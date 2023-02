Ukraine-Krieg: Panzerstreit unter fünf Aargauer Nationalrätinnen

Ukrainekrieg Leopard-Panzer aus der Schweiz für Polen oder Finnland? Das sagen fünf Aargauer Politikerinnen zum umstrittenen Vorschlag FDP-Nationalrätin Maja Riniker will europäischen Ländern, die ihre Panzer in die Ukraine liefern, Schweizer «Leos» verkaufen, damit diese ihre Bestände wieder auffüllen können. So stehen Stefanie Heimgartner (SVP), Marianne Binder (Mitte), Irène Kälin (Grüne) und Gabriela Suter (SP) zu dieser Idee. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

96 Leopard-Kampfpanzer hat die Schweiz in einem Depot in der Ostschweiz eingelagert – ein Teil davon könnte nun verkauft werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In einer Betonhalle in der Ostschweiz stehen 96 Leopard-Panzer, die Schweiz hat sie eingelagert. Einen Teil davon will die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker an europäische Länder verkaufen, die ihrerseits Panzer an die Ukraine liefern. In der Sicherheitspolitischen Kommission wurde Rinikers Antrag aber mit 15 zu 10 Stimmen abgelehnt, wie der «Nebelspalter» berichtete.

Doch die Idee, Schweizer Leos an Länder wie Polen, Finnland oder Deutschland zu verkaufen, ist damit nicht vom Tisch. Gegenüber der NZZ am Sonntag sagte Riniker zwar: «Die Schweiz kann der Ukrai­ne kein Kriegsmaterial liefern.» Die Ukraine verteidige sich aber auch mit den Waffen anderer europäischer Staaten. «Wenn diese Länder ihre Bestände mit Schweizer Material auffüllen möchten, sollten wir dafür Hand bieten.»

Denn anders als zum Beispiel Polen habe die Schweiz genug Zeit, neue Waffensysteme zu beschaffen. Die Kaufverträge müssten sich gemäss der FDP-Motion am Kriegsmaterialgesetz und am Neutralitätsrecht orientieren. «Auch soll keine Verknüpfung im Sinne eines Ringhandels stattfinden», heisst es darin weiter. Dies soll verhindern, dass alte Panzer der Schweizer Armee auf den Schlachtfeldern der Ukraine landen.

Maja Riniker, FDP: «Wir brauchen schlicht nicht alle Panzer»

FDP-Nationalrätin Maja Riniker, hier auf Truppenbesuch mit einer Aargauer Delegation beim Infanteriebataillon 56 auf dem Glaubenberg, will Schweizer Leopard-Panzer an andere europäische Länder verkaufen. Bild: Dario Muffler, Jeremy Albrecht/ZVG

Nach dem Nein in der Kommission will Riniker ihre Idee im Frühling erneut einbringen, wenn in Bundesbern die Armeebotschaft diskutiert wird. «Ich habe positive Signale, dass wir eine gute Lösung zu Stande bringen», sagte sie der «NZZ am Sonntag». Ziel dürfte es sein, dass das Parlament die eingelagerten Leoparden formell ausser Dienst stellt. Dies ist nötig, damit der Bund die Panzer tatsächlich verkaufen darf.

Dass sich die Ukraine ­verteidigen könne, sei auch im Interesse der Schweiz, sagt die Sicherheitspolitikerin in der «NZZ am Sonntag». Riniker rechnet damit, dass die Schweizer Armee einen Teil der 96 stillgelegten Leoparden noch verwenden dürfte. Auch dann bliebe rund ein Drittel übrig. «Diese kann die Schweiz abgeben. Wir brauchen sie schlicht nicht», erklärt die Freisinnige.

Stefanie Heimgartner, SVP: «Das wäre ein billiges Buebetrickli»

SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner hielt letztes Jahr die 1.-August-Rede im Kosovo bei den Swisscoy-Truppen, wo sie einst selber im Einsatz war. Bild: zvg

SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner sitzt mit Riniker in der Sicherheitspolitischen Kommission und leistete auch schon einen Militäreinsatz bei den Kfor-Truppen im Kosovo. Am 1. August 2022 hielt sie dort auch eine Rede zur Bundesfeier. Noch heute würden die Swisscoy-Truppen unverzichtbare Arbeit leisten, damit die Stabilität in den Balkanländern gewährleistet bleibe, sagte Heimgartner.

Stefanie Heimgartner lehnt die Forderung von Maja Riniker ab, dass die Schweiz ihre Leopard-Panzer an Polen, Finnland oder andere Länder verkauft, die ihre eigenen Panzer an die Ukraine abgeben. «Aus neutralitätsrechtlichen Gründen bin ich dagegen, Panzer oder andere Rüstungsgüter an die Ukraine zu liefern.» Rinikers Idee sei aus ihrer Sicht ein billiges Buebetrickli und komme letztlich auf dasselbe raus.

Heimgartner sagt, die Schweiz biete seit jeher einen neutralen Boden für wichtige Vermittlungsgespräche an. «Zudem wählen viele internationale Organisationen aus diesen Neutralitätsgründen die Schweiz als ihr Domizil, dies dürfen wir nicht gefährden.» Die SVP-Nationalrätin sieht aber noch einen anderen Grund, keine Schweizer Panzer zu verkaufen: «Wir hatten in der Armee lange einen massiven Unterbestand an Gütern und Ausrüstung, deshalb kommt dies für mich nicht in Frage.»

Marianne Binder, Mitte: «Bei den Panzern braucht es eine Gesamtschau»

Marianne Binder hat sich wiederholt auf die Seite der Ukraine gestellt und den russischen Angriffskrieg verurteilt. Bild: Severin Bigler

Mitte-Nationalrätin Marianne Binder hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrfach scharf kritisiert. Letzte Woche freute sie sich auf Twitter darüber, dass die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats der sogenannten Lex Ukraine zustimmte.

Die Kommission nahm eine parlamentarische Initiative der Mitte an, welche der Schweiz die Möglichkeit geben soll, anderen Ländern die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine vorübergehend zu erlauben. «Dass schon gelieferte Rüstungssysteme in die Ukraine weitergeliefert werden dürfen, dafür habe ich mich schon längst ausgesprochen», sagt Binder.

Bei der Frage der Lieferung von eingelagerten Leopard-Panzern braucht es für Binder eine Gesamtschau. Es sei auch ein Verfassungsauftrag, das Land zu verteidigen, hält die Mitte-Grossrätin fest. «Wir müssen also wissen, wie viele Panzer die Armee noch braucht, bevor man sie weiterverkauft.» Schliesslich müsse die Schweiz ihren eigenständigen Beitrag in der europäischen Sicherheitsarchitektur in Europa leisten.

Irène Kälin, Grüne: «Waffenproduktion für den Export ist das Problem»

Irène Kälin reiste Ende April 2022 auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten nach Kiew. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

In ihrem Jahr als Nationalratspräsidentin besuchte Irène Kälin im Frühling 2022 die Ukraine. In einem Interview mit der AZ nach ihrer Rückkehr sagte die Grünen-Nationalrätin: «Klar ist, dass die Schweiz keine Waffen liefert und das auch nicht gefordert wird.» Die Ukraine wisse um die Neutralität der Schweiz und der Regierung sei klar, dass Waffenlieferungen deshalb nicht möglich seien.

Heute sagt Kälin: «Ich sehe die Dringlichkeit einer weitergehenden Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine absolut.» Lockerungen der Kriegsmaterialexportgesetzgebung steht sie aber kritisch gegenüber. «Ich erachte grundsätzlich die Ausfuhr von Kriegsmaterial für ein neutrales Land als problematisch. Dass wir überhaupt Waffen produzieren für den Export, ist das Problem», sagt Kälin.

Die Debatte um die Munitionslieferungen lenke ab von der zentralen Verantwortung und Rolle der Schweiz in diesem Krieg, findet die Grüne. «Wir als reiches Land mit Expertise in der humanitären Hilfe sind hier weitaus mehr gefordert, als wir uns bisher engagiert haben.» Zudem fordert sie Massnahmen, um dem Krieg das Geld zu entziehen. «Ein wesentlicher Teil des russischen Rohstoffhandels läuft über die Schweiz, hiesige Konzerne machen Milliardengewinne und alimentierten so täglich den Krieg Russlands.»

Gabriela Suter, SP: «Ich unterstütze den Verkauf von Leopard-Panzern»

SP-Nationalrätin Gabriela Suter stimmte als einzige Linke für den Kauf des F-35 – auch unter dem Eindruck des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Als einzige Linke hat Gabriela Suter im vergangenen September für den Kauf des neuen Kampfflugzeugs F-35 gestimmt. Dies auch aus sicherheitspolitischen Gründen, wie sie der AZ in einem Interview sagte: «Ich hätte nie gedacht, dass es je wieder einen konventionellen Angriffskrieg in Europa geben könnte, mit langfristigen Folgen für die Sicherheit auf dem ganzen Kontinent.»

Suter sagt auf Anfrage, die Wiederausfuhr von Munition und anderen Rüstungsgütern müsse für Nachbarländer für den Einzelfall Ukraine bewilligt werden. «Es braucht eine Ausnahme im Kriegsmaterialgesetz für Länder wie die Ukraine, die völkerrechtswidrig angegriffen wurden und sich verteidigen müssen.» Die SP habe dazu einen völkerrechtskonformen Vorschlag als Kommissionsmotion eingebracht.

Suter sagt weiter: «Ich unterstütze auch den Verkauf von Leopard-Panzern, die nicht mehr gebraucht werden.» Gleich wie Kälin findet die SP-Nationalrätin aber, die Schweiz könne der Ukraine vor allem helfen, «indem sie die humanitäre Hilfe erhöht und die Finanzierung des russischen Angriffskriegs über unser Land verhindert».

