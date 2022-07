Entscheid zu Schulen-Untersuchung inspiriert Basel und Solothurn

Umfrage an Schulen Der Aargauer Entscheid inspiriert – jetzt sollen auch die Solothurner und Baselbieter Schulen auf ihre politische Neutralität untersucht werden Der Aargau macht's vor, er nimmt seine Kantonsschulen unter die Lupe. Der Verdacht: Sie sind politisch nicht neutral. Das inspiriert jetzt Kantonsparlamentarierinnen aus Baselland und Solothurn zu ähnlichen Vorstössen. Eva Berger Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Klimastreik 2019 in Lausanne. Rufen Lehrerinnen und Lehrer dazu auf oder unterstützen die Streiks, sei die politische Neutralität der Schule verletzt, sagen Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Aargau, Baselland und Solothurn. Bild: Keystone

Vor zehn Tagen hat der Aargauer Grosse Rat einen Vorstoss gutgeheissen, der eine Untersuchung der politischen Neutralität an den Aargauer Kantonsschulen fordert. Ursprung war eine Maturaarbeit an der Kanti Baden, die zum Schluss kam, die Schulen hätten einen Linksdrall. FDP-Grossrat Adrian Schoop hat daraufhin gefordert, dass dies repräsentativ untersucht wird. Im kommenden Herbst und Winter wird es nun umgesetzt.

Das hat offenbar ennet der Kantonsgrenze Eindruck hinterlassen. Bereits im Februar, kurz nachdem Adrian Schoop sein Anliegen deponiert hatte, wurden auch im Landrat des Kantons Baselland zwei Vorstösse zum Thema eingereicht. Einerseits soll an den Baselbieter Schulen eine repräsentative Umfrage zur politischen Neutralität durchgeführt werden, zweitens soll die politische Neutralität in Baselbieter Schulen im Gesetz verankert werden.

In Basel noch in Bearbeitung, in Solothurn frisch eingereicht

Beide Vorstösse sind noch in Bearbeitung. Sie stammen von FDP-Landrätin Christine Frey – sie nimmt Bezug auf die Befragung an der Kantonsschule Baden. Schon aufgrund der geografischen Nähe sei diese ein Anlass, um zu prüfen, ob sich Ähnliches im Baselbiet abspiele, heisst es im Postulat zur Umfrage.

Und jetzt zieht auch die SVP-Fraktion des Solothurner Kantonsrats nach. Am Mittwoch hat sie einen Auftrag eingereicht, wonach der Regierungsrat mittels einer repräsentativen Umfrage bei Schülerinnen und Schülern überprüfen soll, ob die in den Professionsstandards festgeschriebene politische Neutralität im Unterricht eingehalten wird.

Sollte sich zeigen, dass dem nicht so ist, seien Massnahmen zu definieren und umzusetzen. Anders als im Aargau, wo nur die Kantonsschulen auf dem Prüfstand stehen, fordert die SVP in Solothurn aber, dass alle obligatorischen und weiterführenden Schulen untersucht werden.

Untersuchungen im ganzen Bildungsraum?

Andrea Meppiel, Solothurner Kantonsrätin (SVP) Bild: zvg

Erstunterzeichnerin des Vorstosses ist Kantonsrätin Andrea Meppiel. Für die SVP sei die politische Neutralität an Schulen schon lange ein Thema, sagt sie auf Anfrage. Die Überweisung von Schoops Vorstoss im Aargau sei jetzt ein Anreiz gewesen, aktiv zu werden – zumal auch im nördlichen Nachbarkanton Baselland der Stein bereits ins Rollen gebracht wurde. «Es macht Sinn, diesen Sachverhalt für alle Schulen im Bildungsraum zu untersuchen», so Meppiel.

Die SVP wollte bereits im Zuge der Revision des Volksschulgesetzes die politische Neutralität gesetzlich verankern. «Das Argument von links war dabei stets, diese sei in den Professionsstandards festgeschrieben und damit selbstverständlich. Ob das auch so gelebt wird, wollen wir jetzt aber untersuchen», sagt die SVP-Kantonsrätin. Denn: Die Erfahrung zeige, dass es eben nicht selbstverständlich sei und Lehrpersonen immer wieder diesen Grundsatz verletzten.

Keine Streiks, keine Beeinflussung

Auch in der Primarschule und auf der Sekundarstufe 1. «Lehrpersonen sind Vorbilder und haben gerade auch auf kleine Kinder einen grossen Einfluss», so Meppiel, die Mutter zweier Kinder im Primarschulalter ist. Zwar brauche eine Lehrperson ihre politische Haltung nicht zu verheimlichen, «aber ihre persönliche Meinung muss als solches deklariert sein». Politisch neutraler Unterricht dürfe weiter keine Streiks unterstützen, wie es etwa rund um die Fridays-for-Future-Bewegung durchaus vorkomme.

Der Aargau beauftragt das Meinungsforschungsinstitut Sotomo mit der Untersuchung. Geplant sind Befragungen aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrpersonen. Das geht Andrea Meppiel wiederum zu weit: Der Vorstoss der SVP in Solothurn verlangt lediglich Befragungen der Schülerschaft. «Wir wollen wissen, wie der Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, darum geht es», sagt sie.

Die SVP hofft auf die FDP

Ob das Anliegen im Solothurner Kantonsrat auf ebenso viel Zustimmung stösst wie im Aargauer Grossen Rat, mag die Kantonsrätin nicht abschätzen. Sie erwarte natürlich die Unterstützung der FDP, welche im Aargau und in Baselland diesbezüglich selber aktiv geworden ist. Auch die Mitte könnte, mindestens zum Teil, den Vorstoss unterstützen, glaubt sie.

Dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer links eingestellt sind, weiss auch die SVP-Fraktion in Solothurn. Ihr Fraktionschef, der den Vorstoss ebenfalls unterschrieben hat, ist Lehrer für Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule in Solothurn.

