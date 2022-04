Jeden Tag kommen 50 bis 70 Ukraine-Flüchtlinge im Aargau an

Ukraine-Krieg Diese beiden Frauen sind dafür verantwortlich, dass alle Flüchtlinge im Aargau ein Bett bekommen 50 bis 70 Geflüchtete kommen jeden Tag im Aargau an. Noch werden die meisten von ihnen privat untergebracht. Pia Maria Brugger und Loranne Mérillat, Co-Leiterinnen des Kantonalen Sozialdienstes, können sich aber nicht darauf verlassen, dass das so bleibt. Und es ist nicht die einzige Herausforderung für die beiden Frauen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Sie managen die Ukraine-Krise im Kanton Aargau: Pia Maria Brugger (links) und Loranne Mérillat leiten seit Februar den Kantonalen Sozialdienst. Valentin Hehli

Seit Februar leiten Pia Maria Brugger und Loranne Mérillat den Kantonalen Sozialdienst. Es ist die erste Co-Leitung beim Kanton auf dieser Stufe. Für die zwei Frauen war klar: Entweder machen wir es zusammen oder gar nicht.

Beide arbeiteten schon vorher beim Kanton, kennen sich gut und sind ein eingespieltes Team. Das kommt ihnen nun zugute. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind sie praktisch rund um die Uhr im Einsatz.

Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Flüchtlinge aus der Ukraine, die dem Kanton zugewiesen werden, ein Bett haben, wenn sie ankommen. Ihr Chef, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, rechnet bis Ende Jahr im schlimmsten Fall mit bis zu 20'000 Ukraine-Flüchtlingen, die der Aargau aufnehmen muss.

Kein Bett für die Schutzsuchenden zu haben, sei keine Option, sagt Brugger. Darum hat die Suche nach neuen Unterkünften im Moment absolute Priorität. Je mehr Leute darin Platz haben, desto besser. «Alles andere macht aufgrund der aktuellen und prognostizierten Zahlen keinen Sinn», sagt sie.

Es muss schnell gehen

Der Kanton hat dazu aufgerufen, geeignete Liegenschaften zu melden. Gleichzeitig halten die Verantwortlichen selbst Ausschau. Wenn ein Angebot eingeht, gehen die zuständigen Personen des Kantonalen Sozialdienstes sofort vor Ort und klären ab, ob sich die Liegenschaft als kantonale Asylunterkunft eignet. «Im Moment ist es wichtig, dass wir schnell entscheiden, bevor die Unterkunft anderweitig genutzt wird», sagt Brugger.

Die Verantwortlichen beim Kanton möchten zusammen mit den Gemeinden möglichst dafür sorgen, dass sie allen Geflüchteten oberirdische Unterkünfte zur Verfügung stellen können. Natürlich wisse niemand, was in zwei oder drei Monaten sei, sagt Brugger.

«Aber wir geben wirklich alles, um unterirdische Unterbringungen zu verhindern.»

Im Aargau leben inzwischen 1076 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Status S. Jeden Tag werden dem Kanton 50 bis 70 neue Geflüchtete zugewiesen. Wie viele am nächsten Tag ankommen, erfahren die Verantwortlichen am Vorabend um 20 Uhr. Dann verschickt das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Liste per E-Mail.

75 Prozent kommen in Privathaushalten unter

Zum Glück brauchen nicht alle 70 ein Bett in einer Unterkunft. «Im Moment werden 75 Prozent privat untergebracht», sagt Brugger. In diesen Fällen muss der Kantonale Sozialdienst nur die betroffenen Gemeinden informieren, da für diese Personen und Gastfamilien die kommunalen Sozialdienste zuständig sind.

Dass dieses Verhältnis nicht immer so bleiben wird, sind sich die beiden bewusst. Irgendwann sind auch die Kapazitäten in Privathaushalten ausgeschöpft oder die Solidarität ist nicht mehr so gross. «Das müssen wir einplanen», sagt Mérillat. «Aber im Moment hilft uns das sehr, damit wir zusammen mit den Gemeinden die Strukturen hochfahren können.»

Erste Station im Aargau ist die «Casa Torfeld»

Jene 10 bis 20 Personen, die nicht bei Privaten untergebracht werden, kommen ins Erstaufnahmezentrum Torfeld in Buchs, das Platz für rund 200 Personen hat.

Das Erstaufnahmezentrum Torfeld am Gartenweg in Buchs ist temporäres Zuhause aller Flüchtlinge, die neu im Aargau ankommen und nicht privat untergebracht werden. Valentin Hehli

Am Freitagmorgen herrscht ein Gewusel im Eingangsbereich. Das sei nicht immer so, erklärt der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Aber es stehe ein Transfer bevor. Rund 30 Personen ziehen in eine andere Unterkunft um, damit es wieder Platz hat für jene Leute, die in den nächsten Tagen im Aargau ankommen.

Vom Torfeld geht es für die Geflüchteten entweder zu Privaten oder in eine kommunale oder kantonale Unterkunft. «Es ist uns wichtig, dass die Leute möglichst schnell an den für sie optimalen Ort kommen», sagt Brugger. Dadurch sollen spätere Unterkunftswechsel möglichst vermieden werden. Gerade in einer Krise könne man sich Umplatzierungen eigentlich nicht leisten. «Sie sind viel zu aufwendig.»

Trotzdem wurde diese Woche bekannt, dass alle Geflüchteten in der Asylunterkunft in Villmergen umziehen müssen. Der Kanton will in der Liegenschaft in Zukunft unbegleitete minderjährige Asylsuchende unterbringen. Die Betroffenen haben am Mittwoch gegen den Transfer protestiert und damit gedroht, in den Hungerstreik zu treten. Sie werfen den Verantwortlichen vor, sie würden Menschen aus der Ukraine bevorzugen.

«Eine Verlegung wird ernsthafte Probleme für die Integration, unser Leben und unsere psychische Gesundheit haben»: Flüchtlinge in Villmergen wollen die Unterkunft nicht verlassen. Valentin Hehli

Loranne Mérillat und Pia Maria Brugger können die Ängste der Betroffenen nachvollziehen. Den Vorwurf der Ungleichbehandlung weisen sie aber vehement zurück. Mérillat sagt:

«Wir bringen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht grundsätzlich anders unter als alle anderen vorläufig Aufgenommenen.»

Es gebe auch nicht schönere oder bessere Unterkünfte für sie. Brugger fügt an, solche Transfers seien nie unüberlegt. «Wir machen das wirklich nur, weil wir damit rechnen, dass schon bald viele unbegleitete Minderjährige eine Unterkunft brauchen und diese Unterbringung dem Kindeswohl am besten gerecht wird.»

Ukraine-Flüchtlinge dürfen ihr Auto behalten

Trotzdem gibt es einige Unterschiede zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommenen. Personen mit dem Schutzstatus S dürfen reisen und auch ihre persönlichen Wertgegenstände müssen sie bei Sozialhilfebezug in einer ersten Phase nicht verwerten. Der Kanton orientiere sich da an den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) und empfehle dieses Vorgehen auch den Gemeinden. Mérillat sagt:

«Die Skos rät, in den ersten Monaten auf die Verwertung der persönlichen Effekte zu verzichten.»

Das gelte beispielsweise für all jene, die mit dem Auto in die Schweiz geflüchtet sind. «Müssten sie das Auto sofort veräussern, könnte das kontraproduktiv sein, wenn sie schon in einigen Monaten zurückkehren können oder wollen.»

Deutschkurse gibt es erst, wenn der Bund dafür bezahlt

Auf dem Arbeitsmarkt gelten für Flüchtlinge aus der Ukraine die gleichen Regeln wie für vorläufig Aufgenommene. Sie dürfen sofort arbeiten, es gilt jedoch eine Bewilligungspflicht. Mérillat begrüsst diesen erleichterten Zugang, auch wenn die Integration der Menschen aus der Ukraine im Moment nicht höchste Priorität habe.

Das gilt nicht nur für die berufliche, sondern auch für die sprachliche Integration. Der Kanton bietet momentan noch keine Deutschkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer an. Es würden dazu aber Vorbereitungen beim kantonalen Migrationsamt laufen.

Durchgeführt werden die Kurse erst, wenn der Bund den Kantonen eine Integrationspauschale bezahlt. Zurzeit befindet sich der Vorschlag des Bundesrates für einen finanziellen Beitrag von 3000 Franken pro Person in Konsultation bei den Kantonen.

Das vom Staatssekretariat für Migration vorgeschlagene Unterstützungsprogramm erlaube ein pragmatisches Vorgehen zur raschen Unterstützung der betroffenen Personen, sagt Mérillat. «Die Sprachförderung wird dabei im Zentrum stehen.»

Brugger ergänzt, dass es auch Freiwillige gebe, die Deutschkurse anbieten. Für diese Unterstützung der Zivilgesellschaft sei der Kanton sehr dankbar. Mérillat fügt an:

«Ohne die Solidarität der Bevölkerung wäre es noch schwieriger. Das gilt nicht nur für die Unterbringung, sondern auch für die Begleitung der Geflüchteten.»

Die Frage ist, wie lange die Solidaritätswelle anhält. Es gibt bereits erste Berichte über Spannungen zwischen Gastfamilien und Geflüchteten. «Damit haben wir gerechnet», sagt Brugger. Sie stellt aber klar, dass es viel mehr Fälle gebe, wo das Zusammenleben sehr gut funktioniere.

Für privates Engagement bleibt neben dem Job keine Zeit

Private, die dem Kantonalen Sozialdienst ein Zimmer für Geflüchtete anbieten, müssen einen Strafregisterauszug vorlegen. Abklärungen für Platzierungen finden im Moment aber aus Ressourcengründen nur telefonisch statt. «Wir sind aber im Gespräch mit einer Hilfsorganisation, um gemeinsam das Thema Gastfamilien zu organisieren», sagt Brugger.

Nicht nur, damit Gastfamilien und Gemeinden eine Ansprechperson haben, sondern auch, um die Wohnsituation überprüfen zu können. Vor allem dort, wo Geflüchtete sehr nahe mit der Gastfamilie wohnen.

Auch Loranne Mérillat und Pia Maria Brugger haben sich kurz überlegt, sich privat zu engagieren. Diesen Gedanken haben sie aber wieder verworfen. «Ich glaube, wir tragen am meisten zur Bewältigung dieser Krise bei, wenn wir unseren Job gut machen», sagt Mérillat. Brugger pflichtet ihr bei.

