In Umiken herrschte nach Evakuierung Lebensgefahr

Umiken Anwohner nach Evakuierung: «Polizei sagte, es herrsche Lebensgefahr» Am Samstagnachmittag haben Bewohner in einem Einfamilienhaus-Quartier in Umiken einen Mann mit einem Gewehr am Fenster gesehen und die Polizei alarmiert. Diese rückte samt Sondereinheit aus. Mittlerweile ist klar: Bei dem Gewehr handelte es sich um eine Airsoft-Waffe. Oliver Varga/ArgoviaToday 15.01.2023, 19.30 Uhr

Im sonst so ruhigen Quartier in Umiken bei Brugg ging es am Samstag wie in einem Krimi zu und her. Fast zehn Stunden lang war die Aargauer Kantonspolizei vor Ort. Der Grund: Anwohner sahen an einem Fenster einen Mann, ausgerüstet mit einem angeblichen Sturmgewehr.