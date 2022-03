Zweifel aus Spreitenbach ist der beste Arbeitgeber der Schweiz

Rangliste Zweifel ist der beste Arbeitgeber der Schweiz – diese Aargauer Unternehmen haben es in die Top 10 geschafft Gleich vier Aargauer Unternehmen sind laut einer Umfrage der «Handelszeitung» unter den zehn besten Schweizer Arbeitgebern im vertreten. Die Firma Zweifel Pomy-Chips aus Spreitenbach führt das Ranking an. Anes Filan 04.03.2022, 10.31 Uhr

Der Chips-Hersteller Zweifel Pomy-Chips ist der beste Arbeitgeber der Schweiz. Bild: Keystone

Die Firma Zweifel Pomy-Chips mit Sitz in Spreitenbach ist laut einer Umfrage der «Handelszeitung» der beste Arbeitgeber der Schweiz. Der Chips-Hersteller, der im Jahr 2020 einen Umsatz von 262 Millionen Franken erzielen konnte, hat sich gegen Firmen wie Schindler und die Uhrenhersteller Rolex und Breitling durchgesetzt.

Erst im September 2021 weihte Zweifel seinen 40-Millionen-Franken-Neubau ein. Auf über 3800 Quadratmetern bietet er Platz für Forschung und Entwicklung, Büroräumlichkeiten, ein Personalrestaurant sowie die neue Genusswerkstatt. Bis zu 10’000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr können hier einen Gratis-Einblick in die Chips-Produktion und die Firmengeschichte nehmen.

In der Genusswerkstatt von Zweifel können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Bild: Valentin Hehli

Vier Aargauer Unternehmen in den Top 10

Für das Ranking wurden über 15'000 Beschäftigte von über 1500 Arbeitgebern befragt. Die wichtigsten Punkte, die einen guten Arbeitgeber ausmachen, seien laut der Befragung Wertschätzung, Vertrauen und Teamwork.

In den Top 10 der besten Arbeitgeber der Schweiz finden sich drei weitere Unternehmen aus dem Aargau: das Paul-Scherrer-Institut in Villigen, die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden und der letztjährige Gewinner der Umfrage, der Getränkehersteller Rivella in Rothrist.