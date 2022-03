Ukraine-Krieg Sporthallen, Altersheim, Kaserne? Kanton Aargau sucht auf Hochtouren nach Massenunterkünften für Flüchtlinge Bisher wurden dem Kanton knapp 500 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Für den Fall, dass der Flüchtlingsstrom grösser wird, wird die ehemalige Jugendherberge in Zofingen, ein leeres Altersheim in Aarau und Zimmer im Sporthotel GoEasy in Station Siggenthal angeboten – und auch Sporthallen könnten zum Thema werden. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 22.03.2022, 17.51 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine warten vor dem Bundesasylzentrum in Zürich auf die Registrierung – 477 von ihnen wurden bisher dem Aargau zugewiesen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Seit dem 14. März hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Aargau bis Dienstag 477 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Von den zugewiesenen Personen wurden 351 durch das SEM direkt an private Hilfsangebote vermittelt oder verfügten bereits über bestehende Wohnmöglichkeiten bei Bekannten oder Verwandten. «Die anderen Personen wurden in kantonalen Unterkünften untergebracht», teilt Michel Hassler, Sprecher des Sozialdepartements, auf Anfrage der AZ mit.

Hassler ergänzt, der kantonale Sozialdienst vermittle Schutzsuchende wenn möglich in geeignete private Wohnangebote. Dies dürfte aber nur so lange möglich sein, wie der Flüchtlingsstrom nicht massiv grösser wird. Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati sagte schon vor zehn Tagen im AZ-Interview, dass der Kanton mit bis zu 20'000 Ukraine-Flüchtlingen rechne. In der NZZ am Sonntag hielt er fest, genügend Betten zu finden, sei schon mit dem mildesten Szenario sehr schwierig.

Susanne Hochuli forderte 2015 die Belegung von Militäranlagen

Regierungsrätin Susanne Hochuli forderte im Jahr 2015 die Belegung von Kasernen mit Flüchtlingen. Alex Spichale / AGR

«Wenn innert kurzer Zeit Tausende kommen, muss Platz in Kasernen geschaffen werden.» Das sagte nicht Gallati zur Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge, sondern die frühere Regierungsrätin Susanne Hochuli im November 2015, auf dem Höhepunkt der letzten grossen Flüchtlingswelle. Es dürfe nicht so weit kommen, dass Kantone und Gemeinden ihre Turnhallen öffnen müssten, hielt Hochuli damals fest. Und sie sagte: «Das würde in der Bevölkerung nicht verstanden und zu Spannungen führen.»

Doch genau dies, eine Sporthalle als Flüchtlingsunterkunft, wird in Zürich derzeit umgesetzt. Die Stadt hat letzte Woche beschlossen, die Saalsporthalle, wo sonst Handball- und Volleyballteams aus den obersten Ligen ihre Spiele austragen, für Ukraine-Flüchtlinge zu nutzen. In der Halle stehen seit Dienstag rund 200 Plätze zusätzlich zur Verfügung, das Verständnis für die Umnutzung der Halle bei den Vereinen sei gross, schrieb das Sozialdepartement der Stadt Zürich.

Siggenthal: GoEasy bietet 30 Plätze im Sporthotel an

Auch im Aargau gibt es mehrere grosse Hallen, unter anderem das Sportzentrum GoEasy in Station Siggenthal. Beat Anliker, Initiant des Zentrums, sagt auf Anfrage:

«Es scheint mir nicht sinnvoll, Hallen in eine Flüchtlingsunterkunft umzunutzen, aber wir haben ein Sporthotel, in dem wir Zimmer anbieten könnten.»

Anliker hat schon letzte Woche mit den Verantwortlichen des Kantons Kontakt aufgenommen und das Angebot bei Christian Koch, Leiter der Sektion Sport, deponiert. Das Sporthotel im GoEasy hat eine Kapazität von 54 Betten, davon könnten 30 für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. «Zwar sind wegen Corona diverse Belegungen annulliert worden, aber so könnten immer noch Trainingslager oder Sportkurse durchgeführt werden», sagt Anliker.

So sehen die Zimmer im Sporthotel im GoEasy in Siggenthal aus, die für ukrainische Familien zur Verfügung gestellt werden sollen. ZVG

Ihm schwebt ein umfassenderes Projekt vor, das über die reine Unterbringung von Familien herausgeht. Dank der Infrastruktur im GoEasy könnten in den Theorieräumen des Zentrums auch Deutschkurse stattfinden, in den tagsüber meist nicht belegten Hallen könnten die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung auch Sport treiben. «Wir haben alles, was es dafür braucht, an einem Ort, deshalb haben wir dem Kanton auch dieses Angebot gemacht.» Finanziell würde man sich sicher finden, sagt Anliker, die Entschädigung von 70 Franken pro Tage und Person für Anbieter von Hotelzimmern hält er für fair.

Aarau: Kultur- und Kongresszentrum und Schachenhalle «nicht angedacht»

«Wir sind in Aarau an der Zusammenstellung möglicher Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge», sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. So habe die Stadt dem Kanton bereits rund 30 Wohnungen im bisherigen Altersheim Herosé gemeldet. Das Gebäude soll Ende Jahr abgerissen werden und dem Neubau eines Pflegeheims weichen, steht heute aber leer.

Die Stadt Aarau stellt im Altersheim Herosé, das Ende Jahr abgerissen werden soll, 30 Plätze für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung. Ueli Wild / AAR

Das Kultur- und Kongresszentrum im Stadtzentrum oder die Sporthalle Schachen sind laut Hilfiker «bisher nicht als Unterkünfte angedacht». Die beiden Einrichtungen seien dicht gebucht, als Kultur- und Veranstaltungshaus sowie als Schulsport- und Spielhalle. «Vor derartigen Einrichtungen würden bereits vorgesehene Unterkünfte, etwa die Geschützte Operationsstelle im Kantonsspital Aarau, als mögliche Unterkünfte geprüft», sagt Hilfiker.

Baden: Trafo praktisch ausgebucht, Umnutzung nicht möglich

«Leider ist die Unterbringung von Flüchtlingen im Kongresszentrum Trafo Baden nicht möglich», hält CEO Reto Leder fest. Das allerdings nicht wegen fehlender Hilfsbereitschaft der Betreiber, sondern durch die fehlende Verfügbarkeit von Räumlichkeiten. Leder hält fest:

«Als Veranstaltungsort für viele Firmen-, Verbands- und Vereinsevents sind unsere Räume und Hallen praktisch das ganze Jahr über so ausgelastet, dass sich die zeitlichen Lücken der Verfügbarkeiten auf jeweils ein paar wenige Tage am Stück beschränken.»

Die Trafohallen in Baden würden zwar viel Platz für Flüchtlinge bieten, sind aber in den nächsten Monaten fast ständig ausgebucht. Severin Bigler

Dies gilt im laufenden Jahr noch verstärkt, weil viele Veranstaltungen, die bis und mit Februar 2022 hätten stattfinden sollen, in die Zeit ab März verschoben wurden. «Um unseren Teil trotzdem beitragen zu können, veranstalten wir am Sonntag, 10. April einen Ukraine-Benefiz-Brunch zugunsten der Glückskette», sagt Leder

Brugg/Windisch: Campussaal kaum nutzbar, Sporthalle Mülimatt noch offen

Ähnlich äussert sich Kathrin Kalt, Geschäftsführerin des Campussaals in Windisch. Grundsätzlich wäre man zwar bereit, eine Anfrage des Kantons zu prüfen, allerdings seien schon diverse Veranstaltungen im Campussaal gebucht. Die Kunden könnten nicht einfach auf andere Veranstaltungsorte ausweichen, bei einer Absage der Anlässe würde man vertragsbrüchig, gibt Kalt zu bedenken.

Zudem sei der Campussaal mit WC-Anlagen auf einer Fläche von 100 Quadratmetern, einer Garderobenfläche von 127 Quadratmetern und vier Duschen «nicht ideal für genügend Intimsphäre und Hygiene der Personen bei längerem Aufenthalt», findet Kalt. Aus ihrer Sicht gebe es wesentlich besser geeignete Hallen im Kanton, zum Beispiel die Mehrzwecksporthalle Mülimatt in Brugg. «Die Anzahl der Duschen und Nasszellen sind dort auf grosse Vereine ausgelegt», sagt Kalt.

Ob das Sportausbildungszentrum Mülimatt in Brugg als Unterkunft infrage kommt, ist derzeit noch offen. Claudia Meier / BRU

Wettingen: Tägi-Sporthalle wäre als Flüchtlingsunterkunft denkbar

«Ja, es ist möglich, die Sporthalle Tägerhard als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen», sagt Roland Kuster, Gemeindeammann von Wettingen. Die Infrastruktur vor Ort sei geeignet, Schutzsuchenden eine Unterkunft zu ermöglichen. Neben der Sportlerunterkunft mit Etagenbetten könnten in der Halle rund 100, allenfalls gar 150 Personen untergebracht werden, sagt der Wettinger Ammann.

Die Sporthalle Tägerhard in Wettingen – hier bei einem internationalen Hallenhockey-Turnier 2015 – wäre als Flüchtlingsunterkunft geeignet. Alexander Wagner / BAD

Die Sporthalle ist laut Kuster aber erst für eine zweite Phase angedacht, deshalb seien auch die Vereine noch nicht angefragt worden, die sie nutzen. «Vorerst ist die Gemeinde für eine dezentrale Unterbringung von Schutzsuchenden in angemieteten oder privaten Wohnungen besorgt», hält Kuster fest, der auch die Taskforce Ukraine in Wettingen leitet.

Lenzburg: Mehrzweckhalle liesse sich bei Bedarf mit Betten ausrüsten

«Wenn der Kanton einen Bedarf anmeldet, wären wir natürlich bereit, eine Belegung der Mehrzweckhalle Schützenmatte zu prüfen», sagt der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann. Die Halle, die unter anderem für die Generalversammlung der Hypothekerbank Lenzburg oder die kantonale Wehrmännerentlassung genutzt wird, müsste allerdings zuerst mit Betten ausgerüstet werden.

Die Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg wird bisher unter anderem für die Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg genutzt - zuletzt im Jahr 2019 vor der Coronapandemie. Andre Albrecht

Zudem würde laut Mosimann auch eine Truppenunterkunft zur Verfügung stehen, für die allerdings noch WK-Truppen angemeldet seien. Wir schauen unabhängig davon, ob wir von der Stadt aus andere Möglichkeiten zur Unterbringung haben, die wir dem Kanton anbieten können, sagt er.

Laufenburg: Dreifachturnhalle besser geeignet als Stadthalle

«Bei einer konkreten Anfrage der kantonalen Behörden ist der Gemeinderat für eine Lösung in Laufenburg offen», teilt Stadtschreiber Marco Waser mit. Denkbar wären die Stadthalle, die allerdings in den nächsten Monaten schon stark belegt sei, oder die Dreifachturnhalle Blauen. Wie viele Flüchtlinge dort untergebracht werden könnten, hänge letztlich von den Vorgaben des Kantons ab, hält Waser fest.

Die Dreifachhalle Blauen in Laufenburg - hier ein Bild vom Fricktalercup der Turnerinnen und Turner im Jahr 2016 – wäre geeigneter als die Stadthalle. Dieter Deiss / FRI

Mit dem Foyer würde die Stadthalle Laufenburg eine Fläche von rund 700 Quadratmetern bieten, allerdings wäre die Dreifachhalle Blauen wohl besser geeignet. Diese hätte laut dem Stadtschreiber den Vorteil, dass nach Geschlechter getrennte Duschmöglichkeiten sowie Garderoben zur Verfügung stehen.

Zofingen: Mehrzweckhalle derzeit keine Option

«Wir stellen die ehemalige Jugendherberge Friedau für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung», sagt Christiane Guyer, Frau Stadtammann von Zofingen. Diese ist zentral gelegen und gleichzeitig mit viel Grün umgeben, hält Guyer fest.

«Die Unterkunft wird im Moment eingerichtet und wird Platz für maximal 70 Personen bieten. Wir gehen davon aus, dass wir sie Anfang nächster Woche in Betrieb nehmen können.»

Die ehemalige Jugendherberge an der Henry-Guisan-Strasse in Zofingen wird derzeit für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Janine Mueller

Die Mehrzweckhalle Zofingen neben dem Bildungszentrum ist für die Stadt zurzeit keine Option. Guyer sagt aber: «Wenn die ehemalige Jugendherberge nicht ausreichen sollte, sind wir gerne bereit, die Mehrzweckhalle wie auch andere Optionen zu prüfen.»

Militäranlagen im Aargau derzeit noch kein Thema

Doch wie sieht es mit militärischen Anlagen im Aargau aus, also zum Beispiel den Kasernen in Aarau, Bremgarten oder Brugg, deren Belegung die damalige Sozialdirektorin Susanne Hochuli im Jahr 2015 gefordert hatte? Zuletzt wurde das Truppenlager auf dem Waffenplatz Bremgarten zwischen August 2013 und Sommer 2017 rund vier Jahre lang als temporäres Bundesasylzentrum mit 150 Plätzen genutzt.

Das Truppenlager auf dem Waffenplatz Bremgarten war von 2013 bis 2017 ein temporäres Asylzentrum – ob dies wieder nötig wird, ist derzeit offen. Lukas Schumacher / FRE

Für die Ukraine-Flüchtlinge stellt die Armee derzeit die beiden Kasernen in Bülach (ZH) und Bure (JU) als Notunterkünfte zur Verfügung. An beiden Orten sind bereits Menschen aufgenommen worden. Insgesamt stehen vorübergehend bis zu 1800 Plätze zur Verfügung, 500 in Bülach und 1300 in Bure. Gibt es solche Pläne auch im Aargau? Ein Sprecher des Departements VBS verweist an das Staatssekretariat für Migration (SEM), das den Lead habe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Das SEM liess eine entsprechende Anfrage der AZ am Dienstag unbeantwortet.

