Ukraine-Flüchtlinge Was darf eine kantonale Asylunterkunft kosten? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht Der Kanton hat diverse Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine angemietet. Wie viel er bezahlt, legt er nicht offen. Als Richtgrösse geht der kantonale Sozialdienst von einem Pauschalansatz von 500 Franken pro Monat und Unterbringungsplatz aus. Gastfamilien erhalten weniger. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Hotel T8 in Unterentfelden können ab August/September 37 Studios bezogen werden. Sie bieten Platz für rund 150 Personen. Bild: Alex Spichale

Im Personalhaus des Spital Muri, im ehemaligen Hotel Sternen in Menziken und im Hotel T8 in Unterentfelden sollen bald Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden. Das teilte das Departement Gesundheit und Soziales letzte Woche mit. Wie viel Miete der Kanton den Eigentümern bezahlt, legt er nicht offen. Die Mietkosten würden aber eine wichtige Rolle spielen und seien «mitunter ein entscheidender Faktor, ob sich eine Unterkunft realisieren lässt», sagt Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des Ukraine-Stabs auf Anfrage.

Eine Obergrenze, die der Kanton für einen Unterbringungsplatz zu bezahlen bereit ist, gebe es nicht. In die Kosten-Nutzen-Überlegungen fliessen laut Brugger auch andere Aufwände mit ein. Zum Beispiel der Betreuungsaufwand, die Nebenkosten, die Qualität der Unterkunft, der Instandstellungsbedarf oder die Mietdauer.

Sozialdienst rechnet mit 30 Prozent höheren Kosten

Einen Anhaltspunkt dafür, wie viel der Kanton für einen Unterbringungsplatz bezahlt, gibt die Botschaft des Regierungsrats zu den Verpflichtungs- und Nachtragskrediten für Schutzsuchende aus der Ukraine. Der Grosse Rat hat die Kredite in seiner Sitzung vom 28. Juni einstimmig bewilligt.

In der Botschaft heisst es, der Kantonale Sozialdienst gehe auf Basis der ersten Erfahrungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 von rund 30 Prozent höheren Durchschnittskosten für die Mieten, Nebenkosten und den Unterhalt aus und rechne deshalb mit einem monatlichen Pauschalansatz von rund 500 Franken pro Unterbringungsplatz. Darin enthalten sind auch Nebenkosten und Instandstellungen, wie zum Beispiel der Brandschutz oder das Installieren von WLAN.

Einzelne Mietobjekte kosten 500 Franken pro Person und Monat

Pia Maria Brugger sagt, die Durchschnittskosten lägen zurzeit nicht höher. Das liege an der grossen Hilfsbereitschaft, die sich auch in sehr guten Angeboten für Unterkünfte widerspiegle. Sie räumt aber ein: «Es gibt einzelne Mietobjekte, die 500 Franken pro Person und Monat kosten, die wir jedoch noch nicht in Betrieb nehmen mussten, und bei denen die Kosten erst bei der Belegung anfallen werden.»

Pia Maria Brugger Kalfidis leitet den kantonalen Ukraine-Stab. Valentin Hehli

Während 2015 vor allem alleinreisende Männer in der Schweiz Schutz suchten, flüchten aus der Ukraine viele Frauen und Kinder. Diese hätten andere Bedürfnisse, sagt Brugger. So bräuchten Familien beispielsweise tendenziell etwas mehr Platz. Das müsse sich aber nicht zwingend in den Kosten niederschlagen.

Ausschlaggebend für höhere Kosten sind vielmehr Faktoren, wie etwa die Marktsituation. Sollten die Zuweisungen im Herbst stark ansteigen, sei es möglich, dass der Kanton kurzfristig Objekte anmieten müsse, die teurer sind, sagt Brugger. Und natürlich spielen auch die höheren Nebenkosten aufgrund steigender Heizkosten eine Rolle.

Die meisten Ukrainer wohnen gar nicht in einer Unterkunft

Die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer leben aber gar nicht in einer Asylunterkunft. Im Aargau sind 70 Prozent der Personen mit Schutzstatus S bei Privatpersonen untergebracht, 23 Prozent leben in einer Gemeindeunterkunft und sieben Prozent in einer kantonalen Unterkunft. Kanton und Gemeinden mussten bisher also nur für einen Bruchteil der rund 4300 Schutzsuchenden eine Unterkunft organisieren.

Pia Maria Brugger sagt denn auch, dass weder Bund, Kanton noch Gemeinden über genug Unterkünfte oder Betreuungspersonen für so viele Geflüchtete verfügt hätten. Innerhalb von zweieinhalb Monaten seien mehr Schutzsuchende eingetroffen als während der grossen Flüchtlingskrise von 2014 bis 2016 pro Jahr. «Das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Privatpersonen war und ist entsprechend wichtig», sagt Brugger.

Während der Kanton mit 500 Franken pro Unterbringungsplatz und Monat rechnet, erhalten Privatpersonen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, pro Monat und Person bis zu 270 Franken, wenn sie bei der Gemeinde ein entsprechendes Gesuch stellen. Die Höhe dieser Abgeltung ist rechtlich geregelt. Es handelt sich dabei um jene Pauschale, die auch Gemeinden als Abgeltung für die Unterbringungsplätze vom Kanton erhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen