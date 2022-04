Ukraine-Krieg Unser neues Leben im Aargau – sechs Ukrainerinnen und ein Ukrainer erzählen Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen haben ihr ganzes Leben hinter sich lassen müssen, auch ihre tägliche Arbeit. In der Schweiz angekommen, müssen sie wieder von vorne anfangen. Die AZ hat sieben von ihnen gefragt, wie sie ihre Zukunft im Aargau sehen. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in der Warteschlange und warten auf die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum in Zürich. Michael Buholzer / Keystone

Fast 27'000 Menschen sind aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Mehr als 21'000 von ihnen haben bereits den Schutzstatus S vom Staatssekretariat für Migration (SEM) erhalten. Sie können damit ohne Wartefrist einer Arbeit nachgehen – wenn sie denn eine Stelle finden. Denjenigen, die keine finden, rät der Kanton, sich beim RAV zu melden.

Der Gang aufs RAV lohne sich jedoch erst, so heisst es beim Kanton, wenn die Menschen «arbeitsmarktfähig» sind. Dazu zähle, dass sie Englisch oder eine Schweizer Landessprache – im Aargau idealerweise Deutsch – sprechen. Voraussetzung für eine Meldung auf dem RAV sind zudem ein Ausländerausweis und eine Sozialversicherungsnummer. Sind diese Anforderungen erfüllt, sei eine persönliche Anmeldung beim RAV sinnvoll, so der Kanton.

Beim Aargauer Amt für Migration und Integration sind bisher 20 Gesuche, unter anderem aus der Landwirtschaft, dem Gastgewerbe, der Textilherstellung und der Lebensmittelproduktion eingegangen. Die in den Kanton geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sind bislang unterschiedlich erfolgreich bei der Arbeitssuche. Sieben Geflüchtete erzählen hier, wie es ihnen bei der Jobsuche ergeht.

Adelina Sys (24), Besitzerin eines Yoga-Studios: «Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeitsstelle finde»

Adelina Sys ist Ostukrainerin, ihr Vater ist Russe und ihre Mutter Ukrainerin. Sie lebte bis 2014 in Slowjansk im Oblast Donezk, wo die Kampfhandlungen zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee damals begannen. Daraufhin flüchtete sie nach Kiew zu ihrer Mutter, wo sie ihr eigenes Yoga-Studio und ein Massagetherapie-Center aufbaute.

Ihren Masterabschluss machte sie an der «National University of Physical Education and Sport» in Kiew. Adelina Sys' Traum war es, ihr Yoga-Studio in Kiew noch grösser zu machen und mehr Menschen anzustellen. Erst im Dezember 2021 hatte sie grössere Räume bezogen.

Am 25. Februar 2022, dem zweiten Tag nachdem der Krieg auch Kiew erfasst hatte, flüchtete sie mit Brüdern, Freund, Mutter und Katze in die Westukraine. Als die Familie da keine Unterkunft fand, entschlossen sich Adelina Sys, ihr kleiner Bruder und ihre Mutter Svitlana, aus dem Land zu flüchten. Die bereits zweite Flucht in ihrem Leben. Ihr älterer Bruder und ihr Freund blieben in Kiew. Nach einer 12-tägigen Flucht mit Bussen und Zügen kamen sie in der Schweiz an.

«Die ersten Wochen hier waren sehr hart»

Adelina Sys betrieb in Kiew ihr eigenes Yoga-Studio und musste wegen des Kriegs bereits zum zweiten Mal seit 2014 flüchten. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

«Die ersten Wochen hier waren sehr hart, denn ich wusste nicht, wie es weitergehen soll», sagt Adelina Sys. Ein grosser Teil ihrer Familie, unter anderem die Grosseltern, seien ausserdem immer noch in der Ostukraine. «Da ist die Situation noch schwieriger», sagt die 24-Jährige.

In der Schweiz will sie nun einen festen Job finden, gerade ist sie intensiv daran, Deutsch zu lernen. Eine Arbeitserlaubnis hat sie schon. Im «Co Yoga Space» in Aarau darf sie jeweils am Montag eine Stunde geben, genauso wie in einem Studio in Küttigen – dem Ort, an dem sie, ihre Mutter und ihr Bruder seit der Flucht unterkommen. Weiter darf sie auch Reinigungsarbeiten in einem weiteren Yoga-Studio machen. Zudem haben sie verschiedene Yoga-Studios in Zürich kontaktiert, wo sie im Moment zwar keine reguläre Anstellung bekommt, aber als Aushilfe arbeiten darf.

Ob sie in Zukunft in die Ukraine zurückkehren will, weiss Adelina Sys noch nicht. «Wenn die Situation in der Ukraine nicht besser wird, möchte ich hier bleiben», sagt sie, deren guten Englischkenntnisse wohl auch ein Vorteil bei der Jobsuche sind. «Ich hoffe, dass ich hier in der Schweiz eine gute Arbeitsstelle finde.»

Maria Mykhailenko (28), Food-Fotografin: «Ich will gerne helfen, aber auch als Fotografin arbeiten»

Die 28-jährige Maria Mykhailenko lebte schon einmal, während rund zweieinhalb Jahren, in der Schweiz und beherrscht deshalb auch die deutsche Sprache. Zuletzt lebte sie während mehreren Jahren wieder in Kiew. Mykhailenko hat in an der «Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi Theatre, Cinema and Television» Universität den Bachelor in Filmwissenschaft gemacht. Sie war als selbstständige Food-Fotografin jeweils während Monaten ausgebucht und fotografierte für Werbeagenturen, Restaurants und bekannte Marken in der Ukraine.

Am 24. Februar, dem ersten Tag der russischen Invasion, verliess sie Kiew und kam im Landhaus ihrer Eltern in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt unter. Noch in derselben Nacht hörte die Familie erneut die Bomben einschlagen, woraufhin sie sich am Tag darauf entschloss, loszufahren. «Du wachst auf und musst dein ganzes Leben hinter dir lassen», sagt Maria Mykhailenko. Von ihrer Arbeit in der Ukraine ist nur noch der Instagram-Account geblieben.

Am 5. März kam Maria Mykhailenko in der Schweiz an. Die Eltern ihres Ex-Mannes nahmen ihre Schwester und deren Mann, sowie ihre Nichte – bei sich in Biberstein auf. Maria Mykhailenko und ihre Eltern sowie eine Kollegin aus der Ukraine wohnen derweil in Küttigen.

«Meine Arbeit hat keine Priorität in der Ukraine»

Maria Mykhailenko war als Fotografin in Kiew auf Monate hinaus ausgebucht. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Unterdessen hat Maria Mykhailenko hier in der Schweiz bereits einzelne Aufträge. Auch hat sie auf freiwilliger Basis und aufgrund ihrer sehr guten Deutschkenntnisse, für andere geflüchtete Menschen aus der Ukraine übersetzt. Das will sie weiterhin machen.

Sie hatte auch bereits ein Vorstellungsgespräch bei der Hilfsorganisation Caritas, die ihr einen regulären Job im Aargau angeboten hat. Weiter hat sie einen Auftrag bei einem Zürcher Start-up in Aussicht. Mykhailenkos Ziel ist es, 50 bis 60 Prozent bei Caritas zu arbeiten und die anderen 50 Prozent freischaffend zu fotografieren. «Ich will gerne helfen, aber gleichzeitig auch meinen Job als Fotografin machen», sagt sie. Es sei unrealistisch, dass sie in absehbarer Zeit in die Ukraine zurückkehren könne.

«Ich liebe mein Land, es ist mein Zuhause. Aber ich hätte dort keine Arbeit mehr, wenn ich direkt nach dem Krieg zurückkehren würde.»

Ihre Arbeit als Fotografin habe keine Priorität, denn die Städte, die in Schutt und Asche gelegt worden sind, müssen zuerst wieder aufgebaut werden.

Yuliia Naidoisheva-Burenko (35), Juristin: «Ich habe keinen Job mehr in der Ukraine»

Yuliia Naidoisheva-Burenko arbeitete in Kiew auf einem Notariat. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Yuliia Naidoisheva-Burenko war in der Hauptstadt Kiew als Juristin auf einem Notariat tätig. Ihren Jura-Abschluss hat sie an der Kiewer Nationalakademie für Innere Angelegenheiten gemacht.

Am 8. März floh sie, zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter Anastasiia, in die Schweiz und in den Aargau nach Küttigen. Ihren Mann, ihre Schwestern und ihre Eltern, musste Naidoisheva-Burenko in der Ukraine zurücklassen.

Hier auf dem Kirchberg in Küttigen ist die 35-Jährige jetzt intensiv dabei, Deutsch zu lernen. In Zukunft will sie ihren ebenfalls geflüchteten Landsleuten helfen, sich mit der hiesigen Gesetzgebung und dem Gang auf die Ämter in der Schweiz zurechtzufinden.

«Ich will jetzt vor allem die Sprache lernen»

Sie selbst wartet noch auf die Bestätigung des Staatssekretariats für Migration (SEM), die es ihr ermöglicht, hier zu arbeiten. Es gehe ihr gut, sagt Naidoisheva-Burenko, auch wenn sie über die vielen Veränderungen in ihrem Leben auch besorgt sei. «Ich habe hier noch viel zu tun und will jetzt vor allem die Sprache lernen», sagt sie. Ihre Tochter Anastasiia wurde bereits eingeschult.

Naidoisheva-Burenko hofft, dass der Krieg bald vorbei ist und sagt:

«Ich hoffe, dass meine Tochter ihren Vater bald wieder sehen kann, sie vermisst ihn sehr.»

Ob sie in die Ukraine zurückkehren will, weiss sie noch nicht. «Das ist ein schmerzhaftes Thema für mich. Ich habe keinen Job mehr in der Ukraine», sagt sie. «Aber alle meine Verwandten und der Vater meiner Tochter sind dort. Ich weiss nicht, wie es ihnen geht.»

Oleksandra Guzenko (35), Projekt-Managerin: «Unser Leben beginnt wieder bei null»

Oleksandra Guzenko hat bisher noch keine Arbeit in der Schweiz gefunden. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Oleksandra Guzenko ist dabei, Deutsch zu lernen. Denn Englisch und Französisch kann die 35-Jährige bereits gut, sie hat beide Sprachen an der Universität in Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine, studiert. Mehrere Jahre war sie dort Projekt-Managerin, bei einem international tätigen Unternehmen für Eventorganisation. Sie heuerte unter anderem Rednerinnen und Redner für Konferenzen und Seminare an.

Am 1. März 2022 hätte sie eine neue Stelle angetreten, wäre der Krieg nicht ausgebrochen. Als sie und ihre Familie morgens um 3 Uhr wegen des russischen Bombardements erwachten, flüchteten sie aufs Land. Doch der Krieg erreichte wenige Tage später auch diese Gegend. Ihr Haus wurde am Dach getroffen. Sie flüchtete in die Slowakei, dann nach Wien und schliesslich über Basel in den Aargau nach Seengen, wo sie und ihre kleine Tochter bei einer Gastfamilie unterkommen.

In die Deutschschweiz wegen der Tochter

Oleksandra Guzenko weiss nicht, wo sie anfangen soll. «Unser Leben beginnt wieder bei null», sagt sie. Und das trotz des Schutzstatus S, den sie bereits bekommen hat. Denn die deutsche Sprache, die sie gerade erst zu lernen begonnen hat, ist eine Herausforderung. Aber sie ist für sie auch die Voraussetzung für einen Neustart in der Deutschschweiz. «Ich wollte in die Deutschschweiz, da meine Tochter in der Schule in der Ukraine ein wenig Deutsch hatte, so ist es einfacher für sie», so Guzenko.

Bereits hat sie sich für verschiedene Jobs gemeldet, für die sie aber eigentlich allesamt überqualifiziert ist. Unter anderem hat sie sich bei einem Bauernhof gemeldet, wo Hühner gezüchtet werden. Bei verschiedenen Restaurants habe man ihr zudem gesagt, dass man bereits genug Leute habe. Auch über Social-Media-Kanäle wie Telegram oder über Facebook-Gruppen sucht sie nach Jobs hier im Aargau. Gefunden habe sie bisher aber noch nichts.

«Die Schweiz ist nicht bereit für die Geflüchteten, in der Bevölkerung spüre ich aber viel Entgegenkommen und Unterstützung.»

Einer Rückkehr in die Ukraine steht sie skeptisch gegenüber, denn: «Das Land ist komplett zerstört und so auch die gesamte Infrastruktur. Es wird Jahre dauern, bis ein normales Leben wieder möglich sein wird», so Guzenko. Am liebsten würde sie an einem Ort in der Schweiz arbeiten, wo englischsprachige Menschen gefragt sind, zum Beispiel an einem Flughafen.

Oleksii Piliahin (43), Unternehmer: «Mir ist es wichtig, hier arbeiten zu können»

Oleksii Piliahin führte zusammen mit seinem Geschäftspartner eine Baumaschinenfirma. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Oleksii Piliahin wuchs in Dnipro auf – der viertgrössten Stadt der Ukraine, wo er auch studierte. Vor rund drei Jahren zog es den 43-Jährigen an den südlichen Stadtrand von Kiew, wo er und sein Geschäftspartner eine Firma für die Herstellung, den Verkauf und die Reparatur von Lackiermaschinen betrieben. Bereits seit 2001 ist Oleksii Piliahin als Baumaschinenverkäufer tätig.

Anfangs dachte er, dass in wenigen Tagen alles vorbei wäre. Dann aber ging der Krieg weiter. Von einem Tag auf den anderen, mussten Oleksii Piliahin, seine Frau und seine drei Kinder, alles zurücklassen. Über die polnische Stadt Krakau kamen sie am 7. März in die Schweiz. Auch sie kamen in Küttigen im Aargau unter. Piliahin konnte die Ukraine nur verlassen, weil er Vater von drei Kindern ist.

«Ich bin ein glücklicher Mann, denn man bietet mir hier Arbeit an»

Der gelernte Energie- und Wärmetechniker will hier nicht untätig sein und sagt: «Ich bin ein glücklicher Mann, denn man bietet mir hier Arbeit an.» Er konnte bereits in verschiedenen Restaurants schnuppern, um zu schauen, was am besten passen würde. Gerade heute bietet sich dem Familienvater eine weitere Chance, denn er kann jemanden treffen, der die gleichen Maschinen hier in der Schweiz verkauft, wie er bis vor kurzem in der Ukraine.

«Mir ist es wichtig, hier arbeiten zu können», sagt Oleksii Piliahin. Man wisse ja nicht, wie lange der Krieg, der unterdessen mehr als ein Monat alt ist, noch dauern werde. Wenn er dann einmal vorbei ist, will Oleksii Piliahin möglichst rasch in sein Heimatland zurückkehren. «Wir wollen unserem Land beistehen. Und es braucht jeden einzelnen Helfer. Mein Geschäftspartner ist immer noch in der Ukraine.» Piliahin will sein Unternehmen, das er zusammen mit dem Partner aufgebaut hat, wieder zurück.

Svitlana Sys (45), Besitzerin eines Nagelstudios: «Ich wollte hier vom ersten Tag an arbeiten»

Svitlana Sys betrieb in Kiew während drei Jahren ein Manikürestudio – bis der Krieg am 24. Februar 2022 Kiew traf. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Die 45-jährige Svitlana Sys lebte seit 2009 in Kiew. Bei Kriegsbeginn in der Ostukraine 2014, holte sie auch ihre Tochter und die beiden Söhne in die ukrainische Hauptstadt. Svitlana Sys schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, bis es mit einem Maniküre-Studio in Kiew klappte, das sie in den vergangenen drei Jahren führte – bis zur neuerlichen, russischen Invasion am 24. Februar.

Gerade als das Studio anfing zu rentieren, musste Svitlana Sys flüchten. Zusammen mit ihrer Tochter Adelina und einem der Söhne flüchtete sie in die Westukraine und verliess daraufhin das Land. Am 7. März 2022 kam sie in Küttigen an, wo sie bei der reformierten Kirchgemeinde eine Unterkunft fand.

«Es gibt keinen anderen Weg, als immer weiter zu machen»

Hier in der Schweiz wird sie nun angefragt, Häuser zu putzen, was sie unterdessen bereits auch macht. «Ich bin es mir nicht gewohnt, zuhause zu sitzen, deshalb wollte ich, vom ersten Tag an dem ich hier war, arbeiten», sagt Svitlana Sys. Dafür sei sie auch bereit, ihren Beruf zu ändern, sich hier anzupassen.

«Wenn es möglich ist, möchte ich hier in der Schweiz bleiben und neu starten», sagt sie. Denn auch wenn sie nach Kiew gehen würde, müsste sie bei Null anfangen, so die 45-Jährige. «Ich musste das schon viele Male, deshalb kann ich das auch jetzt. Es gibt keinen anderen Weg, als immer weiter zu machen.»

Bald soll eine Box mit allen Utensilien für das Maniküre-Angebot aus Kiew in Küttigen ankommen. In Zukunft möchte Svitlana Sys, wenn sich die Möglichkeit bietet, in Aarau ein neues Studio eröffnen. Dazu will sie eine Wohnung mieten, sobald sie eine feste Stelle hat.

Viktoriia Antonyuk (39), Marketing-Spezialistin: «Unsere Diplome aus der Ukraine sind hier nichts wert»

Viktoriia Antonyuk flüchtete aus Kiew in die Schweiz nach Seengen. Nun sucht sie Arbeit. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Viktoriia Antonyuk war in der Marketing-Abteilung einer Kleidermarke, spezialisiert auf Frauenbekleidung, in Kiew tätig. Sie hat in der ukrainischen Hauptstadt Wirtschaft studiert. Zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion flüchtete sie aus Kiew.

«Es war unerträglich und nicht mehr sicher in meiner Wohnung zu bleiben», sagt sie. Sie verliess die Ukraine in Richtung Ungarn, von da aus kam sie über Basel in der Aargau nach Seengen, wo sie bei einer Gastfamilie unterkommt. Jetzt schaut sie vorwärts, ihr Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Jobsuche.

«Unsere Diplome aus der Ukraine sind hier nichts wert»

Zunächst aber, muss die 39-Jährige Deutsch lernen. Dafür belegt sie einen Kurs an der Schule in Seengen. «Unsere Diplome aus der Ukraine sind hier nichts wert», sagt sie. Es sei fast unmöglich, einen der eigenen Qualifikation entsprechenden Job zu finden, ohne die Sprache zu beherrschen.

Unterdessen sucht sie nach Arbeit, für die es keine Qualifikationen braucht. Unter anderem hat sie von einem Obstbauern aus der Region die Zusage bekommen, bei der Ernte mithelfen zu dürfen. Aufgrund der Jahreszeit und des Wetters wird das aber erst in fünf bis sechs Wochen der Fall sein. Viktoriia Antonyuk denkt, dass sie mehr Möglichkeiten hat, wenn sie einen Job in einer grösseren Stadt sucht als hier in einer ländlichen Region im Aargau.

