Wie grün sind Aargauer börsennotierte Unternehmen?

Umwelt Wie grün ist die Aargauer Wirtschaft? Ein Blick in Nachhaltigkeitsberichte zeigt: Es gibt noch Luft nach oben Der Wirtschaftskongress der Aargauischen Kantonalbank hat sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Das müssen bald alle börsennotierte Unternehmen tun, die im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf die Konzernverantwortungs-Initiative einer Berichtspflicht nachkommen müssen. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Photovoltaikanlage der Zehnder Group in Gränichen, September 2022. Zvg

Die Schweiz hat sich verpflichtet, bis 2050 CO 2 -neutral zu sein. Das erreichen wir nicht nur, indem Privatpersonen auf den Pfingstausflug nach Barcelona mit Easyjet verzichten. Auch die Wirtschaft ist gefragt: Das ist die Botschaft des diesjährigen Wirtschaftskongresses der Aargauischen Kantonalbank.

Doch wie weit fortgeschritten sind die Bemühungen, die CO 2 -Emissionen zu reduzieren und einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten?

Im Aargau werden oft die Kleidermarke Nikin oder der Outdoor-Sport-Spezialist Mammut als Vorzeigebeispiele hervorgehoben. Beide Unternehmen bekennen ihre Nähe zur Natur und haben sich ambitiöse Ziele gesetzt: Nikin pflanzt pro verkauften Artikel einen Baum als CO 2 -Kompensation, setzt auf Recycling und Zweitverwertung sämtlicher Waren.

Nikin präsentiert sich naturnah und umweltfreundlich. Zvg

Mammut hat seinerseits neben zahlreichen Initiativen zur nachhaltigen Produktion ihrer Waren 2022 zum ersten Mal einen umfassenden Bericht für das Jahr 2021 erstellt und veröffentlicht.

Spätestens ab 2023 müssen alle börsennotierte Unternehmen berichten

Und gerade diese Nachhaltigkeitsberichte sollen ab 2022 für breite Teile der Wirtschaft obligatorisch sein. Am 1. Januar des kommenden Jahres tritt nämlich das Bundesgesetz, das als indirekter Gegenvorschlag der Konzernverantwortungs-Initiative angenommen worden ist, in Kraft.

Publikumsgesellschaften müssen dann von Gesetzes wegen Berichte zu ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung und ihrem Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt veröffentlichen. Da sie aber noch ein Jahr Vorlaufzeit haben, um sich entsprechend vorzubereiten, müssen spätestens bis 2023 alle einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht vorweisen können.

Alles nur Greenwashing?

Doch wie wichtig sind solche Nachhaltigkeitsberichte? Die Befürworter der Konzernverantwortungs-Initiative hinterfragten während der Kampagne von 2020 deren Wirkung. Ausser Unternehmen zu zwingen, Hochglanzbroschüren zu PR-Zwecken zu veröffentlichen, würde diese Pflicht nichts bringen, hiess es von Seiten der Initianten. Damian Oettli, Marktexperte beim WWF, erklärt differenzierter: «Berichte sollten eines der Instrumente in einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens sein».

Wenn sie tatsächlich nur erstellt werden, um einzelne Zielgruppe des Unternehmens zu besänftigen, sei das unschön. «Wenn sie aber in einer ehrlichen Strategie eingebettet sind, dann ist ein Nachhaltigkeitsbericht wertvoll. Sonst bringt er nichts.»

Wirksame Nachhaltigkeitsberichte erfüllen seiner Meinung nach verschiedene Kriterien: Sie sind umfassend und weisen transparent alle Bereiche aus, in denen ein Unternehmen einen negativen Einfluss auf Klima, Natur oder Bevölkerung hat. Zu oft weisen Unternehmensberichte zwar die CO2-Bilanz der wirtschaftlichen Aktivitäten aus, aber meist nur der direkten Emissionen.

Jene Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen und oft weit höher ausfallen, werden leider zu selten aufgeführt. «Die Mehrheit der Unternehmen müsste jedoch diesen Aspekt ihrer CO2-Bilanz miteinbeziehen. Dass man sich bloss auf direkte Emissionen konzentriert, ist eine Betrachtungsweise aus den 80er Jahren.»

Wie rechnet man den CO 2 -Ausstoss korrekt aus?

Das ist jedoch beispielsweise der Fall bei mehreren börsennotierten Unternehmen aus dem Aargau. Der Hersteller von Heiz- und Lüftungsanlagen Zehnder aus Gränichen, dessen Patron damals gegen die Konzernverantwortungs-Initiative weibelte, veröffentlichte 2022 zum ersten Mal einen Statusbericht zur Nachhaltigkeit des Unternehmens.

Dabei handelt es sich noch nicht um einen umfassenden Bericht. Letzterer soll erst 2023 vollständig erscheinen. Momentan hat Zehnder jedenfalls noch keine CO 2 -Bilanz entlang seiner Wertschöpfungskette erstellt, genauso wenig wie die – ebenfalls börsennotierte – Aluflexpack Gruppe aus Reinach. Hingegen hat Mammut in seinem Nachhaltigkeitsbericht den CO 2 -Ausstoss entlang seiner Wertschöpfungskette mitberechnet.

WWF: «Ziele müssen sich auf den ökologischen Fussabdruck ausrichten»

Neben der Auswertung der verursachten Verschmutzung müssten gemäss Oettli vom WWF auch Ziele gesetzt werden. Diese müssen sich an den planetaren Belastungsgrenzen orientieren ausrichten. Verantwortungsvolle Unternehmen setzen ihre Ziele und Massnahmen so, dass sie Ressourcen innerhalb der planetaren Grenzen verbrauchen. Beim Klimaschutz und den dafür nötigen Massnahmen können sich Unternehmen auf die Science Based Target Initiative (SBTI) stützen, die eine Netto-Null-Emission von Treibhausgas bis 2050 vorgibt.

Die Energiedienst Holding AG hingegen, die von Laufenburg aus Strom und Energie in der Schweiz und im süddeutschen Raum verkauft, gibt sich bereits jetzt zum Ziel, vollständig klimaneutral zu arbeiten. Der Medikamentenhersteller Siegfried hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 völlig dekarbonisiert zu sein. Andere börsennotierte Unternehmen im Kanton, wie die Dottikon ES oder Montana Aerospace, haben noch keine Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht.

Transparenz und Ziele sind das eine: Das Umsetzen ist das andere. Die Aargauer Wirtschaft wird in Zukunft gefordert sein, ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit und Verantwortung transparent offenzulegen und auch konkrete Schritte vorweisen zu können. Auch am Wirtschaftskongress kam dies auf: Immer mehr sind Firmen gefragt, mehr für die Umwelt zu tun, um gegenüber ihren Geschäftspartnern und Kunden glaubhaft zu wirken.

