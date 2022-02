Netto Null im Aargau: Pipeline für CO2 aus Zementwerk?

Umwelt CO2 via Gas-Pipeline nach Norwegen leiten: So könnte der Aargau die Industrie-Emissionen bis 2050 auf Null senken Alleine die Zementwerke der Holcim und der Jura-Cement sind für einen Viertel der Aargauer CO 2 -Emissionen verantwortlich. Diese müssen stark sinken, um die Klimaziele zu erreichen. Wie das mit neuen Technologien gelingen soll und wo die Zementriesen heute stehen. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Das Zementwerk der Holcim beim Bahnhof Siggenthal-Würenlingen ist der grösste CO 2 -Emittent im Kanton Aargau. Alex Spichale

Über eine Million Tonnen CO 2 stossen sie zusammen pro Jahr aus: die beiden Zementwerke der Holcim in Siggenthal und der Jura-Cement in Wildegg. Damit sind sie die grössten CO 2 -Emittenten im Aargau und haben einen höheren Ausstoss als alle Haushalte zusammen (rund 700'000 Tonnen). Will der Kanton seine Klimaziele erreichen und bis 2050 den Kohlenstoffdioxid-Ausstoss auf Netto-Null senken, führt kein Weg an den Zementriesen vorbei.

Das Problem ist nur: Rund zwei Drittel des Kohlenstoffdioxids, das in den Zementfabriken anfällt, lässt sich mit energetischen Massnahmen nicht reduzieren. Denn im chemischen Vorgang des Kalkbrennens wird automatisch CO 2 freigesetzt – ein Prozess, der nicht zu ändern ist.

Lars Kistler, Fachspezialist Luft Kanton Aargau. zvg

Wie also lassen sich diese Emissionen verhindern? Lars Kistler, Fachspezialist Luft bei der kantonalen Abteilung für Umwelt, sagt: «Dafür gibt es eine technologische Lösung: die Abscheidung des CO 2 aus der Abluft der Zementfabriken, Kehrichtverbrennungsanlagen und anderen CO 2 -intensiven Industrien.»

So kann man 90 Prozent des CO 2 aus der Luft nehmen

Die Methode heisst «Carbon Capture». Die momentan einzige kommerziell verfügbare Variante funktioniert so: Die Abgase werden mit einer ätzenden Flüssigkeit namens Monoethanolamin gewaschen. Bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius und unter erhöhtem Druck absorbiert sie das CO 2 . In einem weiteren Schritt – diesmal bei höherer Temperatur, aber niedrigem Druck – lässt sich das gereinigte CO 2 isolieren. Dabei wird 90 Prozent des CO 2 aus dem Rauchgas abgeschieden.

Doch was geschieht danach mit dem isolierten CO 2 ? Alleine im Aargau geht es um mehr als eine Million Tonnen jährlich. Auch dafür hat Lars Kistler eine Antwort: «Schön wäre eine Kreislaufwirtschaft, wo man das CO 2 zumindest teilweise für andere Prozesse wiederverwerten könnte.» Doch bei so grossen Mengen, wie sie bei den Zementwerken anfallen, komme man um eine Lagerung nicht herum.

Es braucht ähnliche Bedingungen wie bei Atommüll-Endlagern

Die Grundidee ähnelt der von Atommüll-Endlagern: Das Kohlenstoffdioxid wird tief im Gestein eingelagert, wo es nicht in die Luft entweichen kann. Solche Speicher gibt es in der Schweiz noch nicht; im Jura gab es vor drei Jahren Abklärungen, ob ein Lager möglich wäre. Kistler schätzt, dass es in der Schweiz – wenn überhaupt – frühestens 2050 solche CO 2 -Lager geben könnte.

Die Lösung muss also eine Lagerung ausserhalb der Schweiz sein, genauer: in Norwegen. Im Rahmen des Projekts «Northern Lights» können europäische Unternehmen ab 2024 ihr CO 2 im norwegischen Kontinentalschelf einlagern. Per Schiff gelangt das CO 2 an ein Terminal in Westnorwegen. Von da aus wird es in ein Reservoir geschleust, das rund drei Kilometer unter dem Meeresboden liegt.

Eine Gaspipeline nach Norwegen wäre am günstigsten

«Der günstigste und effizienteste Weg, um das CO 2 nach Norwegen zu schaffen, wäre eine Pipeline», sagt Lars Kistler. Er hat in einem Artikel des Magazins «Umwelt Aargau» dargelegt, dass die Pipeline auf lange Sicht nur etwa halb so teuer wäre wie ein CO 2 -Transport über das Schienennetz.

Die Pipeline scheint eine visionäre Idee, doch Kistler hält fest: «Technisch wäre es möglich, und in den 70er-Jahren hat man mit der Gaspipeline von Holland nach Italien ein ähnliches Projekt durchgezogen.» Wolle man Netto-Null erreichen, seien die Technologien zur CO 2 -Speicherung und dessen Transport unverzichtbar:

«Natürlich kostet es Geld, doch es ist eine Frage des politischen und wirtschaftlichen Willens.»

Bau der Transitgasleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Bau der Transitgasleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Bau der Transitgasleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Bau des Schweizer Teilstücks der Gastransitleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Bau der Transitgasleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Bau der Transitgasleitung Holland–Italien: Das Schweizer Teilstück der Erdgas-Pipeline wurde nach einer Planungs- und Bauzeit von rund drei Jahren am 8. April 1974 eingeweiht. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Auch der finanzielle Anreiz wird immer grösser

Wie gross die politische Bereitschaft ist, Geld zu investieren, ist für Kistler schwer abzuschätzen: «Die Emissionen aus der Zementindustrie sind im Aargau als einzigem Kanton mit zwei Zementwerken relativ hoch. Man käme bezüglich Netto-Null ein gutes Stück weiter, wenn man da ansetzen würde.» Laut Kistler wäre es vorstellbar, dass der Bund und die Kantone Pilotprojekte in der Entwicklung von CO 2 -Speicherungstechnologien unterstützen könnten, etwa mit Geld aus dem Innovationsfonds für die «Förderung der Entwicklung ressourcenschonender Innovationen».

Zumal auch die finanziellen Anreize für neue Technologien stetig steigen: Denn die CO 2 -Handelszertifikate, mit denen Firmen und Länder Emissionen kompensieren, werden immer teurer. Seit Anfang 2021 hat sich der Preis etwa verdreifacht – von rund 33 Euro auf rund 91 Euro pro Tonne CO 2 .

Das sagen die Zementfirmen zur neuen Technologie

Das ist auch den Betreibern der Zementwerke bewusst. Auf Anfrage erklärt Holcim Schweiz: «Um das Ziel Netto-Null bis 2050 zu erreichen, müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen.» Dazu werde es unvermeidbar sein, einen Teil des CO 2 im Untergrund zu speichern. Holcim arbeite mit Hochschulen und Technologiefirmen zusammen. Aktuell seien zehn Projekte und Projektideen zu CO 2 -Speicherung und Wiederverwendung in Arbeit. Die Realisierung werde aber einige Jahre dauern.

Auch für die Jura-Cement ist die CO 2 -Abscheidung und Lagerung «ein hochaktuelles Thema, an dem wir intensiv arbeiten». Es sei momentan die einzige Lösung für das Problem der prozessbedingten Emissionen in der Zementherstellung. Man sei in mehrere Studien involviert. Doch es handle sich um eine äusserst teure Technologie, für deren Etablierung es alle Akteure aus Politik und Wirtschaft brauche: «Um darin zu investieren, braucht es die nötigen Rahmenbedingungen und Planungssicherheit.»

