Umweltschutz Eine neue Interessensgemeinschaft will den Ausbau der Autobahn A1 stoppen – in Lenzburg gab sie ihre Forderungen bekannt Statt den öffentlichen Verkehr, Car-Sharing-Angebote und das Velonetz zu fördern, setze der Kanton Aargau immer noch auf den Ausbau des Individualverkehrs, moniert die IG Stopp Autobahnausbau (StAu). Sie will die geplante Verbreiterung der A1 verhindern. Dominic Kobelt 2 Kommentare 16.09.2022, 18.31 Uhr

Oben, v.l.: Nora Langmoen, Co-Präsidentin SP Aargau, Christian Keller, Grossrat Grüne Aargau, Maurus Kaufmann, Co-Präsident VCS Aargau, Reinhold Henneck, IG OASAR, Ramon Balimann, Co-Präsident JGLP Aargau. Unten, v.l.: David Sommer, Co-Präsident Juso Aargau, Peter Weihrauch, Co-Präsident Junge Grüne Aargau, Kristina Scherrer, Klimastreik Aargau. Dominic Kobelt

Geht es nach der Aargauer Regierung, soll die A1 auf knapp 15 Kilometern auf sechs Spuren ausgebaut werden. Geplanter Beginn ist 2031, rund sechs Jahre würden die Arbeiten dauern und 770 Millionen Franken kosten.

Nun hat sich die IG Stopp Autobahnausbau (StAu) formiert, die das verhindern möchte. Vertreten sind die kantonalen Sektionen von VCS, WWF, Klimastreik, Junge Grüne, Juso, Junge GLP, SP und Grüne, und die Organisation OASAR – Kein Schwerverkehr durchs Wasserschloss. Sie wollen mit einer Petition «den Grossrat wieder auf Kurs bringen und den 6-Spurausbau verhindern».

Wie Grossrat Christian Keller (Grüne) an einer Pressekonferenz erläutert, sei es nicht mehr zeitgemäss, das Strassennetz weiter auszubauen. «Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten», hält er fest. Die Autobahn soll beidseitig je 3,75 Meter breiter werden, so seien vom Ausbau 25 Hektare betroffen, davon 14,2 Hektare wertvoller Fruchtfolgeflächen.

Hinzu kommen 2,4 Hektaren Wald, die zwar nach dem Waldgesetz ersetzt werden müssen, doch auch hier habe man Fragezeichen, sagt Keller: «Besonders problematisch finden wir, dass auch geschützte Waldflächen betroffen sind. Es sind Auswirkungen auf Flora, Fauna und verschiedene Lebensräume zu erwarten.»

Keller: «Wer im Stau sitzt, hat ihn mit verursacht»

Die IG StAu fordert nichts weniger als eine Mobilitätswende. Der Individualverkehr sei für 30% der Schweizer Treibhausgasemissionen verantwortlich. «Elektroautos sind zwar umweltfreundlicher, aber es muss auch die Herstellung berücksichtigt werden, und woher der Strom schlussendlich kommt», betont Keller. Deshalb fordern die Vertreter der Interessengemeinschaft, dass vermieden, verlagert und verzichtet wird.

Konkret soll der öffentliche Verkehr gegenüber dem Auto deutlich attraktiver werden. Nebst günstigeren Zug- und Bustickets könnte dies auch eine Förderung von Car-Sharing-Angeboten beinhalten, denn wer ein Auto in der Garage stehen habe, der habe sein Verkehrsmittel meist schon gewählt, ist Keller überzeugt.

Auch die Digitalisierung solle man nutzen, schlägt der Grossrat vor: «Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer App einen Zeitraum zugewiesen bekommt, und eine Strecke. So könnte man auch Stau vermeiden.» Mobility-Pricing oder finanzielle Anreize für kurze Arbeitswege könnten weitere Mittel sein, um den Verkehr zu lenken.

Maurus Kaufmann, Co-Präsident des VCS Aargau, erklärt, man dürfe auch nicht davor zurückschrecken, Flächen, die heute vom motorisierten Individualverkehr genutzt werden, anderen Verkehrsmitteln zuzuführen, die flächeneffizienter und klimafreundlicher sind. «Zudem muss der Staat auch nicht jede Verkehrsnachfrage erfüllen.» Christian Keller betont in diesem Zusammenhang die Verantwortung der Autofahrer:

«Wer im Stau sitzt, ist nicht nur Opfer, sondern Mitverursacher.»

Und Jonas Fricker vom WWF Aargau erklärte, dass sich der WWF hauptsächlich für Biodiversität und Klimaschutz einsetze. «Der geplante Ausbau der A1 führt zu weniger Lebensraum für Tiere und Pflanzen und zu mehr C0 2 . Er läuft also beiden Zielen entgegen», so Fricker.

«Die Welt hat sich inzwischen geändert»

Doch wie sieht die links-grüne Allianz die Chancen, ausgerechnet im Autokanton Aargau den Ausbau der Autobahn zu verhindern? «Die Zeit spricht für uns, die Leute werden sich der Umweltproblematik mehr und mehr bewusst», ist Keller überzeugt. Zwar sei ihm bewusst, dass in ländlichen Regionen manch einer auf ein Auto angewiesen sei. Allerdings gebe es in den Städten zu viele Parkplätze. «Für alles brauchen wir das Auto, ausser wenn wir nach Zürich in die Stadt wollen. Und genau das wäre eigentlich ein gutes Konzept, es dürfte nicht so bequem sein, mit dem Auto grosse Distanzen zurückzulegen.»

Jonas Fricker unterstreicht, dass es sich um ein Bundesprojekt handle, der Anstoss dazu kam von einem alten Parlament – «die Welt hat sich in der Zwischenzeit geändert». Das Projekt sei zwar schon aufgegleist, «wir wollen aber auch im Aargau zeigen, dass wir das nicht wollen».

Bauernverband Aargau wehrt sich gegen Kulturlandverlust

Im Zusammenhang mit dem A1-Ausbau auf sechs Spuren meldet sich auch der Bauernverband Aargau (BVA) zu Wort. Das Vorhaben sei zwar nachvollziehbar, dies soll aber nach Ansicht des BVA zwingend ohne Kulturlandverlust erfolgen. Im Projekt sind aktuell zehn Hektaren Kulturland betroffen, davon sind rund die Hälfte Fruchtfolgeflächen.

Der BVA schlägt vor, kreativere Lösungen zu finden. «Vorstellen kann sich der BVA etwa einen permanenten Miteinbezug des Pannenstreifens, der via Lichtsignalanlage intelligent gesteuert werden kann», heisst es in einer Mitteilung. Das funktioniere heute bei Tunnelanlagen oder bei bestehenden Autobahnen bestens. Ein weiterer Vorschlag: die bestehende Böschung steiler gestaltet machen. «Dies etwa anstelle der bestehenden Grasböschungen, die heute anstatt einer hohen Biodiversität einen hohen Neophytendruck aufweisen.»

Keine Option sei dagegen die Kompensation des Verlustes der Fruchtfolgeflächen mit Bodenaufwertungen an anderer Stelle. «Während nämlich der Boden beim Autobahnausbau für immer versiegelt ist und auf diesen Flächen keine Nahrungsmittel mehr produziert werden können, so resultiert auf der aufgewerteten Fläche nur eine kleine Ertragssteigerung gegenüber der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung», schreibt der Bauernverband. Solange für den Ausbau auf sechs Spuren im vorgeschlagenen Ausmass Kulturland vernichtet werden soll und gleichzeitig der bestehende Strassenraum nicht effizienter genutzt wird, stelle sich der BVA gegen das Projekt.

2 Kommentare Thomas Graf vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Die Autobahn muss verbreitert werden. Der Stau kostet immense Summen für das Transportgewerbe und für das Gewerbe allgemein. Wir sind immer mehr Menschen und brauchen Leistungsfähige Strassen. Jeder Organismus der verstopfte Adern hat kollabiert wenn sie nicht durchlässig sind!! 3 Empfehlungen Weihrauch Peter vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Wer wirklich das Gefühl hat dass 2037 mehr Autos auf den Strassen sein sollten, dem geht das Klima und die Umwelt wohl ziemlich am Füdli vorbei. Der Kanton soll die 770 Millionen Franken lieber in die Schienen als in den Sand setzen. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen