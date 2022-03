Balkan-Flüchtlinge im Aargau: Altregierungsrätin erinnert sich

Ukraine-Krise Der Aargau und die Balkan-Flüchtlinge: Alt Regierungsrätin Mörikofer über Knatsch in den Gemeinden, wenig Solidarität und einen Brief an den Bundesrat Ende der 1990er-Jahre kam der zweite Strom Flüchtender vom Balkan, zum grössten Teil aus dem heutigen Kosovo. Zwar gibt es Parallelen zur aktuellen Flüchtlingskrise, der Umgang in Politik und Bevölkerung war aber ein anderer. Zuständige Regierungsrätin war damals Stéphanie Mörikofer. Sie erinnert sich. Eva Berger Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Mai 1999 in Kreuzlingen. Immer mehr Kriegsvertriebene aus dem Kosovo kamen in die Schweiz, die vier Empfangsstellen des Bundes waren ausgelastet. Es brauchte zusätzliche Unterkünfte. Mario Gaccioli/ key

Wie viele Flüchtende aus der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten im Aargau ankommen werden und hier eine Unterkunft brauchen, ist noch unberechenbar. Zwischen 3500 und 20'000 können es laut zuständigem Regierungsrat Jean-Pierre Gallati werden. Eigene Plätze hat der Kanton Aargau für Asylsuchende rund 1500. Und bis Anfang Woche haben sich über 1800 Aargauer Haushalte registriert, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Aargau auf die Ankunft von Flüchtlingsströmen vorbereitet. Die letzte grosse Flüchtlingskrise erlebte Europa 2015/2016, als Menschen aus Syrien und anderen Ländern des Nahen Ostens sowie aus Afghanistan und Irak flohen. Zuletzt waren Europäerinnen und Europäer in grosser Zahl aber im alten Jahrhundert auf der Flucht: Mit dem Zerfall von Jugoslawien und den daraus resultierenden Kriegen gab es in den 1990er-Jahren zwei aufeinanderfolgende Flüchtlingsströme. Zuerst vorab aus Bosnien und Herzegowina, dann aus dem Kosovo.

1998 und 1999 eskalierte die Gewalt im Kosovo. Das führte 1999 mit 47’513 zu einem Rekord an Asylgesuchen in der Schweiz, der bis jetzt ungebrochen ist. Der überwältigende Teil der Gesuche kam von Menschen aus der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien, bestehend aus Kosovo, Serbien und Montenegro. Der Bundesrat schätzte, dass 90 Prozent Kosovo-Albaner waren. 1998 und 1999 stellten gemäss Staatssekretariat für Migration insgesamt über 50'000 Personen aus dem Kosovo ein Asylgesuch in der Schweiz.

Unterkünfte waren 1998 voll

Wie viele es im Aargau waren, ist nicht bekannt. Der Kanton erfasste die Nationalität der Asylsuchenden nicht. Doch die Welle war da. Im Herbst 1998 hielten sich rund 5500 Asylbewerber im Kanton Aargau auf. 2500 davon wurden vom Kanton selber betreut, die anderen waren in der Obhut der Gemeinden. Der Kanton führte rund 90 Unterkünfte mit 1900 Betten. Dazu betreute er in 32 Gemeinden 600 weitere Asylsuchende.

Der Platz wurde knapp. Im Oktober 1998 waren die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende und Flüchtlinge im Aargau nahezu ausgebucht. Der Kantonale Sozialdienst suchte leerstehende Gastarbeiter-Unterkünfte, die kantonalen Heime wurden mit zusätzlichen Betten ausgestattet, Gemeinden stellten Häuser oder auch Zivilschutzanlagen zur Verfügung. Ein ganzes Massnahmenpaket zur Unterbringung von Asylbewerbern wurde geschnürt.

Einige kamen bei Verwandten unter, die bereits vor dem Krieg in der Schweiz lebten. Anders als heute war die private Unterbringung von Flüchtenden in den 1990er-Jahren aber kaum ein Thema.

Solidarität nicht vergleichbar – oder doch?

Zuständige Regierungsrätin war damals Stéphanie Mörikofer (FDP), Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS). Die heute 79-jährige promovierte Biochemikerin erinnert sich an die Zeit. Obwohl den Flüchtlingsströmen in den 1990er-Jahren ebenfalls europäische Konflikte zugrunde lagen, sei es schwierig, die Situationen miteinander zu vergleichen. «Die Einstellung der Bevölkerung in der Schweiz gegenüber den Flüchtenden vom Balkan war anders», sagt sie. Die Solidarität, wie sie Schweizerinnen und Schweizer heute mit Ukrainerinnen und Ukrainern zeigen, habe so nicht stattgefunden. «Auch ganz am Anfang nicht», so Mörikofer.

Damit schätzt die Altregierungsrätin die Situation anders ein als der aktuelle DGS-Chef Gallati, der im AZ-Interview sagte, die Hilfsbereitschaft und die Sympathiewelle seien jetzt «ähnlich wie damals im Kosovo-Krieg».

Stéphanie Mörikofer (FDP) war von 1993 bis 2001 Regierungsrätin des Kantons Aargau. Chris Iseli / AGR

Für Mörikofer ist die aktuelle Krise viel eher vergleichbar mit dem Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei 1968 oder dem ungarischen Volksaufstand von 1956. Wie heute mit den Ukrainerinnen und Ukrainern habe man sich damals mit den Ungarn und Tschechen wegen des ähnlichen kulturellen Hintergrunds verbunden gefühlt. «Zudem waren auch diese Konflikte durch den Angriff einer Grossmacht, damals noch die Sowjetunion, ausgelöst worden. Das war auf dem Balkan anders», so Mörikofer. In einem bürgerkriegsähnlichen Konflikt seien die Fronten weniger klar. Die Altregierungsrätin sagt:

«Auf dem Balkan fanden interne Kriege statt, vielleicht hat auch das die Solidarität geschmälert.»

Parallelen zwischen den Balkan-Kriegen und heute gibt es dennoch. «Es kamen viele Frauen und Kinder. In den Jahren zuvor waren Asylsuchende eher junge Männer», so Mörikofer. Zivilschutzunterkünfte seien für sie, wie heute, als nicht zumutbar angesehen worden. Die Unterbringung von Familien, aber auch die Schulung von Kindern seien neue Herausforderungen gewesen.

Damals noch kein grosses Politikum

Sie als Sozialdirektorin sei jedoch gar nicht allzu stark gefordert gewesen, findet Stéphanie Mörikofer. «Das war noch kein solches Politikum wie heute, das meiste wurde auf der administrativen Ebene erledigt.» Der Leiter des Sozialdienstes, Robert Jäger, habe sich vor allem darum gekümmert. «Er stand in sehr engem Kontakt mit den Gemeinden, welche die Plätze für Asylsuchende zur Verfügung stellten. Das konnte er gut», so Mörikofer.

Die Diskussionen hätten denn auch vor allem in den Gemeinden stattgefunden. «Ihnen war es wichtig, dass sich alles in geordneten Bahnen abspielt. Sie hatten Sorge vor der Kriminalität und dem Fremden.» Doch: «Der Regierungsrat traf ein paar Grundsatzentscheide, ansonsten hatte er mit der Flüchtlingsproblematik wenig zu tun.»

Hilfe vor Ort aus dem Lotteriefonds

Im März 1999 sprach der Aargau 250'000 Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds für humanitäre Soforthilfe für Kosovo-Flüchtlinge in Mazedonien, Montenegro und Albanien. Es gelte, praktische Solidarität zu üben, schrieb die Regierung damals in einer Medienmitteilung. Und sie erklärte ausdrücklich, dass der Kanton dennoch die nötigen Vorkehrungen für die Aufnahme weiterer Gewaltflüchtlinge treffe.

Aber in den Gemeinden wuchs der Widerstand. Und auch die Regierung wurde aktiv: Im Juni 1999 forderten der Aargauer Regierungsrat und die Gemeindeammännervereinigung (GAV) vom Bundesrat Massnahmen, um einen längeren Aufenthalt der Kosovo-Flüchtlinge in der Schweiz zu verhindern. «Wir haben alle gesehen, dass diese Menschen jetzt in der Schweiz sind, und es war klar, dass wir ihnen helfen. Aber man war damals auch der Meinung, dass sie wieder zurückkehren müssen, wenn der Krieg vorbei ist», sagt Mörikofer.

Vertrauen schaffen durch Rückkehr-Versprechen

In einem Interview mit der AZ vom Juni 1999 sagte sie: «Mir macht es Sorgen, wie es weitergehen soll. Wir können nicht einfach Unterkünfte aus dem Boden stampfen.» Man war der Meinung, dass man mit klaren Abmachungen zur Rückkehr ein Klima des Vertrauens schaffen müsse; der Zustrom von Menschen sei nur damit zu bewältigen.

Geklappt hat es nicht, der Bundesrat wollte keine Spezialbedingungen für Flüchtende aus dem Kosovo. Für Stéphanie Mörikofer stimmt das aus heutiger Sicht auch. «Wir hatten keine grösseren Probleme mit Asylsuchenden im Aargau. Es gab kleine Konflikte, aber keine grossen Verwerfungen», findet sie jetzt.

Bei der zweiten Regierungsrätin war es ein Politikum

Stéphanie Mörikofer war bis 2001 Regierungsrätin. Die zweite Frau in der Aargauer Regierung, Susanne Hochuli, war ebenfalls Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements. In ihre Amtszeit fiel die Flüchtlingskrise von 2015 und 2016, die für sie zu einer Hauptaufgabe wurde. Sie musste wegen des «Asylchaos» massive Kritik einstecken. Die Flüchtlingsproblematik ist längst zum grossen Politikum geworden.

Im Aargau lebten Ende Januar 2022 18'694 Personen aus dem Kosovo. Nach Deutschland und Italien stellt das junge Land heute die drittgrösste Ausländergruppe im Kanton.

