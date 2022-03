Öl und Gas aus Russland: «Wir finanzieren diesen Krieg mit»

Ukraine Russisches Öl und Gas in Schweizer Wohnungen: «Wir finanzieren diesen Krieg mit» Seit mehr als zwei Wochen tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. Über die Geschehnisse in Osteuropa hat im ZT-Talk-Special am Donnerstagabend in Zofingen ein Expertenpanel diskutiert. Janine Müller, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 11.03.2022, 15.58 Uhr

Im ZT-Talk-Special haben diskutiert (v. l.): Prof. Dr. Francis Cheneval, Prof. Dr. Sylvia Sasse und Dr. Remo Reginold. Moderiert wurde die Sendung von ZT-Chefredaktor Philippe Pfister. Bild: Janine Mueller

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt und sorgt für eine grosse Solidarität – und löst bei vielen Menschen Angst aus. Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen seitens Putin, Angst davor, dass der russische Präsident mit der Invasion in der Ukraine nicht genug hat und weitere Länder angreift.

Über die Geschehnisse hat im ZT-Talk-Special am Donnerstagabend im Foyer des ZT-Medienhauses ein Expertenpanel diskutiert. Prof. Dr. Francis Cheneval ist Leiter des Lehrstuhls für Politische Philosophie an der Universität Zürich; seine Arbeitsgebiete umfassende die Bereiche Demokratietheorie, Gerechtigkeit und Ideengeschichte.

Dr. Remo Reginold ist Politikberater und Co-Direktor des Swiss Institute for Global Affairs. Inhaltliche Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem die Geo- und Sicherheitspolitik. Prof. Dr. Sylvia Sasse ist Leiterin des Slawischen Seminars an der Universität Zürich. Sie hält den Lehrstuhl für Slawische Literaturwissenschaft. Ihre Forschungsgebiete sind unter anderem russische Literatur, Sprachphilosophie und Kommunikationstheorie.

Zum Talk war auch Publikum eingeladen. Unter anderem wohnte eine Gruppe Schülerinnen Schüler der Kantonsschule Zofingen der Veranstaltung bei – eine ideale Ergänzung zum Geschichtsunterricht. Dass der Krieg in der Ukraine beschäftigt, zeigten auch die vielen Fragen aus dem Publikum, welche die Teilnehmenden der Diskussionsrunde im Talk beantworteten.

Welche Auswirkungen haben die Ereignisse auf die Schweiz, auf Zofingen?

Remo Reginold: Die Preise werden massiv ansteigen, sie tun es bereits. Und das nicht nur in der Schweiz oder in Europa, sondern auch im ganzen Mittelmeerraum, der teilweise schon destabilisiert ist, wenn wir an Ägypten, Jordanien und Libyen denken. Das kann zu Stellvertreterkriegen führen – was ganz gefährlich wäre –, schafft aber auch neue Bündnisse.

Dr. Remo Reginold (l.) beantwortet eine Frage von ZT-Chefredaktor Philippe Pfister. Bild: Janine Müller

Es entstehen neue ökonomische Optionen. Israel zum Beispiel versucht sich sich plötzlich als neuen Gaslieferanten in Szene zu setzen. Kommen wir zurück auf Zofingen: Ökonomisch heisst das auch, dass man sich überlegen muss, welche Energiepolitik wir in Zukunft wollen. Wir in Europa haben das Gas und Öl aus Russland noch nicht abgestellt.

Damit finanzieren wir auch diesen Krieg in der Ukraine. Die Amerikaner haben diesbezüglich klar Position bezogen. Dabei muss man bedenken, dass die USA selber viel Öl exportieren. Wir in Europa sind aber abhängig von russischem Öl und Gas.

Was meint Putin genau mit dem Begriff Entnazifizierung?

Sylvia Sasse: Das ist ein Propaganda-, ein Informationsspin. Putin fördert in Russland selber die faschistischen Bewegungen, gleichzeitig bezichtigt er andere des Faschismus. Das ist eine Ungeheuerlichkeit.

Erst recht, wenn man im Hinterkopf hat, dass die Ukraine die meisten Überlebenden des Holocaust in der Bevölkerung hat und wenn man weiss, dass der ukrainische Präsident Jude ist. Das ist ein unglaublicher Affront seitens Putin. Er versucht damit, von sich selbst abzulenken. Er bezichtigt andere dessen, was er selber ist.

Francis Cheneval: Er nutzt nicht nur den Begriff Entnazifizierung, sondern auch den Begriff Genozid. Putin nutzt diesen Begriff, um den Krieg als humanitäre Aktion zur Rettung des Donbass zu erklären. Dabei ist es genau umgekehrt: Was jetzt in der Ukraine passiert und vielleicht noch geschieht, ist ein Genozid.

Prof. Dr. Francis Cheneval (l.) und Prof. Dr. Sylvia Sasse während der Diskussionsrunde. Bild: Janine Müller

Mit all den eingekesselten und von der Versorgung abgeschnittenen Millionenstädten. Die Frage ist, wie wir jetzt moralisch darauf reagieren. Wenn dieser Genozid in der Ukraine so weiter geht – und wir haben am Schluss militärisch nichts unternommen –, dann werden wir uns in 20 Jahren möglicherweise fragen, ob das richtig war. Natürlich geht es darum, militärisch nicht zu eskalieren. Darum braucht es mindestens ein Öl-Embargo, damit wir uns nichts vorwerfen lassen müssen.

Kann Putin auch mal der finanzielle Schnauf ausgehen?

Francis Cheneval: Es kommt darauf an, wie China reagiert und woher Unterstützung kommt. Und es kommt darauf an, wie stark wir bereit sind, Sanktionen, die auch uns schmerzen, mitzutragen. Dann könnte Putin der Schnauf durchaus ausgehen – sonst wohl kaum. Die Frage ist auch offen, ob die Situation nun unserem Energiewandel einen Boost gibt. Aber es ist ganz klar ein Wirtschaftskrieg des Westens aktuell gegen Russland. Hätte Russland kein Öl und keine Atomwaffen, wäre es geopolitisch etwa so bedeutungslos wie Spanien. Die ökonomische Kraft Russlands ist tatsächlich beschränkt. Wenn aber eine Atomkraft ökonomisch an die Wand gedrängt wird, wird es gefährlich.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Putin von Atomwaffen Gebrauch macht?

Remo Reginold: Das ist Kaffeesatzlesen. Ja, die Option besteht, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Der Einsatz kann sehr gezielt passieren. Das wäre aber – so glaube ich – wirklich Ultima Ratio. Mich hat aber verwundert, dass Putin schon derart früh mit Atomwaffen gedroht hat. Viel weiter kann er nicht mehr gehen.

Francis Cheneval: Es gibt taktische und strategische Atomwaffen. Der Einsatz der taktischen wäre eine Ungeheuerlichkeit. Dann wäre Putin definitiv erledigt vor der Weltöffentlichkeit. Putin ist jetzt allerdings in die Ecke gedrängt, das ist eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Schlecht darum, weil man jetzt nicht weiss, wie er reagiert.

Ist Putin überhaupt noch zugänglich für einen Kompromiss? Und wie könnte dieser aussehen?

Francis Cheneval: Ein optimistisches Endgame, wo Putin noch eine Rolle spielt, ist die Möglichkeit, dass die Verhandlungen über die Gebiete Krim und Donbass zu einem Waffenstillstand führen könnten, aber vielleicht nicht zwingend zu einem Friedensabkommen, wo Grenzen neu definiert würden.

Sasse: Völkerrechtlich wäre das natürlich absoluter Wahnsinn, weil das einen Präzedenzfall schafft und es Nachahmungen geben wird. Es wird je länger je mehr klar, dass Russland an der ganzen Ukraine interessiert ist.

Remo Reginold: Dabei hat der ukrainische Präsident schon einiges in die Waagschale geworfen bei den Verhandlungen mit Russland, darunter eben auch die autonomen Regionen. Darauf sind die Russen aber nicht eingestiegen. Es kann aber durchaus sein, dass das wieder Thema wird. So wie ich das sehe, ist aber Russland dabei, weiter zu eskalieren.

