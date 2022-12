Polizeigesetz: Kritik an fixen Radargeräten und Überwachung

Umstrittene Massnahmen «Totale Überwachung» auf Aargauer Strassen: Sogar die SP zerzaust das Polizeigesetz ihres eigenen Regierungsrates Die Aargauer Polizei soll Autofahrer in Fahrverbot-Zonen systematisch überwachen dürfen. Zudem will der Regierungsrat die Bewilligung für stationäre Radargeräte regeln. Dies sind nur zwei Punkte aus dem Polizeigesetz, das bei den Parteien teils auf heftige Kritik stösst. Allen voran bei der SP. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Bis Weihnachten konnten die Parteien zum revidierten Polizeigesetz des Kantons Stellung nehmen. Das Resultat zeigt: Polizeidirektor und SP-Regierungsrat Dieter Egli pfeift in den zentralen Punkten der Vorlage ein steifer Wind entgegen – und zwar nicht zuletzt von seiner eigenen Partei. SP-Grossrätin Lelia Hunziker: «Die geplante uneingeschränkte Datensammlung von Verkehrsteilnehmenden führt dazu, dass eine totale Überwachung stattfindet.»

Doch der Reihe nach.

SP-Regierungsrat Dieter Egli stösst mit seinem Polizeigesetz auch in seiner Partei auf Kritik. (Foto: 17. Novermber 2022) Alex Spichale

Darum geht's: Die Regionalpolizeien sollen Fahrverbote auf Strassen mit Kamerasystemen überwachen dürfen, die automatisch einen Abgleich von Kontrollschildern vornehmen. Das wurde vereinzelt etwa in Brugg oder Windisch schon eingesetzt. Aber weil die gesetzliche Grundlage fehlte, mussten diese Kontrollen gestoppt werden. Das will der Regierungsrat mit dem revidierten Polizeigesetz ändern.

Umstritten: Fahrverbot wird videoüberwacht wie hier in Brugg. Michael Hunziker

Sie lehnen das ab: SP, SVP, FDP, EVP.

Die Contra-Argumente: Die SP schlägt Töne an, die sonst vor allem von staatskritischer, bürgerlicher Seite zu hören sind. «Der Vorschlag führt zu einer Ausweitung der Überwachung der Einwohnerinnen und Einwohner und ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte», heisst es in ihrer Stellungnahme. Für einmal ist ihre Position mit der SVP fast deckungsgleich. Diese sieht in der systematischen Fahrverbotskontrolle den «Beginn eines Überwachungsstaates im Aargau».

Auch die FDP ist eher dagegen, bringt aber vor allem pragmatische Bedenken an bei der systematischen Überwachung von Fahrverbotszonen. Da auch viele Zubringer mit Ausnahmebewilligung erfasst würden, sei mit aufwendigen Nacharbeiten zu rechnen bei der Auswertung. Nur bei dauerhaftem und erwiesenem Fehlverhalten soll der Regierungsrat solche Kontrollen bewilligen können, aber auch dann nur zeitlich beschränkt. Auch die EVP will Überwachungen mit Kameras aus Datenschutzgründen «auf das absolut notwendige Minimum beschränken».

Sie sind dafür: Die Mitte, Grüne, GLP.

Die Pro-Argumente: Die Mitte begrüsst den Einsatz von optisch-elektronischen Geräten. Es gehöre zum Aufgabengebiet der Gemeinden, die örtlichen Verkehrsanordnungen durchzusetzen. Auch die Grünliberalen heissen eine solche «nicht unumstrittene Massnahme» gut, «da die Missachtung von Fahrverboten nicht ungeahndet bleiben soll». Auch die Grünen unterstützen das Vorhaben mit Abstrichen.

Darum geht's: Fix installierte Rotlicht-und Geschwindigkeitsmessgeräte sollen nicht grundsätzlich verboten werden, aber sie sollen in Zukunft vom Kanton bewilligt werden müssen. Bedingung: ein erhebliches Verkehrssicherheitsdefizit am Standort. Pikant: Auch bestehende Anlagen wie der Blitzer in Baden sollen nach einer zweijährigen Übergangsfrist der Bewilligungspflicht unterliegen.

Auf der Gstühl-Kreuzung in Baden gibt es bereits fest installierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsblitzer. Alex Spichale

Sie sind für eine Bewilligungspflicht: SVP, FDP.

Das sind die Pro-Argumente: Fixe Radargeräte und Rotlicht-Blitzer würden in erster Linie dem Füllen der Kassen dienen und nicht der Sicherheit, findet die SVP und will dem mit einer strengen Bewilligungspflicht einen Riegel schieben. Die FDP unterstützt die Bewilligungspflicht, will sie aber an die Überwachungsdauer knüpfen. Konkret sollen alle Blitzer, die länger als sechs Monate an einem Ort installiert sind, bewilligungspflichtig sein.

Sie sind gegen eine Bewilligungspflicht: SP, Grüne, GLP, Die Mitte.

Das spricht dagegen: Weil von Verkehrsverletztungen vor allem die lokale Bevölkerung betroffen sei, sollen auch die Gemeinden entscheiden dürfen. Es gebe keinen Anlass, diese Kompetenz dem Regierungsrat zu übertragen, argumentieren die Parteien von SP bis Mitte. Die rot-grünen Parteien stören sich zudem daran, dass Lärm und Luftverschmutzung nicht berücksichtigt werden als Grund für eine Bewilligung von Radargeräten.

Das ist der Regierungsvorschlag: Eine Bewilligung für Radargeräte soll fünf Jahre gültig sein, bei den bestehenden Blitzern soll die Übergangszeit zwei Jahre betragen.

Sie lehnen das ab: SVP, FDP, SP, Grüne, Mitte.

Die Kritik an der Bewilligungsdauer: SVP und FDP verlangen eine restriktivere Frist: Drei statt fünf Jahre Bewilligung will die SVP. Die FDP will sie sogar auf Wochen oder wenige Monate beschränken. Kritisiert wird auch die schwammige Formulierung «erhebliches Verkehrssicherheitsdefizit» als Voraussetzung für einen stationären Blitzer. Die SVP verlangt hier konkretere Angaben (Anzahl Unfälle, Verletzte, etc.).

Aus ganz anderen Gründen lehnen Linke und Grüne das Vorgehen ab. Sie finden es falsch, auf mobile Kontrollen zu setzen. Stationäre Überwachung sei viel effizienter und weniger personalintensiv. Die Grünen befürchten einen «Jo-Jo-Effekt», wenn nach Ablauf einer Bewilligung die Radaranlage abgebaut und bei Verschlechterung der Situation wieder installiert wird.

Sie sind dafür: niemand.

Darum geht's: Die Aargauer Polizei soll Daten, die sie mit der automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung erhoben hat, mit den Behörden anderer Kantone, dem Zoll sowie Liechtenstein austauschen dürfen.

Sie sind dagegen: SP.

Das sind die Bedenken: Für die SP ist das «systematische Sammeln und Austauschen von Daten ein unverhältnismässiger Eingriff in die Privatsphäre der Einwohnerinnen und Einwohner». Sie ist mit diesem Einwand allein auf weiter Flur.

Sie sind dafür: SVP, FDP, Die Mitte, Grüne.

Darum geht's: Staatsanwaltschaften sollen die Anklageschriften, in denen Ausländerinnen und Ausländer als beschuldigte Personen bezeichnet sind, zum Zeitpunkt der Anklageerhebung dem Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (Mika) zustellen müssen.

Sie sind dagegen: SP, Grüne, EVP.

Das sind die Einwände: «Dieses Vorgehen käme einer Vorverurteilung gleich, die das Prinzip der Unschuldsvermutung massiv verletzen würde», kritisiert die EVP. Und die SP vermerkt, das Migrationsamt müsse nur wissen, ob ein Landesverweis drohe. Alles darüber hinaus sei «unverhältnismässig».

Sie sehen kein Problem: SVP, FDP, Die Mitte.

Der Regierungsrat wird das Feedback auswerten und die Vorlage allenfalls anpassen, bevor er sie dem Grossen Rat vorlegt. Die vorgeschlagene Änderung des Polizeigesetzes sollen am 1. Juni 2024 in Kraft treten.

