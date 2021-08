SP will Klarheit über Schadstoffe aus KVA Buchs

Umweltbelastung Dioxin aus der Kehrichtverbrennung: SP-Grossrat verlangt Klarheit über die Spätfolgen der Schadstoffe in Buchs In den 1970er-Jahren verendeten auf einem Bauernhof in Suhr mehrere Kühe – mit einiger Wahrscheinlichkeit aufgrund von Schadstoffen aus der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs. Die SP kritisiert den Umgang des Kantons mit dem Fall und fragt, ob in der Umgebung der Anlage heute Bodenproben genommen werden. Fabian Hägler 31.08.2021, 05.00 Uhr

In den 1970er-Jahren stiess die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs giftige Schadstoffe aus. Bild: Zvg / AAR

Heute ist die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs sauber, wenn es um den Ausstoss von Schadstoffen geht: «Seit Jahrzehnten werden bei uns sämtliche gesetzlichen Vorgaben eingehalten und zum Teil massiv unterschritten», sagt Harald Wanger, Geschäftsleiter der KVA Buchs, gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Doch das war nicht immer so: In den 1970er-Jahren, kurz nach dem Bau der Anlage, fiel in der Umgebung schwarzer Schnee, wie die Zeitung berichtet.

«Der Niederschlag von toxischen Schadstoffen in der Umgebung der KVA Buchs vergiftete nach 1973 mitunter das Landwirtschaftsland und die Tiere des Biobetriebs Breiteloohof Suhr und führte schliesslich zur Aufgabe der Existenz des Biobetriebs.» Dies schreibt SP-Grossrat Martin Brügger in einem Vorstoss mit kritischen Fragen an den Regierungsrat, den er im Kantonsparlament eingereicht hat. Brügger will wissen, wie der Kanton mit den damaligen Erfahrungen umgegangen ist und wie sich die Situation heute darstellt.

Wie weit sind die giftigen Schadstoffe heute noch nachweisbar?

«Insbesondere fragt man sich, wie weit die toxischen Schadstoffe aus der Startphase der KVA heute noch messbare (schädliche) Rückstände auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen und im Trinkwasser aufweisen», schreibt Brügger im Vorstoss der SP-Fraktion. Es habe schliesslich viele Jahre gedauert, «bis man die Gefährdung und Schädigung der Umwelt indirekt eingestand und durch den Einbau von Filtern und die separate Entsorgung der Filterasche eindämmte», argumentiert er.

Martin Brügger, SP-Grossrat Bild: Aargauer Zeitung

Brügger will deshalb von der Regierung wissen, wie die Situation im Umfeld der Kehrichtverbrennungsanlagen – und insbesondere der Anlage in Buchs – heute ist. Er fragt weiter: «Werden regelmässig differenzierte Messungen hinsichtlich toxischen Rückständen vorgenommen?» Brügger geht hier ins Detail und verlangt Auskunft, ob dies auch ausserhalb der Altlasten im Lostorf gemacht werde. So zum Beispiel im «Breiteloo», wo der Bauernhof stand, und dort, wo der Wind Rückstände hätte hinwehen können.

Gibt es Bodenproben, wird das Grundwasser getestet?

Der SP-Grossrat fragt weiter, ob der Kanton auch Bodenproben nehme und das Grundwasser auf mögliche toxische Rückstände untersucht werde. Er weist darauf hin, dass die Filterasche jahrelang in Säcken im Gelände Lostorf gelagert worden sei. Brügger fragt dazu: «Hat man eine Garantie, dass alle diese Säcke dicht waren? Wo ist die Deponie letztlich erfolgt?»

Schliesslich will der SP-Politiker wissen, ob die betroffene Bauernfamilie inzwischen rehabilitiert worden sei. «Hat man sich zumindest bei der Familie dafür entschuldigt, dass die fachliche und politische Aufarbeitung beschämend war?», fragt Brügger. Und er will wissen, was für Möglichkeiten sich bieten würden, der Bauernfamilie heute noch in irgendeiner Form Genugtuung zukommen zu lassen.

Kanton hat bisher keine Bodenproben in Buchs genommen

Laut einem Experten, der im Artikel des «Tages-Anzeigers» zitiert wird, sind Dioxine langlebig und dürften deshalb auch heute noch in der Umgebung von Kehrichtverbrennungsanlagen nachweisbar sein. «Es handelt sich um historische Einträge im Untergrund», sagt Markus Zennegg, Chemiker an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf ZH.

Entscheidend sei nicht, wie sauber KVA heute seien, hält der Fachmann fest, sondern wie schmutzig sie früher waren. Zennegg sagt dazu gegenüber der Zeitung: «Würde man heute in der näheren oder unmittelbaren Umgebung von Kehrichtverbrennungsanlagen den Boden beproben, so würde man erhöhte Dioxinwerte finden.»

Der Kanton Aargau hat gemäss dem Bericht noch nie Bodenproben rund um die KVA Buchs auf Dioxine untersucht. In den 90er-Jahren hätten solche Analysen bei einer anderen Anlage nur niedrige Werte ergeben, schreibt der «Tages-Anzeiger» weiter. «Wir werden die Thematik der Dioxinbelastungen der Böden um alte Verbrennungsanlagen in den nächsten Monaten im Rahmen unseres Bodenschutzvollzugs nochmals vertieft thematisieren», sagt Peter Kuhn, Leiter der Abteilung für Umwelt gegenüber der Zeitung. Aus heutiger Sicht bestehe aber kein Handlungs- respektive Untersuchungsbedarf bezüglich Umfeld der KVA im Aargau.