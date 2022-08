Ukraine-Krieg Caritas Aargau begleitet mehr als 200 Gastfamilien – die meisten kennen das Asylsystem kaum Im Aargau ist mehr als die Hälfte der Geflüchteten aus der Ukraine privat untergebracht. Seit Mitte Juni unterstützt Caritas die Gastfamilien. Ein Besuch in Erlinsbach in der WG von Caroline und Stephan Werba-Spicher und Viktoriia und Anna Kucherenko. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ukrainerin Viktoriia Kucherenko (2. v. l.) hat mit ihrer Tochter Anna (10) beim Ehepaar Caroline und Stephan Werba-Spicher ein neues Zuhause gefunden. Karin Müller (links) von der Caritas begleitet die neue Wohngemeinschaft. Alex Spichale

Am 8. August ist Viktoriia Kucherenko mit ihrer 10-jährigen Tochter Anna bei Caroline und Stephan Werba-Spicher in Erlinsbach eingezogen. Wenige Tage vorher haben sie sich zum ersten Mal gesehen und gespürt: Das passt zwischen uns.

Von den 4478 Ukrainerinnen und Ukrainern mit Schutzstatus S im Aargau leben 2777 (62 Prozent) bei Privaten. Die Mehrheit hat die Unterkunft selber organisiert oder ist bei Angehörigen untergekommen. Andere sind über das Gastfamilienprojekt der Schweizerischen Flüchtlingshilfe platziert worden. Diese Geflüchteten werden seit Mitte Juni von der Caritas begleitet. Aktuell sind es im Aargau rund 600 Personen in 210 Gastfamilien.

Regeln fürs Zusammenleben aufstellen

Wenige Tage nach dem Einzug besucht eine der fünf Begleitenden der Caritas die Gastgeber und Gäste für ein Gespräch. Es geht darum, Regeln für das Zusammenleben festzulegen und zu klären, wie lange die Gastfamilien den Wohnraum zur Verfügung stellen können – im Normalfall wird von sechs Monaten ausgegangen. Zu wissen, wie lange die Geflüchteten bleiben können, ist besonders für die Gemeinden wichtig, weil diese eine Anschlusslösung finden müssen.

In Erlinsbach bei den Werbas und Kucherenkos hat das Erstgespräch bereits stattgefunden, als die AZ die neue Wohngemeinschaft zusammen mit Gastfamilienbegleiterin Karin Müller besucht.

Wenn Karin Müller von der Caritas am Tisch sitzt, übernimmt sie das Übersetzen. Im Alltag kommunizieren Viktoriia Kucherenko und Caroline und Stephan Werba über Google Translate. Alex Spichale

Am Tisch im Wohnzimmer sagt Stephan Werba, das erste Treffen mit Karin Müller sei total unkompliziert gewesen. «Uns war es ein Anliegen, dass wir schnell, ehrlich und offen miteinander reden – und das ist auf Gegenliebe gestossen. Bei Frau Müller und auch bei Kucherenkos.» Sie hätten mit Viktoriia Kucherenko noch überlegt, ob beispielsweise im Kühlschrank der Platz aufgeteilt werden müsse, sagt Caroline Werba. «Das hat sich aber von selbst ohne Aufteilung ergeben, deshalb müssen wir es ja nicht unnötig kompliziert machen.»

Karin Müller sagt, der Kühlschrank sorge immer wieder für Diskussionen. Eine Ukrainerin habe sie schon gebeten, den Gastvater zu fragen, ob er nicht einen grösseren Tiefkühler kaufen könne, damit sie Wareniki (eine Art Tortelloni) einfrieren könne. Der Gastvater lehnte ab und fand, sie solle halt weniger kochen. Kommt es zu solchen kleinen oder grösseren Konflikten, helfen die fünf Mitarbeitenden der Caritas beim Vermitteln.

Gastfamilien kennen das Asylsystem kaum

Ausserdem versuchen die Gastfamilienbegleiterinnen und -begleiter, die Gemeinden zu entlasten, indem sie Fragen zu Deutschkursen, zur Arbeitssuche, Sozialhilfe oder zum Kantonswechsel beantworten. «Die meisten Gastfamilien sind mit dem Schweizer Asylsystem verständlicherweise nicht oder kaum vertraut», sagt Karin Müller, die früher Kommunikationschefin im Departement Gesundheit und Soziales war und das Asylsystem deshalb kennt.

Auch das Ehepaar Werba sagt, es habe sie überrascht, wie viel Aufwand bei den Gastfamilien hängenbleibe. «Wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass der Kanton und die Gemeinde alles machen, wären wir noch nicht dort, wo wir heute sind», sagt Stephan Werba.

Den Deutschkurs von «Sonjaschnik» in Küttigen, den Viktoriia Kucherenko dreimal pro Woche besuchen kann, haben sie organisiert. Ihren S-Ausweis, der in diesen Tagen ausgestellt wurde, hätte sie erst im September erhalten, wenn sich die Gastfamilie nicht um einen früheren Termin gekümmert hätte.

Der Schule in Erlinsbach winden Caroline und Stephan Werba hingegen ein Kränzchen. Anna habe in der zweiten Woche nach den Sommerferien einsteigen können, die Schule habe sofort Deutschunterricht organisiert und die Mutter auch gleich in die Stunde eingeladen. Ihr gefalle es in der Schule, erzählt Anna. Mit einem Schulgspänli, das Englisch spreche, könne sie sich sogar schon unterhalten. In der Ukraine hat die 10-Jährige bereits fünf Jahre Englisch gelernt.

Weil das Geld nicht reicht, springen Gastfamilien ein

Im Alltag sehr präsent ist auch das Thema Geld. Viktoriia Kucherenko bekommt wie alle Erwachsenen mit Schutzstatus S neun Franken pro Tag. Anna erhält 8.50 Franken. «Damit kann sie nicht einmal den Bus in den Deutschkurs bezahlen», sagt Caroline Werba. Auch die 20 Franken Kleidergeld pro Monat reichten natürlich nirgends hin.

«Für mich ist es schwer verständlich, dass die reiche Schweiz zwar Menschen aufnimmt, ihnen dann aber einen Betrag gibt, von dem sie nicht leben können.»

Weil der Staat nicht zahlt, übernehmen Caroline und Stephan Werba die Auslagen für ihre Gäste. «Wir tun das gerne», sagen sie. «Aber eigentlich ist es nicht okay.» Und sie spürten auch, dass es Viktoriia Kucharenko unangenehm sei, Geld von ihnen anzunehmen. «Mir wäre es auch unangenehm», sagt Caroline Werba. «Aber solange das System so ist, wie es ist, kommt man da nicht raus.»

Karin Müller sagt, die allermeisten Gastfamilien seien wie Caroline und Stephan Werba extrem grosszügig. Viele finanzierten ihren Gästen ÖV-Abos oder Deutschkurse. Im Wissen darum, dass es sich um A-fonds-perdu-Beiträge handle.

Monika Lüscher, Leiterin des Gastfamilienprojekts bei Caritas, hat einerseits grosses Verständnis für die Anliegen der Gastfamilien und der geflüchteten Menschen, andererseits seien die Kantone und Gemeinden auch sehr herausgefordert. Die Strukturen müssten erst aufgebaut, viele Fragen geklärt und Gesetze und Verordnungen für den Status S angepasst werden. «Solche Prozesse brauchen Zeit und sind für alle Beteiligten sehr wichtig», sagt sie.

Vertrag mit der Caritas befristet auf Ende Jahr

Karin Müller und Monika Lüscher sind unglaublich beeindruckt, was die vielen Privatpersonen im Aargau leisten. «Die Geflüchteten, vor allem Frauen und Kinder, sind sehr froh um die Nestwärme und das familiäre Gefüge», sagt Monika Lüscher. «In einem solchen Umfeld ist es einfacher, anzukommen und sich in der Schweiz zurechtzufinden als in einer Flüchtlingsunterkunft.»

Im Aargau haben längst nicht alle Privaten, die Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen, bereits Ukrainerinnen aufgenommen. Der Kantonale Sozialdienst schätzt, dass aus der Campax-Datenbank rund 1000 Plätze in Gastfamilien schrittweise besetzt werden könnten. Dazu kommen rund 300 Plätze, die direkt dem Kantonalen Sozialdienst gemeldet wurden.

Die Caritas Aargau wird auch diese Familien in den ersten sechs Monaten begleiten. Der Leistungsauftrag des Kantons sei zwar befristet bis Ende Jahr, sagt Monika Lüscher. «Wir gehen aber angesichts der Situation in der Ukraine davon aus, dass er verlängert wird.» Im Oktober finde eine erste Evaluation des Projekts statt.

Keine Aufgabe zu haben, fällt ihr schwer

Viktoriia und Anna Kucherenko dürfen bis auf weiteres bei Caroline und Stephan Werba in Erlinsbach wohnen. «Ich fände es sehr brutal, wenn wir sie nach sechs Monaten einfach vor die Tür stellen würden», sagt Caroline Werba. «Und es ist auch nicht realistisch, dass sie vorher in die Ukraine zurückkehren können – erst recht nicht in die Region Cherson, wo sie lebten», sagt Stephan Werba. Dort hat die Ukraine diese Woche eine Gegenoffensive gestartet, derzeit toben heftige Kämpfe.

Viktoriia Kucherenko ist sehr dankbar, dass sie und ihre Tochter vorerst in Erlinsbach bleiben können. «Aber ich bin mir auch bewusst, dass wir bei einem Paar leben, das vielleicht auch irgendwann seine Privatsphäre wieder möchte», sagt sie. «Und wer weiss, vielleicht finde ich irgendwann Arbeit und kann mir eine eigene Wohnung suchen.»

In der Ukraine habe sie immer gearbeitet, zuletzt als Supermarkt-Managerin. Sie würde gerne auch in der Schweiz eine Stelle in diesem Bereich finden. Nichts tun zu können, falle ihr schwer. Caroline Werba nickt. Am Anfang habe Viktoriia Kucherenko angeboten, das Haus zu putzen. «Aber das hat sich für uns komisch angefühlt», sagt sie.

Jetzt ist Viktoriia Kucherenko die Chefin in der Küche. Ihre Gastfamilie zu bekochen, gefällt ihr. Ukrainerinnen und Ukrainer seien sehr gastfreundlich, sagt sie. «Dass der Kühlschrank fast leer ist, gibt es bei uns nicht.» Und weil sie jetzt in Erlinsbach bei den Werbas wohnt, ist auch dieser Kühlschrank bis auf weiteres nie mehr fast leer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen