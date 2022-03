Ukraine-Krise Kosten um mehr als 70 Prozent gestiegen: Was die hohen Heizölpreise für Aargauer Händler und Hauseigentümer bedeuten Der Krieg in der Ukraine hat die Preise für Heizöl auf ein neues Allzeithoch getrieben. Das spüren auch die Brennstoffhändler und Immobilienfirmen im Aargau. Lukas Scherrer Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Hauseigentümer, die mit Öl heizen, müssen dieses Frühjahr tiefer in die Tasche greifen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der in der Folge verhängte US-Ölimportstopp lassen die Heizölpreise auch in der Schweiz markant steigen. Kosteten 100 Liter Heizöl Mitte Februar noch um die 110 Franken, mussten am vergangenen Mittwoch fast 190 Franken dafür hingeblättert werden – eine Steigerung von mehr als 70 Prozent.