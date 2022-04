Ukraine-Flüchtlinge Worst-Case-Szenario ist im Aargau Realität: Bis Ende Mai braucht es über 5600 Betten Jeden Tag kommen zwischen 80 und 100 Flüchtlinge aus der Ukraine im Aargau an. Mit so vielen Personen hat der Kanton im schlechtesten Fall gerechnet. Eine mittelgrosse Gemeinde müsste bei 5000 Zuweisungen 88 Personen aufnehmen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Mittwoch nimmt der Kanton die Asylunterkunft mit bis zu 150 Plätzen im ehemaligen Werkhof Frick in Betrieb. Severin Bigler

Im ganzen letzten Jahr sind dem Kanton Aargau 600 Flüchtlinge vom Bund zugewiesen worden. Diese Woche brauchten jeden Tag 80 bis 100 Schutzsuchende aus der Ukraine ein Bett im Aargau. Das Worst-Case-Szenario mit 80 Zuweisungen pro Tag ist eingetroffen. Geht es so weiter, muss der Aargau bis Ende Jahr 22'460 Ukraine-Flüchtlinge unterbringen.

«Es würden uns massiv Plätze fehlen. Vor allem, wenn die Leute länger bei uns bleiben», sagte Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des kantonalen Ukraine-Stabs, letzte Woche an einer Online-Infoveranstaltung für Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden.

Alles anzeigen

Kanton und Gemeinden sind mit Hochdruck daran, ihre Kapazitäten auszubauen. Die Stadt Aarau stellt zum Beispiel 75 zusätzliche Plätze in der ehemaligen Alterssiedlung Frey-Herosé zur Verfügung, im Personalhaus des Spitals Muri können ebenfalls über 50 Personen untergebracht werden, im Hotel Lenzburg hat es 60 Plätze, genauso in der Jugendherberge Zofingen. Der Kanton nimmt am Mittwoch die Unterkunft im Werkhof Frick für bis zu 150 Personen in Betrieb. Dazu kommen Angebote von Privaten.

«Es ist eine Dimension, die man sich gar nicht so recht vorstellen kann»

Es sind Kapazitäten, die sehr wichtig sind, die aber – bleiben die Zuweisungszahlen so hoch – rasch ausgeschöpft sind. Um zu illustrieren, was auf den Aargau zukommt, zeigte Brugger eine Grafik. Bei 80 Zuweisungen pro Tag müssten im Aargau bis Ende Mai 5660 Personen untergebracht werden und bis Ende Juli mehr als 10'000 (graue Linie).

«Es ist eine Dimension, die man sich gar nicht so recht vorstellen kann», sagte Brugger. Und trotzdem muss der Kanton auch dieses Szenario – das im Moment Realität ist – bei der Planung mitdenken. Brugger rief die Verantwortlichen der Gemeinden dazu auf, in Hotels oder Jugendherbergen, leerstehenden Mehrfamilienhäusern oder Turnhallen und Gemeindesälen zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Der Kanton werde ebenfalls weitere Unterkünfte in Betrieb nehmen, versprach sie. Details dazu seien aber noch nicht spruchreif. Daneben sind auch die unterirdischen Geschützten Operationsstellen (GOPS) in Muri, Aarau und Laufenburg Teil der Eventualplanung.

Pia Maria Brugger leitet den kantonalen Ukraine-Stab. Valentin Hehli

Brugger hofft zwar, dass keine Menschen unterirdisch untergebracht werden müssen, wie sie letzte Woche zur AZ sagte. Angesichts der hohen Zuweisungszahlen dürfte sich dies aber kaum verhindern lassen. Mehr noch: Auch die mehreren hundert Betten in unterirdischen Notspitälern sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein, sollten wirklich jeden Monat 2400 Personen im Aargau Schutz suchen.

Baden: Aufnahme von 201 statt 62 Geflüchteten

Bis am Donnerstag sind dem Kanton Aargau 2112 Personen aus der Ukraine zugewiesen worden. Auch wenn das Worst-Case-Szenario von 20'000 Geflüchteten bis Ende Jahr nicht eintrifft, so verdeutlichte Brugger gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden: «5000 werden wir schnell erreichen.» Und selbst 5000 zusätzliche Personen im Aargau haben Auswirkungen für jede einzelne Gemeinde.

Die Geflüchteten werden proportional zur Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Stadt Baden, die per 30. September 2021 eine Aufnahmepflicht von 62 Personen hatte, müsste bei 5000 zusätzlichen Schutzsuchenden plötzlich 201 Personen aufnehmen. Eine mittelgrosse Gemeinde wie Gränichen 88 anstatt 27. Und ein Dorf wie Moosleerau mit knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner müsste elf statt drei Geflüchtete unterbringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen