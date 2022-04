Aargau: So viele Geld erhalten Flüchtende aus der Ukraine

Ukraine-Krieg Aargau zahlt Ukraine-Flüchtlingen sehr wenig Sozialhilfe – ausgerechnet SVP-Hardliner Andreas Glarner fordert höhere Ansätze Schweizweit gibt es für Ukraine-Flüchtlinge nur in Appenzell-Innerrhoden weniger Geld als im Aargau. Nun verlangt SVP-Asylchef Andreas Glarner höhere Ansätze – den echten Flüchtlingen müsse man helfen, findet er. Jetzt kommentieren 10.04.2022, 13.23 Uhr

Andreas Glarner fordert höhere finanzielle Unterstützung für Flüchtende aus der Ukraine. Severin Bigler

So herzlich die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz empfangen wurden, so schnell bekommen sie die harte Realität des Asylsystems zu spüren. Sie werden mit einer finanziellen Unterstützung zurechtkommen müssen, die in manchen Kantonen nicht einmal der Hälfte des von der Sozialhilfekonferenz festgelegten Existenzminimums entspricht. Eine Auswertung der SonntagsZeitung zeigt erstmals am Beispiel einer dreiköpfigen Familie, in welchem Kanton die Kriegsflüchtlinge wie viel Geld fürs Leben bekommen.