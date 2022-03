Flüchtlinge im Aargau: Ukraine auf Platz 5 der Herkunftsländer

Ukraine-Krieg 518 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Aargau: Die Ukraine liegt bereits auf Platz 5 der Herkunftsländer von Geflüchteten Noch stammen die meisten Flüchtlinge im Aargau aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und der Türkei. Doch die Zahl der ukrainischen Geflüchteten hat sich seit Kriegsbeginn von zwei auf 518 erhöht. Zugleich steigt aber auch die Zahl von Privaten und Hoteliers, die Plätze für Ukrainerinnen und Ukrainer anbieten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.39 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine warten auf die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum Zürich. Michael Buholzer / Keystone

Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati rechnet damit, dass bis Ende Jahr zwischen 3500 und 20'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Aargau kommen. Je nach tatsächlicher Anzahl könnten die Ukrainerinnen und Ukrainer damit dieses Jahr zur grössten Gruppe von geflüchteten Menschen im Kanton werden. Dies zeigt ein Vergleich mit den Angaben in der aktuellen Asylstatistik des Bundes, die soeben publiziert wurde.

Gemäss dieser Statistik gab es Ende Februar total 4462 anerkannte Flüchtlinge mit Status B im Kanton Aargau. Dazu kamen kantonsweit 3223 Personen im Asylprozess, davon waren 503 Asylsuchende mit Status N und 2700 vorläufig Aufgenommene mit Status F. Insgesamt verzeichnete das SEM also knapp 7700 geflüchtete Personen im Kanton.

Darunter befinden sich insgesamt zwei Ukrainerinnen oder Ukrainer, die in der Statistik als anerkannte Flüchtlinge geführt werden. Vorläufig aufgenommene Personen aus der Ukraine, oder solche, die sich noch im Asylverfahren befinden, gab es im Aargau per Ende Februar keine. Die grösste Gruppe der Geflüchteten im Kanton kommt mit total 2623 Personen aus Eritrea (2050 anerkannte Flüchtlinge, 545 vorläufig Aufgenommene, 28 im Asylverfahren).

Das zweitgrösste Herkunftsland ist Syrien mit 1375 Geflüchteten (835 anerkannte Flüchtlinge, 532 vorläufige Aufgenommene, 8 Personen im Asylverfahren). Am drittmeisten Geflüchtete stellt Afghanistan mit total 1156 Personen im Aargau (898 vorläufig Aufgenommene, 203 anerkannte Flüchtlinge, 65 im laufenden Asylverfahren). Auf dem vierten Platz folgt die Türkei mit 724 Geflüchteten im Aargau (591 anerkannte Flüchtlinge, 85 Personen im Verfahren und 48 vorläufig Aufgenommene).

Dahinter folgt nun bereits die Ukraine: Bisher wurden dem Kanton Aargau vom Staatssekretariat für Migration (SEM) bereits 518 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zugewiesen. 376 dieser Flüchtlinge wurden via SEM direkt an private Hilfsangebote vermittelt oder verfügten bereits über Wohnmöglichkeiten bei Bekannten oder Verwandten. Die anderen 142 Personen wurden in kantonalen Unterkünften untergebracht.

So werden Geflüchtete im Aargau untergebracht Anerkannte Flüchtlinge (Status B) habe freie Wohnsitzwahl.

Vorläufig Aufgenommene (Status F) haben freie Wohnsitzwahl, wenn sie wirtschaftlich selbstständig sind. Wenn sie von der Sozialhilfe abhängig sind, werden sie in Gemeindeunterkünften untergebracht.

Personen im Asylverfahren (Status N) werden grundsätzlich in kantonalen Unterkünften einquartiert.

Ukraine-Flüchtlinge (Status S) werden nach Möglichkeit bei Privaten untergebracht. Angesichts der grossen Zahl werden sie aber auch in kantonalen und kommunalen Unterkünften sowie Hotels einquartiert.

146 freie Plätze beim Kanton, Gemeinden melden 450 zusätzliche Plätze

Per Ende Februar gab es in den kantonalen Unterkünften insgesamt 1800 Plätze für alle vom Bund zugewiesenen Personen. Diese waren laut Maria Gares, Sprecherin des Sozialdepartements, zu 84 Prozent besetzt. Demnach waren in den kantonalen Asylzentren kurz nach dem russischen Angriff noch 288 Plätze frei. Zieht man davon die 142 Flüchtlinge aus der Ukraine ab, wären heute noch 146 Plätze in kantonalen Unterkünften frei.

Die Zahl der Plätze in kommunalen Unterkünfte liege dem Kanton nicht vor, dafür seien die Gemeinden einzeln zuständig, hält Gares fest. In einem Schreiben des Kantons an die Gemeinderäte vor einer Woche hiess es: «Damit der Kantonale Sozialdienst die Zahl der Reserveplätze erfassen kann, werden die Gemeinden gebeten, ihre Reserveplätze bis am Montag, 21. März an die Sektion Betreuung Asyl zu melden.» Sprecherin Gares sagt auf Anfrage: «Die Meldungen treffen nun laufend ein. Bisher wurden von den Gemeinden 450 Plätze gemeldet.»

Private und Hoteliers bieten gut 7200 Betten für Geflüchtete an

Dazu kommen die Plätze für Ukraine-Flüchtlinge, die Private im Aargau anbieten. Vor einer Woche hatten sich gemäss Kampagnen-Organisation Campax bereits über 1800 Personen gemeldet, die 4748 Betten für Geflüchtete zur Verfügung stellen wollten. Inzwischen haben sich die Zahlen nochmals deutlich erhöht: Laut Campax-Sprecher Christian Messikommer sind derzeit 2370 Aargauer Haushalte registriert, die total 6087 Betten anbieten.

Auch die Zahl der Hotels, die Zimmer für Ukraine-Flüchtlinge bereitstellen, ist nochmals klar gestiegen. Vor einer Woche hatten sich laut Campax zehn Hotels registriert, die insgesamt 386 Betten anboten. Inzwischen haben sich 29 Hoteliers angemeldet, die 607 Zimmer mit insgesamt 1142 Plätzen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Hotelbetreiber erhalten laut Campax 70 Franken pro Tag und Person vom Bund, wenn ein Zimmer mit Flüchtlingen belegt wird.

Gastfamilien sollen 270 Franken pro Monat und Flüchtling erhalten

Auch die Privatpersonen, die Flüchtlinge in ihrer Wohnung aufnehmen, sollen dafür entschädigt werden. Im letzten Schreiben des Kantons an die Gemeinden heisst es: «Der Kantonale Sozialdienst empfiehlt den Gemeinden, bei Privatplatzierungen die Pauschale für die Unterbringung den Gastfamilien weiterzugeben.»

Maria Gares vom Sozialdepartement teilt auf Anfrage mit: «Es gibt Privatpersonen, welche die Unterbringung ohne Entschädigung vornehmen wollen.» Ansonsten stünden pro Person und Monat 270 Franken als Anteil für die Wohnkosten zur Verfügung, die den Gastfamilien weitergegeben werden können.

