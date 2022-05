Braucht die Armee mehr Geld? Nationalrat entscheidet am Montag

Ukraine-Krieg Braucht die Armee mehr Geld? Der Nationalrat entscheidet am Montag – das sagen die Aargauerinnen und Aargauer Bis im Jahr 2030 sollen die Armeeausgaben sukzessive auf 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts steigen. Das verlangen die Sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat. der Nationalrat entscheidet darüber schon am Montag. Die AZ zeigt, wo die Aargauer Parlamentarierinnen und Parlamentarier stehen. Eva Berger, Mathias Küng Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was ändert der Ukrainekrieg an den Bedürfnissen der Schweizer Landesverteidigung? Im Bild eine Artillerie Abteilung auf der Schwägalp im Alpstein bei einer Übung. Raphael Rohner

Der russische Überfall auf die Ukraine hat jahrzehntelange Gewissheiten zum Einsturz gebracht. Nun realisiert Europa, und mit ihm die Schweiz, dass sie für eine militärische Konfrontation nicht gewappnet wären. Deshalb steht in der Sondersession des Nationalrates am Montag als erstes eine Motion der Sicherheitspolitischen Kommission auf der Tagesordnung. Diese verlangt eine schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben ab 2023, sodass sie spätestens bis 2030 mindestens ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) betragen. Dieselbe Forderung kommt in der Sommersession auch in den Ständerat. Wir fragten die aargauischen National- und Ständeräte, wie sie dazu stehen.

«1 Prozent des BIP ist politisch machbar»

Thierry Burkart, FDP. Walter Bieri / KEYSTONE

Thierry Burkart, Ständerat FDP: «Ich stimme in der Sommersession dem analogen Vorstoss der ständerätlichen Kommission zu. Bereits 2017 habe ich eine Budgeterhöhung gefordert und diese Debatte jetzt noch einmal mit einer Motion angestossen. 1 Prozent des BIP entspricht dem derzeit politisch Machbaren. Es braucht kurzfristig eine Vollausrüstung der Truppe, dazu gehören Personenschutzwesten und der Mörser 16. Wir benötigen eine Verstärkung der Cyberabwehr und intelligente Kampfdrohnen. Mittelfristig müssen wir die schweren Mittel der Bodentruppen, wie Artillerie und Panzer, ersetzen oder zumindest kampfertüchtigen. Über die Patriots hinaus sind die Lücken der bodengestützten Luftabwehr zu schliessen. Aus Neutralitätsgründen können wir der Nato nicht beitreten, wir benötigen aber eine deutlich engere Zusammenarbeit. Dabei geht es um die Interoperabilität. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass bei einer Bedrohung der Schweiz weitere Länder Westeuropas und damit die Nato bedroht sind. Dann müssen wir zusammenarbeiten können. Das bedingt, dass wir es vorher üben.»

«Jets: Zeitfenster nutzen»

Hansjörg Knecht, SVP. Alex Spichale / AGR

Hansjörg Knecht, Ständerat SVP: «Ich unterstütze die Motion, übrigens auch eine von Ständerat Werner Salzmann, welche noch weitergeht. Er will das Budget auf rund 7 Milliarden Franken aufstocken und den Armee-Sollbestand um rund 20 000 Mann erhöhen. Die Armee ist heute unzureichend ausgerüstet und unsere Waffensysteme müssen auf den neusten Stand gebracht werden. Wir haben uns zu lange auf den «ewigen Frieden» seit Ende des Kalten Krieges verlassen. Andere neutrale Länder wie Schweden handeln schneller. Linke Politiker, die erst analysieren wollen, betreiben nur Verzögerungstaktik. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine ist verwerflich und aufs schärfste zu verurteilen. Bei den EU-Sanktionen hätte ich mir vom Bundesrat Zurückhaltung gewünscht. Selbstverständlich dürfen diese nicht via Schweiz umgangen werden. Aber für mich ist das eine Abkehr von der bewährten Neutralität. Dringend sind auch die neuen Kampfjets. Ein Festhalten an der Initiative, welche meines Erachtens vom Volk abgelehnt würde, ist verantwortungslos. Wir müssen das Liefer-Zeitfenster nutzen, sonst stehen wir plötzlich wieder hinten an, weil jetzt auch andere Jets wollen. Zudem würde es später deutlich teurer.»

«Unsere bewaffnete Neutralität ist das beste Friedenskonzept»

Marianne Binder (Die Mitte). Keystone

Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte: «Wir haben die Möglichkeit eines terrestrischen Angriffskrieges seit Jahrzehnten schlicht verdrängt und unter ständigem Druck gewisser Kreise die Armee sukzessive zurückgespart. Dabei ist die Landesverteidigung ein Verfassungsauftrag, den die Armee erfüllen muss. Die bewaffnete Neutralität ist das beste Friedenssicherungskonzept. Selbstverständlich unterstütze ich die Aufstockung des Budgets, drei Armeeberichte zeigen ja klar auf, was sie bräuchte. Ein Prozent des BIP ist das mindeste, die Natostaaten sind zu zwei verpflichtet. Ich hoffe einfach, dass der Zeithorizont 2030 nicht zu weit gefasst ist.»

«Wir müssen uns selbst verteidigen»

Martina Bircher, SVP. Gaetan Bally / KEYSTONE

Martina Bircher, Nationalrätin SVP: «Ich stimme ja. Bei der Armee wurde jahrzehntelang viel zu viel gespart, was die SVP schon lange kritisiert. Die Armee braucht eine aktuelle Ausrüstung. Das wollten viele lange nicht wahrhaben. Die Ukraine zeigt jetzt die Notwendigkeit der Fähigkeit zur Selbstverteidigung. Als neutrales Land dürfen wir uns nicht auf andere verlassen, wir müssen uns selbst verteidigen können. Das muss uns ein Prozent des BIP wert sein. Ob wir beim Kampfjet die Gegeninitiative abwarten sollen oder nicht? Die Beschaffung ist dringlich, doch die Volksrechte sind sehr wichtig. Ich hoffe, dass die Initianten ihr Begehren zurückziehen.»

«Die Armee rascher modernisieren»

Thomas Burgherr, SVP. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Thomas Burgherr, Nationalrat SVP: «Ich stimme ja. Seit Jahrzehnten wird bei der Armee massiv gespart. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, dass Sicherheit nicht gratis, und für Friede und Freiheit unerlässlich ist. Darum ist eine Budget-Erhöhung dringend nötig. Das zusätzliche Geld soll für eine raschere Modernisierung aller Waffensysteme ausgegeben werden, die in die Jahre kommen, insbesondere die schweren Mittel. Dabei muss die ganze Breite abgedeckt werden: Boden, Luft und Cyber. Eine Erhöhung des Armeebestandes wäre ebenfalls angesagt. Zentral ist aber, dass die Armee wieder besser in der Gesellschaft und Wirtschaft verankert ist.

«Krieg wird mit Waffen geführt»

Yvonne Feri, SP. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Yvonne Feri, Nationalrätin SP: «Der Einsatz zusätzlicher Mittel für das Militär müsste konkret und klar ausgewiesen werden. So oder so stehe ich einer Erhöhung der Gelder für die Armee sehr kritisch gegenüber. Krieg wird mit Waffen geführt, Kriegsmateriallieferungen halte ich deswegen grundsätzlich für problematisch. Die Lieferungen an die Ukraine als Kriegspartei würden zudem auch unsere Neutralität verletzen. Wollen wir diese aber in Zukunft beibehalten, müssen wir klar davon Abstand halten. Ich bin daher in diesem Punkt einverstanden mit der Linie des Bundesrats in der Ukraine-Krise.»

«Einen Blankocheck lehne ich ab»

Beat Flach, GLP-AG. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Beat Flach, Nationalrat GLP: «Wir brauchen eine moderne, agile und voll ausgerüstete Armee. Die Coronakrise hat gezeigt, dass sie zum grössten Teil den Anforderungen genügt. Geht es darum, mit beschaffungsreifen Vorhaben echte Lücken zu schliessen, sage ich nicht Nein zu einer begrenzten Erhöhung der Mittel. Aber einen Blankocheck lehne ich ab – das führt zu Fehlinvestitionen, wie man nach der Gripen-Abstimmung gesehen hat. Anschauen muss man weiter, wie die Zusammenarbeit mit Partnern in Europa verbessert werden kann. Auch die Neutralität müssen wir diskutieren. Absolut kann es sie gegen einen Kriegstreiber nicht geben.»

«Diese Motion ist nur ein erster Schritt»

Benjamin Giezendanner, SVP. Fabio Baranzini

Benjamin Giezendanner, Nationalrat SVP: «Ich unterstütze dies vollumfänglich. Es ist jedoch nur ein erster Schritt in einem Prozess für eine glaubwürdige Armee, welche endlich vollumfänglich gemäss heutigem Stand ausgerüstet wird. Längerfristig müssen wir über zusätzliche Mittel sprechen. Jetzt – um ein Beispiel zu nennen– brauchen wir dringend die vom Volk gutgeheissenen Jets und die Patriot-Luftverteidigung. Langfristig ist der Bestand an Kampfjets zu verdoppeln, damit die Durchhaltefähigkeit glaubwürdig erhöht wird und eine potenzielle Kooperationsvariante mit Drittstaaten zwecks Luftraumschutz etwa des Alpenraums entstehen kann.»

«Die Armee braucht mindestens 300 000 Mann»

Andreas Glarner, SVP. Severin Bigler / Aargauer Zeitung

Andreas Glarner, Nationalrat SVP: «Ich werde zustimmen. Die Schweiz hat sicherheitspolitisch lange geschlafen, auch wir Bürgerlichen. Jetzt rüttelt uns die aktuelle Bedrohung wach, das ist auch nötig. Einst war die Schweizer Armee 650 000 Mann stark, jetzt 100 000. Wir müssen jetzt mindestens wieder auf 300 000 Mann rauf, und die natürlich auch richtig ausrüsten. Ein Prozent des BIP ist nur eine Etappe, es braucht mehr. Denken wir nur daran, dass unsere Panzerbataillone bloss etwa zwei Drittel der nötigen Panzer haben, das ist doch eine Lachnummer! Wir müssen die einst zu Recht gelobte Abhaltewirkung unserer Armee dringend wieder herstellen.»

«Wir müssen unsere guten Dienste anbieten, nicht Waffen liefern»

Stefanie Heimgartner, SVP. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Stefanie Heimgartner, Nationalrätin SVP: «lch unterstütze das vollumfänglich. Das fordert die SVP ja schon lange. Ich unterstütze auch einen weitergehenden Vorstoss. Der Armeebestand muss auf mindestens 150 000 steigen, natürlich voll und modern ausgerüstet, und alle mit Schutzwesten. Was sich viele nicht mehr vorstellen konnten, ist eingetroffen: ein terrestrischer Krieg, näher denn je. Die Kampfjets sind jetzt zu ordern, Zuwarten geht nicht. Unsere bewaffnete Neutralität ist unsere Versicherung. Leider verstösst der Bundesrat mit den EU-Sanktionen dagegen. Wir müssen auf unsere guten Dienste setzen, Waffenlieferungen passen da nicht dazu.»

«Das grösste Defizit haben wir im Cyberraum»

Alois Huber, SVP. Lenzburger Bezirksanzeiger

Alois Huber, Nationalrat SVP: «Ich stimme für die Erhöhung, aber nicht nur wegen der Ukraine. Es wurde bei der Armee viel zu viel gespart, sie hat entsprechend enormen Nachholfbedarf. Bevor wir mehr Geld ausgeben, müssen wir aber sorgfältig schauen, welche Waffensystem am veraltetsten sind. Die Fachspezialisten sollen uns sagen, wo wir – nebst der beschlossenen dringlichen Beschaffung des neues Kampfjets sowie der Luftverteidigung – am dringendsten handeln müssen. Das grösste Defizit haben wir wohl im Cyberraum. Kurz: Wir müssen die Armee rasch auf den neusten Stand bringen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann.»

«Wir müssen die Defizite angehen und beheben»

Ruth Humbel, Die Mitte. Gaetan Bally / KEYSTONE

Ruth Humbel, Nationalrätin Die Mitte:«lch werde zustimmen. Wir haben in der Armee und überhaupt in der Sicherheitspolitik Lücken auf verschiedenen Ebenen. So ist es beispielsweise noch nicht lange her, dass das Geld noch nicht mal für Schutzwesten für alle reichte. Jetzt ist es an den Fachspezialistinnen und -spezialisten, uns aufzuzeigen, wo bei der Armee die grössten Defizite sind, damit wire diese angehen und beheben können. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, weil es die Nato gibt. Als unabhängiges, neutrales Land müssen wir die sich daraus ergebende Verantwortung für die Landesverteidigung ausserhalb der Nato selbst wahrnehmen.»

«Auch Helikopter bewaffnen»

Matthias Samuel Jauslin, FDP. Gaetan Bally / KEYSTONE

Matthias S. Jauslin, Nationalrat FDP: «Bevor ich entscheide, will ich in der Fraktion alle Argumente hören. Es muss klar sein, wohin die Reise gehen soll. Unabhängig davon, dass sich unsere sicherheitspolitische Lage durch den Ukrainekrieg nicht verändert hat, haben wir in der Wehrbereitschaft seit längerem ein Manko. Veraltete Waffensysteme sind zu ersetzen. Als neutrales Land müssen wir für den Verteidigungsfall Schnittstellen mit unseren Nachbarn bereinigen. Ein luftraumübergreifender Schutz des Alpenbogens könnte unser Beitrag zum Frieden sein. Als moderne Armee sind auch bewaffnete Helikopter und Kampfdrohnen ins Auge zu fassen.»

Irène Kälin, Grüne, Nationalratspräsidentin. Severin Bigler

«Nur bei neuer Ausrichtung»

Irène Kälin, Nationalratspräsidentin, Grüne: «Eine verstärkte internationale Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU und darüber hinaus in der Sicherheits- und Friedenspolitik kann und darf zu Mehrausgaben führen. Dagegen würde ich mich nicht wehren. Eine generelle Erhöhung der Militärbudgets ohne neue und internationale Ausrichtung lehne ich klar ab und halte ich nicht für sinnvoll. Ebenso wenig Kriegsmateriallieferungen an die Ukraine. Sie sind nach geltendem Recht gar nicht möglich und würden die Neutralität der Schweiz verletzen. Die Schweiz kann keine Waffen liefern. Und das finde ich richtig und wichtig.»

«Die Armee braucht mehr Mittel»

Maja Riniker, FDP. Fabio Baranzini

Maja Riniker, Nationalrätin FDP: «Ich unterstütze das voll. Ich hatte eine ähnliche Motion eingereicht, sie aber zugunsten der SIK-Motion zurückgezogen. Die Armee braucht mehr Mittel. Beschaffungsreif sind die 12-cm-Mörser. Wir brauchen mehr Luftabwehr als vorgesehen, müssen in Cyberabwehr investieren. Falls die Armee auf 120 000 vergrössert wird, was ich sehr befürworte, ist das rasch umzusetzen, die zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten auszurüsten. Wenn auch im Nationalrat vorgeschlagen wird, beim neuen Jet nicht länger auf die Gegeninitiative zu warten, werde ich das unterstützen.»

«Zuerst brauchen wir einen Plan»

Lilian Studer, EVP. Britta Gut

Lilian Studer, Nationalrätin EVP: «Ich habe Verständnis für die Forderung nach mehr Mitteln für die Armee. Manches, notwendiges ist in der Pipeline, es ist wichtig und richtig, dass Geld investiert wird. Grundsätzlich wäre es aber richtig einen Plan vorgelegt zu bekommen wie die Mittel genau eingesetzt werden, bevor wir fix ein Prozent des BIP beschliessen. Auch bei der Ukraine brauchen wir einen Plan: Die humanitäre Rolle der Schweiz erlaubt es nicht, dass wir zusehen, wie in der Ukraine die Zivilbevölkerung unter einem Angriffskrieg leidet. Sie braucht Unterstützung. Die Neutralität darf darum diskutiert werden - der Neutralitätsbegriff muss dehnbarer sein.»

«Nicht ohne Auslegeordnung»

Gabriela Suter, SP. Chris Iseli / AGR

Gabriela Suter, Nationalrätin SP: «Waffenlieferungen an Kriegsparteien sind gemäss Kriegsmaterialgesetz verboten und verletzen unsere Neutralität. Eine Änderung des Gesetzes wäre auch in Hinblick auf zukünftige Konflikte hochproblematisch. Beim Rohstoffhandel hätten wir hingegen einen Hebel mit Wirkung: Fliesst kein Geld mehr in ein Kriegsland, kann dieses auch keinen Krieg führen. Aus meiner Sicht sollten wir dort ansetzen. Für eine allfällige Erhöhung des Militärbudgets braucht es zuerst eine vertiefte sicherheitspolitische Analyse und Auslegeordnung. Einem solchen Vorgehen verschliessen wir uns nicht.»

«Unmengen an Steuergeldern»

SP Co-Präsident Cédric Wermuth beim Interview mit CH Media im Bundeshaus Roland Schmid / AZ

Cédric Wermuth, Nationalrat SP: «Niemand kann mir sagen, wofür die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden sollen. Das Departement ist in einem desolaten Zustand. Ich bin nicht bereit die Probleme einfach mit Unmengen Steuergeldern zuzuschütten. Das ist ein verantwortungsloser Umgang mit dem Geld der Bürger. Und es fehlt dann im Kampf gegen die hohen Krankenkassenprämien. Diskutieren muss man die Neutralität immer wieder neu, das ist nichts statisches. Neutralität heisst für mich konsequent auf der Seite des Völkerrechts zu stehen. Die Schweiz muss vor allem endlich gegen die Oligarchen vorgehen. Das ist unser Hebel!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen