichnet», sagt Briner.

Zu einem spektakulären Unfall kam es 2018, als eine Zugskomposition der Bremgarten-Dietikon-Bahn mit einem Lastwagen zusammenstiess. Der Lastwagenchauffeur hatte ein Rotlicht übersehen. Er verletzte sich leicht, der Zugführer nur geringfügig. Im Zug, der von Dietikon her in Richtung Bremgarten unterwegs gewesen ist, sassen rund 35 Personen, sie kamen beim Unfall nicht zu Schaden.

Toni Widmer

Brugg, Unterwerkstrasse

Beim Bahnübergang kam es oft zu Auffahr- oder Einbiegeunfällen, in der untersuchten Zeitperiode (2011-2020) endeten vier davon mit Schwerverletzten. Zudem kam es zu sechs Unfällen mit Leichtverletzten. Hier ereigneten sich die Unfälle aber nicht unbedingt auf dem Bahnübergang selbst, sondern direkt vor der Barriere. Ein Problem war, dass schon wenige Autos, die beim Bahnübergang nach links in die Unterwerkstrasse abbiegen wollen, bei geschlossener Barriere den ganzen Verkehr bis zurück zum Bahnhof lahmlegen können. Mit der Südwestumfahrung Brugg hat der Kanton diesen Unfall-Hotspot entschärft.

Buchs, Kreisel Bahnhof

Hier besteht die besondere Situation, dass die Bahnlinie der WSB einen Kreisverkehr kreuzt. Nähert sich ein Zug, sperren Rotlichter den Verkehr auf dem Kreisel. Trotzdem kam es zu mehreren Unfällen mit Leicht- und Schwerverletzten.

So auch im April 2013, als der Lenker eines Renault Megane in den Kreisverkehr fuhr. Der Triebwagen der WSB-Bahn prallte frontal in die linke Seite des Autos und schleifte dieses mehrere Meter mit. Dabei verkeilte sich das Auto zwischen dem Triebwagen und einem Strommasten.

Kapo Aargau

Der Lenker – ein 43-jähriger Schweizer – wurde im stark demolierten Auto eingeklemmt. Die Strassenrettung der Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Eine Ambulanz brachte ihn mit mittelschweren Verletzungen ins Spital.

Zum Kreisel in Buchs sagt Briner: «Dieser Übergang ist zwar ohne Schranken, aber gesetzeskonform im Strassenbahnbetrieb gesichert. Die Missachtung der Lichtsignale durch den Individualverkehr führt allerdings zu Unfällen.»

Unterentfelden, Uerkenweg

Da wo der Uerkenweg in die Aarauerstrasse einbiegt, gegenüber der Migros und kurz vor der Haltestelle «Oberentfelden Uerkenbrücke», kam es seit 2013 zu sechs Unfällen mit Leichtverletzten. Glück im Unglück hatte im Januar 2014 ein elfjähriger Knabe. Mit dem Velo überquerte er den Fussgängerübergang trotz Warnblinklicht und Signalton und wurde von einem anrollenden Zug der WSB erfasst und mitgeschleift. Wohl auch dank des Fahrradhelms stellten sich die Kopfverletzungen als nicht lebensgefährlich heraus.

Ein sehr schwerer Unfall in dieser Gegend ereignete sich nicht an diesem Bahnübergang, sondern 200 Meter nordwestlich auf der Aarauerstrasse. Im April 2013 wollte ein 72-Jähriger den Bahnübergang auf Höhe der Einmündung Badhüsliweg mit seinem Fahrrad überqueren. Der Fussgänger-Übergang ist mit Blinklicht und akkustischem Signal gesichert. Der Zugführer der WSB sah den Mann im Gefahrenbereich, betätigte das Warnsignal und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch erfasste der Zug den Mann und schleifte ihn noch mehrere Meter mit. Der 72-jährige Bosnier aus der Region erlitt schwerste Verletzungen, denen er auf der Stelle erlag.

Auch dieser Bahnübergang wurde mit Schranken gesichert, seither gab es laut Aargau Verkehr keine Unfälle mehr.

Kapo Aargau

Seon, Aarauerstrasse

Wer von der Aarauerstrasse in die Seetalerstrasse einbiegen will, muss die Bahngleise überqueren, und hier kommt es des Öfteren zu Kollisionen. Glück im Unglück hatte 2011 ein 50-jährige Schweizer: Vor der Verzweigung überholte er mit seinem Motorrad die stehende Fahrzeugkolonne, um dann nach links in die Aarauerstrasse abzubiegen. Dabei missachtete er das Blinklicht der Seetalbahn. Der in diesem Augenblick vom Bahnhof her herannahende Zug erfasste ihn auf dem Bahnübergang und schleuderte ihn weg. Der 50-Jährige brach sich den Fuss, kam aber sonst mit dem Schrecken davon.

Seon, Talstrasse

Da wo die Talstrasse in die Seetalstrasse einbiegt, kommt es oft zu Kollisionen zwischen Zug und Auto – zum Glück in den meisten Fällen nur mit Blechschäden als Folge. Der letzte im Oktober diesen Jahres, dabei übersah ein 79-Jähriger das Blinklicht des Bahnübergangs und bemerkte auch nicht, dass bereits ein Zug herannahte. Obwohl der Lokomotivführer noch ein Warnsignal gab, bog der Automobilist ab, dabei prallte der VW seitlich gegen den vorbeifahrenden Zug.

Allerdings kam es 2017 und 2018 auch zu Unfällen mit Schwerverletzten, und mehrere Male verletzten sich Personen leicht. 2018 wollte eine Neulenkerin nach links über die Bahngeleise Richtung Altersheim abbiegen, worauf es zum Zusammenstoss mit einer in Richtung Lenzburg fahrenden Zugskomposition kam. Sie musste durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Kapo Aargau

Suhr, Wynemattestrasse/Gränicherstrasse

In den Jahren 2012 bis 2014 kam es hier zu fünf Unfällen, drei Mal mit Schwerverletzten, einmal mit Todesfolge. An einem Abend im August 2012 fuhr ein Zug von Suhr in Richtung Gränichen. Bei der Abzweigung Wynemattstrasse erfasste die Zugskomposition, die mit rund 70 km/h unterwegs war, einen 38-jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau, die im Begriff waren, die Strasse zu überqueren. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, die Frau wurde ins Kantonsspital Aarau überführt, wo sie in der folgenden Nacht ihren schweren Verletzungen erlag.

Seit 2015 Schranken angebracht wurden, gab es laut Aargau Verkehr keine Unfälle mehr.

Zur Methode Der Bund stellt die Daten aller registrierten Unfälle mit Personenschaden der Jahre 2011 bis 2020 zur Verfügung. Wir haben mit Hilfe eines Programms für jeden Bahnübergang im Aargau ausgerechnet, wie viele Unfälle es in der näheren Umgebung gab. Die am stärksten betroffenen Stellen haben wir uns angeschaut und eruiert, ob die Unfälle in Zusammenhang mit dem Bahnübergang stehen oder ob es sich dabei beispielsweise mehrheitlich um Auffahrunfälle handelt. Der Autor hat zudem eine Gewichtung anhand der Schwere der Unfälle (Anzahl Leichtverletzte, Schwerverletzte und Tote) vorgenommen. (kob)

