Umfrage Drei Viertel der Ukraine-Flüchtlinge im Aargau leben bei Privaten – das könnte für die Gemeinden zur Knacknuss werden Die private Unterbringung entlastet Kanton und Gemeinden zwar, stellt sie aber auch vor Herausforderungen. Kommt es zu einem Abbruch einer Privatunterbringung, muss in der Gemeinde eine Alternative bereitstehen. Die AZ hat bei den Gemeinden den Puls gefühlt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis am Donnerstag haben sich 43’014 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. 35’928 von ihnen haben den Status S erhalten. Michael Buholzer / Keystone

Jeden Tag weist das Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Kanton Aargau 60 bis 100 Geflüchtete aus der Ukraine zu. Am Donnerstag lebten 2898 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S im Aargau. Dazu kommen all jene, die schon hier sind, aber noch nicht offiziell registriert sind.

So teilt die Stadt Baden beispielsweise auf Anfrage mit, ihr seien offiziell knapp 70 Personen zugeteilt worden. «Effektiv untergebracht sind wahrscheinlich zusätzlich nochmals die Hälfte davon.» Es kämen täglich neue Flüchtlinge dazu und aufgrund der «massiven Überlastung» sei die Information über die Zuweisungen seitens Kanton «sehr verzögert gegenüber der effektiven Unterbringung».

Weniger Zuweisungen als der Verteilschlüssel vorsieht

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) teilt die Geflüchteten den Kantonen seit dieser Woche wie vorgesehen nach Bevölkerungszahl zu. Vorher wurden alle, die bei der Ankunft eine private Unterbringung hatten, dem jeweiligen Wohnkanton zugewiesen. Dadurch haben einige Kantone viel mehr Menschen aufgenommen, als der Verteilschlüssel vorsieht.

Dem Aargau werden gemäss Verteilschlüssel 8 Prozent der Geflüchteten zugeteilt. Der Aargau hätte also bisher 3364 Personen mit Schutzstatus S aufnehmen müssen. Das sind knapp 500 mehr als tatsächlich zugewiesen worden sind. Der Kanton ist sich dessen bewusst: Der Kantonale Sozialdienst sei für die Zuteilung nach dem Verteilschlüssel bereit, teilt das Departement Gesundheit und Soziales auf Anfrage mit.

Gemeinden kennen die neuen Aufnahmequoten noch nicht

Der Kanton verteilt die Schutzsuchenden auf die Gemeinden. Diese haben eine Aufnahmepflicht. Wie viele Personen eine Gemeinde aufnehmen muss, wird jeweils am 31. März und am 30. September erhoben. Danach werden die Gemeinden informiert. Die Auswertung per Ende März liegt noch nicht vor.

Die Gemeinden würden «in diesen Tagen» über die Aufnahmequote informiert, teilt das Departement Gesundheit und Soziales mit. Der Kantonale Sozialdienst habe die Aufnahmepflicht im April neu berechnet. Insgesamt erfüllten die einzelnen Gemeinden ihre Aufnahmepflicht auch mit der aktuellen Berechnung «sehr gut». Zahlen zu den einzelnen Gemeinden veröffentlicht der Kanton derzeit nicht.

Bei 5000 Ukraine-Flüchtlingen verdreifacht sich die Aufnahmequote

Klar ist, dass die Gemeinden massiv mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. Im ganzen letzten Jahr sind dem Aargau 600 Flüchtlinge zugewiesen worden. So viele sind es aktuell pro Woche.

An einer Infoveranstaltung für Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Anfang April hat der Kantonale Sozialdienst eine Berechnung der Aufnahmequote für Baden, Gränichen und Moosleerau bei 5000 und 10'000 zusätzlichen Schutzsuchenden präsentiert. Bereits bei 5000 Geflüchteten aus der Ukraine würde sich die Aufnahmepflicht mehr als verdreifachen. Bei 10'000 sogar mehr als verfünffachen.

Alles anzeigen

Es sind Plätze, welche die Gemeinden nicht von heute auf morgen bereitstellen können. Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angriff, waren unter anderem die Unterkünfte in Birmenstorf, Jonen, Lupfig, Villnachern, Münchwilen, Wölflinswil oder Waltenschwil voll belegt durch Flüchtlinge, die schon länger in der Gemeinde leben. Das zeigt eine Umfrage der AZ bei allen Gemeinden.

Simon und Karin Mahrer aus Möhlin haben eine Mutter, die mit ihren drei Kindern aus der Ukraine geflüchtet ist, bei sich aufgenommen. Severin Bigler

Trotz wenig Reserveplätzen haben bis am Mittwoch 2870 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Aargau ein neues Zuhause gefunden. Gut drei Viertel von ihnen, nämlich 2249, wurden direkt ab dem Bundesasylzentrum in Privathaushalten platziert, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Dieses Bild zeigt sich auch in der AZ-Umfrage.

In 61 von 94 Gemeinden, die bis am Donnerstag in der Umfrage konkrete Zahlen genannt haben, waren alle Ukrainerinnen und Ukrainer privat untergebracht. In Möhlin leben 100 Geflüchtete bei Privaten – so viele wie in keiner anderen Gemeinde. Auch in Aarau waren am Dienstag alle 42 Personen mit Schutzstatus S privat untergebracht. In Muri wohnen 23 Ukrainerinnen und Ukrainer bei Privatpersonen, in Zurzach 42, in Ennetbaden 12, in Oberentfelden 11.

Alles anzeigen

Die Privatunterbringung verschafft Kanton und Gemeinden Zeit, um zusätzliche Unterkünfte bereitzustellen. Sie führt auch dazu, dass kommunale Unterkünfte bisher «noch nicht im erwarteten Masse beansprucht wurden», wie die Gemeindeammänner-Vereinigung in einer E-Mail an die Gemeinden festhält.

Gleichzeitig könnte die private Unterbringung in Zukunft zur Knacknuss werden. Die Zuweisung in Privathaushalte erfolgt nicht anhand der Einwohnerzahlen. Das führt dazu, dass in gewissen Gemeinden überproportional viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben. Der Kanton hält fest, eine «angemessene Verteilung der Schutzsuchenden» spiele bei der Platzierung zwar eine Rolle, stehe aber nicht einzig in der Macht des Kantons, da viele direkt aus den Bundesasylzentren in private Angebote vermittelt werden.

Reserveplätze sind für Gemeinden «von enormer Wichtigkeit»

Die Gemeindeammänner-Vereinigung geht davon aus, dass der Anteil an Privatunterbringungen tendenziell zurückgehen wird. Gleichzeitig müssen die Gemeinden bereit sein, wenn es zu Problemen zwischen Geflüchteten und Gastfamilien kommt.

So weist die Gemeinde Magden, wo derzeit 21 Ukraine-Flüchtlinge bei Privaten wohnen, beispielsweise darauf hin, dass bei Abbruch einer Privatunterbringung innerhalb der Gemeinde eine Lösung gesucht werden müsse. «Folglich sind Reserveplätze für die Gemeinde von enormer Wichtigkeit.» Magden hat bereits eine Wohnung mit acht bis neun Plätzen für drei Familien gemietet.

Auch die Stadt Baden hat freie Plätze und könnte weitere Angebote prüfen und herrichten. «Vorerst muss jedoch überprüft werden, für wie viele der privat untergebrachten Geflüchteten mit Schutzstatus S eine Anschlusslösung organisiert werden muss, um diesen Personen die Plätze zuerst anzubieten.» In Beinwil am See wechseln per Ende April sechs von zehn privat untergebrachten Flüchtlingen in eine Gemeindewohnung.

Wohnungssuche ist für kleine Gemeinden eine Herausforderung

Die Umfrage der AZ zeigt, dass viele Gemeinden bereits Wohnungen gemietet oder neue Unterkünfte bereitgestellt haben. Andere suchen noch oder mieten den Wohnraum erst dann an, wenn sie wissen, dass vom Kanton zusätzliche Personen zugewiesen werden.

Schwieriger ist es für kleinere Gemeinden mit beschränkten Ressourcen wie zum Beispiel Fisibach. «Uns ist bewusst, dass weitere Plätze geschaffen werden müssen», hält die Gemeinde fest. Aus diesem Grund werde man im kommenden Mitteilungsblatt einen Aufruf publizieren und private Liegenschaftsbesitzer bitten, freie Wohnungen zu melden. Auch in Oberrüti erweist sich die Wohnungssuche laut Gemeinde als «sehr schwierig, da der Immobilienmarkt für Mietwohnungen ausgetrocknet ist».

400 freie Plätze in kantonalen Unterkünften

Andere Gemeinden haben selbst zwar keine zusätzlichen Plätze geschaffen, aber Hand geboten, damit der Kanton in ihrer Gemeinde eine kantonale Unterkunft eröffnen kann. In der Überbauung Dianapark in Rheinfelden stehen voraussichtlich ab Juni rund 120 Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung, in Frick ist die Unterkunft im ehemaligen Werkhof für 120 Personen wiedereröffnet worden.

Bisher habe der Kanton zusätzlich Platz für rund 300 Personen geschaffen, teilt das Departement Gesundheit und Soziales mit. Aufgrund des Rückstands bei den Zuweisungen und des hohen Anteils an Privatplatzierungen seien zurzeit rund 400 Plätze in kantonalen Unterkünften frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen