374 Ukrainerinnen im Aargau haben eine Arbeitsbewilligung

Ukraine-Krieg Im Aargau haben doppelt so viele Ukrainerinnen einen Job wie vor zwei Monaten – wie es Oleksii Piliahi im «Schützen» geht 374 Ukrainerinnen und Ukrainer sind momentan im Aargau beschäftigt. Das sind 200 mehr als noch Ende Juni. Die meisten arbeiten in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe. Den Fachkräftemangel lösen sie aber nicht. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oleksii Piliahin (rechts im Bild) arbeitet als Küchenhilfe im Gasthof zum Schützen in Aarau. Valentin Hehli

Von den rund 4000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem Krieg geflüchtet sind und im Aargau leben, sind mehr als zwei Drittel über 18 Jahre alt und damit berechtigt, hier zu arbeiten. Dafür müssen sie jedoch eine Arbeitsbewilligung beantragen. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat bislang 374 Ukrainerinnen und Ukrainer eine Arbeitsbewilligung erteilt.

Das sind mehr als doppelt so viele wie noch Anfang Juni. Damals verfügten laut Amt für Migration und Integration (Mika) 173 Ukrainerinnen und Ukrainer über eine Arbeitsbewilligung. In den letzten knapp zwei Monaten kamen 200 dazu. Mittlerweile sind 261 Frauen und 113 Männer in über 30 Sektoren tätig.

Vor allem in zwei Branchen arbeiten viele Ukrainerinnen und Ukrainer: im Gastgewerbe (61 Personen, davon 53 Frauen und 8 Männer) und in der Landwirtschaft (70 Personen, davon 51 Frauen und 19 Männer). Zwei Sektoren, also, die sehr stark unter dem Fachkräftemangel leiden.

Das Personal aus der Ukraine ist deshalb willkommen, kann die Situation aber kaum verbessern. Das Gastgewerbe zum Beispiel hat wegen der Pandemie schweizweit 40'000 Angestellte verloren. Bisher ist es nicht gelungen, diesen Mangel aufzuholen und alle offenen Stellen zu besetzen.

Ukrainische Stadtmenschen als Landarbeiter im Aargau

«70 Personen in der Landwirtschaft, verteilt auf 2500 Betriebe, werden den Fachkräftemangel kaum lösen», sagt auch Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbandes Aargau und SVP-Grossrat. Er sieht die Anstellung ukrainischer Arbeitskräfte auf Bauernhöfen viel mehr als eine «Goodwill-Geste» der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter:

«Wir selber haben einige Personen angestellt. Aber wir wären nicht auf sie angewiesen.»

Auf dem Betrieb von Christoph Hagenbuch haben die Ukrainerinnen und Ukrainer geholfen, Gemüse zu setzen und zu jäten. «Das hätten wir aber auch sonst gelöst», sagt er. Etwa mit Stundenlöhnern aus dem Dorf. Insgesamt hätten die Ukrainerinnen und Ukrainer auf seinem Hof zwischen 30 und 50 Stunden gearbeitet.

Das grösste Hindernis für Betriebe, Flüchtlinge mit Status S anzustellen, sei die Sprachbarriere, sagt Christoph Hagenbuch. «Ich habe Glück, ich kann noch etwas Russisch, aber das ist bei den meisten nicht so.» Dazu komme die Qualifikation: «Die wenigsten können einen Traktor fahren. Viele, die ich kennen gelernt habe, kommen aus Städten, die grösser sind als Zürich. Da kann man nicht von ihnen erwarten, dass sie sich mit landwirtschaftlicher Arbeit auskennen».

Positiver gestimmt ist Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. Erfolgsgeschichten, wie jene von Oleksii Piliahin, der im Schützen Aarau zu 40 Prozent angestellt ist, zeigten, dass die Anstellung geflüchteter Menschen aus der Ukraine möglich ist. Natürlich sei die Sprache eine Hürde, deshalb biete Gastro Aargau auch an, die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Sprachkursen zu unterstützen. Auch kurze Schulungen zum Beruf werden angeboten. «Wir sind froh um jede Person, die uns hilft, gegen den Fachkräftemangel zu kämpfen», sagt Bruno Lustenberger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen