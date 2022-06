Ukraine-Krieg 100 Millionen Franken für Bildung und Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge im Aargau 37'200 Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet der Aargau bis Ende 2023 – für die Bildung und Betreuung dieser Menschen will der Kanton bis zu 100 Millionen Franken einsetzen. Die grossrätliche Kommission für Bildung, Kultur und Sport (BKS) unterstützt dies – doch es gibt ein Problem. Andrea Marti 16.06.2022, 11.19 Uhr

Treffen die Prognosen des Regierungsrat ein, braucht es im Aargau für die ukrainischen Geflüchteten bald mehr Lehrpersonen. Georgios Kefalas

Der kantonale Sozialdienst rechnet damit, dass im Kanton Aargau bis Ende Jahr täglich 80 Geflüchtete aus der Ukraine ankommen. Danach sollen es noch 40 Geflüchtete pro Tag sein. Gesamthaft sollen bis Ende des Jahres 2023 also 37'200 Geflüchteten in den Aargau kommen. Die Ankunft so vieler Menschen im Kanton hat Konsequenzen: Alle brauchen eine Unterkunft, die Kinder müssen eingeschult werden. Das kostet Geld.