Positive Werte bei kantonaler Mitarbeiterbefragung

Umfrage Arbeitsklima, Abläufe und Lohn: So zufrieden sind Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung mit ihrer Arbeit Im März 2022 wurden die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte zum vierten Mal zu ihrer Arbeitssituation befragt. Sie haben dabei das Arbeitsklima, Arbeitsabläufe, Arbeitsinhalt, Lohn, direkte Vorgesetzte sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten beurteilt. 16.06.2022, 11.16 Uhr

Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte wurden im März 2022 zum vierten Mal zu ihrer Arbeitssituation befragt. Dank einer hohen Beteiligungsquote gab es auch ein aussagekräftiges Resultat. Insgesamt beteiligten sich 4’099 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Umfrage - was einer im Vergleich zu den Vorjahren rekordhohen Rücklaufquote von 83,1 Prozent entspricht.

Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse der Befragung basierend auf einer Punkteskala von 0 bis 100:

Regierungsrat Dr. Markus Dieth, der für den Personalbereich zuständige ist, freut über die Ergebnisse:

«Die guten Werte zeugen von einer hohen Dienstleistungsbereitschaft zugunsten der Aargauer Bevölkerung und Wirtschaft.»

Der Regierungsrat wird die Umfrageergebnisse in den nächsten Wochen analysieren und gezielt Massnahmen ergreifen, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern, was auch mit Blick auf den Fachkräftemangel unabdingbar ist. Denn laut Dr. Markus Dieth werde man nur mit motivierten und kompetenten Mitarbeitenden auch in Zukunft hochwertige Leistungen erbringen können. (cam)