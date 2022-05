Aargau: Welche Badi erlaubt «oben ohne» bei Frauen?

Umfrage Wo ist im Aargau «oben ohne» in der Badi erlaubt? Einmal erlaubt, einmal verboten: Das Sonnenbaden ohne Bikini-Oberteil. Die Aargauer Freibäder haben unterschiedliche Regeln, wenn es um das Thema «oben ohne» geht. Die AZ hat nachgefragt. Christine Wullschleger, Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

In gewissen Aargauer Freibädern dürfen sich die Frauen auch ohne Bikini-Oberteil im Bereich des Beckens aufhalten ‒ vielerorts aber nicht. Josep Curto / Shutterstock

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das schöne Wetter zieht die Sommerfans wieder in die Badi. Ein Sprung ins kühle Nass, dazwischen eine leckere Glace schlemmen und sich bräunen.

Doch welcher Dresscode gilt eigentlich – vor allem für Frauen? Dürfen sie ihr Bikini-Oberteil ausziehen, wenn sie sich sonnen oder muss die Brust bedeckt sein? SP-Nationalrätin Tamara Funiciello forderte jüngst eine schweizweite Regelung diesbezüglich.

Aarau und Schöftland sagen: «Kein Problem»

In Aarau ist es kein Problem, wenn sich Frauen «oben ohne» sonnen oder ins Becken steigen wollen. In Lenzburg hiess es jüngst: «Solange sich niemand daran stört, ist es kein Problem, wenn jemand ‹oben ohne› auf dem Tüechli liegen oder baden will.»

In der Badeordnung im Schwimmbad Schöftland ist die Bekleidung klar geregelt: «Die Benützung der Bassins mit Strassenkleidung, Burkas und Unterwäsche ist verboten. Zum Baden und Schwimmen ist angemessene Badekleidung zu tragen. Das Betreten der Bassinumgänge ist nur mit entsprechender Badekleidung erlaubt.»

Laut Quirin Bohni, stellvertretender Betriebsleiter des Schwimmbads Rüttimatte in Schöftland, macht diese Regelung Sinn, aber:

«Grundsätzlich haben wir kein Problem damit, wenn eine Frau beim Sonnenbaden ‹oben ohne› sein will.»

Wie es bezüglich Schwimmen aussieht, sei die Haltung noch in Abklärung mit der Badekommission. «Relativ oft tun sich aber Gäste damit schwer und dann können wir auf unsere Badeordnung zurückgreifen», so Bohni. Zudem sei die Bekleidungsregelung auch richtig, weil immer mehr Fotos oder Videos in der Badi gemacht werden. «Das versuchen wir natürlich zu unterbinden, wo wir können», sagt Bohni.

«Grundsätzlich wird ‹oben-ohne› bei uns geduldet», sagt der Badmeister der Badi Brugg, Michael Steger. «Der Schambereich muss im ganzen Bad auf jeden Fall bedeckt sein. Beim Baden im Wasser empfehlen wir eine Badebekleidung aber auch oben herum. Falls das ‹Oben-ohne-Baden› jedoch zu provokativ wirkt und sich andere Gäste beschweren, müssen wir natürlich eingreifen.» Dann komme die Badeordnung zum Zug, dort steht: «Das Baden im Wasser darf nur mit dafür vorgesehener Bekleidung erfolgen.»

In Brugg dürfen Frauen oben ohne Baden, solange sie es nicht provokativ tun. Claudia Meier

Vielerorts ist «sünnele» ohne Bikini erlaubt, aber baden nicht

Im Gartenbad des Tägi Freizeit-, Sport- und Eventzentrums in Wettingen ist «oben ohne» ebenfalls erlaubt, sagt CEO Urs Kamberger. Allerdings nur, wenn man auf dem Badetuch liegt und sich sonnt. Zum Schwimmen und für den Aufenthalt rund um das Becken – zum Beispiel mit den Kindern – müssen Frauen ein Bikini-Oberteil tragen.

Ziemlich ähnlich tönt es in Bremgarten und Frick. Auch dort ist «oben ohne» möglich, solange die weiblichen Badegäste auf ihrem Tuch liegen. Ohne Bikinioberteil zu schwimmen, ist im Freibad Isenlauf (Bremgarten) und Vitamare Freizeitzentrum (Frick) nicht gestattet. Auch Baden handhabt dies im Terrassenbad fast identisch: Auf der Ruhewiese sei das sonnen «oben ohne» erlaubt, heisst es auf Anfrage. Auf den anderen Wiesen und im Beckenbereich ist dies aber ebenfalls nicht gestattet.

In Kölliken erfolgt der Zutritt zum Wasser ebenfalls nur in Badekleidern. Für die Bekleidung auf der Wiese gibt es keine Regelungen, «es ist bei uns auch kein Problem und wir sehen deshalb keinen Handlungsbedarf», sagt Badmeister Pascal Henchoz. Er werde die Thematik aber weiterverfolgen.

Im Terrassenbad Baden ist das Sonnen ohne Bikini-Oberteil nur auf der Ruhewiese gestattet. Archivbild: Carla Stampfli

Muri will keinen Voyeurismus

«Bei uns ist das überhaupt kein Thema», sagt Urs Affentranger, Badmeister des Schwimmbads Zofingen. Schlussendlich müsse das aber jeder selber wissen. Der Zutritt zum Wasserbereich erfolgt laut Badeordnung aber ausschliesslich in Badekleidern durch die Duschschleusen.

In der Badi Bachmatten in Muri ist «oben ohne» nicht erlaubt, auch nicht auf dem Tüechli. Man möchte keinen Voyeurismus, heisst es auf Anfrage. Sehr häufig kommt es aber ohnehin nicht vor, dass weibliche Gäste ohne Bikini-Oberteil in der Badi seien.

Auenstein hat einen Naturisten-Verein

Die Frage, ob «oben ohne» erlaubt ist oder nicht, stellt sich in einem Aargauer Bad nicht: Auf dem Campingplatz Chläb des Naturisten-Vereins Heliosport Aargau in Auenstein frönen Menschen gemeinsam der Nacktheit. Um dabei sein zu können, muss man Mitglied des rund 270 Personen umfassenden Vereins sein. «Mit gegenseitigem Respekt und Toleranz begegnen wir uns im Vereinsgelände, welches wie ein kleines autonomes Dorf funktioniert», heisst es dazu auf der Website.

