ÖV im Aargau: Menschen fühlen sich in der Nacht nicht sicher

Umfrage Zufriedenheit mit ÖV im Aargau nimmt zu – aber für Sicherheit in der Nacht gibt es schlechte Noten Die Kantone Aargau, beide Basel und Solothurn führten zwischen den Sommer- und Herbstferien 2021 eine Zufriedenheitsumfrage bei Fahrgästen des öffentlichen Verkehrs durch. Pünktlichkeit und Personal bekommen auch im Aargau hohe Noten. In der Nacht jedoch sinkt das Sicherheitsgefühl. Hans-Caspar Kellenberger 01.04.2022, 17.10 Uhr

An den Haltestellen fühlen sich die Aargauerinnen und Aargauer, gemäss einer Umfrage, vor allem in der Nacht unsicher. Im Bild die Wynental- und Suhrentalbahn in Teufenthal. Kim Wyttenbach

Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit dem öffentlichen Verkehr in der Nordwestschweiz hat in den letzten zwei Jahren trotz Pandemie zugenommen. Das teilten die Kantone Aargau, beide Basel und Solothurn gemeinsam mit. Verglichen mit der letzten Umfrage im Jahr 2019 hätten die Fahrgäste bei der Fahrgastbefragung vom Herbst 2021 mehr als die Hälfte der abgefragten Dienstleistungen besser bewertet.

Die Gesamtzufriedenheit erreichte in den vier Kantonen Werte zwischen 77 und 80 von 100 möglichen Punkten. Die Kantone vermuten, dass die guten Umfrageresultate teilweise mit der Coronapandemie zusammenhängen: Da weniger Menschen den ÖV nutzten, hatte es mehr Platz in den Bussen, Trams und Zügen. Dies wirke sich positiv auf die Bewertungen zum Fahrkomfort aus, wie es weiter heisst.

Aargau Verkehr bleibt stabil, Kanton verbessert sich

Wie bereits in der Umfrage 2019 erreichte Aargau Verkehr einen Gesamtwert von 76 Punkten. Damit liegt Aargau Verkehr knapp unter dem gesamten Durchschnitt des Kantons Aargau, welcher sich im Vergleich 2019/2021 von 74 auf 77 Punkte verbesserte.

Michael Naef, Leiter Markt- und Unternehmensentwicklung bei Aargau Verkehr, freut sich über das Ergebnis: «Die Resultate sind stabil auf einem hohen Niveau. Und dies trotz der Komforteinbussen für unsere Fahrgäste, die im Sommer wegen Bauarbeiten teils über mehrere Wochen mit Ersatzbussen fahren mussten.»

Über den gesamten Kanton Aargau gesehen, wurde vor allem auch das Personal der verschiedenen Verkehrsbetriebe mit zwischen 78 und 89 Punkten sehr gut bewertet.

Fahrgäste fühlen sich in der Nacht nicht sicher

Die Fahrgäste im Aargau, wie auch in den andern Kantonen, fühlen sich andererseits nur am Tag wirklich sicher. Das Sicherheitsgefühl erhielt dann zwischen 89 und 90 Punkten. In der Nacht erreicht es, vor allem an den Haltestellen, lediglich Werte zwischen 65 und 67 Punkten. Die befragten Personen sprechen sich deshalb auch für mehr Präsenz des Sicherheitspersonals aus. Weiter sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Verbesserungspotenzial bei den Sitzgelegenheiten oder beim Witterungsschutz an den Haltestellen.

Insgesamt 7300 Reisende aus allen vier Nordwestschweizer Kantonen nahmen an der Fahrgastbefragung teil. Die Befragung wurde in Bussen, Trams und Zügen von über 230 regionalen Linien durchgeführt. So soll das ÖV-Angebot geprüft und gesteuert werden.

Zudem heisst es beim Kanton Aargau, dass die Umfrage «Auskunft über die Erwartungen der Kundinnen und Kunden an das Angebot, die Qualität und die Preise des ÖV gibt». Auch Micheal Naef von Aargau Verkehr sagt: «Dank ihrer Rückmeldungen wissen wir mehr über die Bedürfnisse unserer Fahrgäste und definieren daraus Handlungsfelder, um unser Angebot zu verbessern.»