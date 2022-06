Ukraine-Flüchtlinge «Es ist zu gefährlich, zurückzugehen»: Diese Ukrainerin arbeitet jetzt in einem Aargauer Altersheim Iryna Borsa ist im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf als Pflegehelferin angestellt. Ihre Diplome als Hebamme und Krankenschwester werden in der Schweiz zwar nicht anerkannt, trotzdem hat sie gegenüber anderen geflüchteten Landsleuten Vorteile. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Die Ukrainerin Iryna Borsa (im Bild) redet mit einer Bewohnerin des Alters- und Pflegeheims Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf. Alex Spichale

228 Arbeitsbewilligungen sind im Aargau bisher für Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S durch das MIKA erteilt worden. Fünf dieser Menschen, haben in einem Alters- oder Pflegeheim eine Anstellung gefunden. Die AZ hat Iryna Borsa (41) besucht, die seit etwas mehr als einem Monat im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf arbeitet.

Ukrainerin arbeitet bereits mit Demenzkranken

Für das Interview mit der AZ darf die ukrainische Pflegehelferin ihre Arbeit kurz unterbrechen. Sie hat gerade Mittelschicht – dass heisst Dienst von 10 Uhr Morgens bis 19 Uhr Abends. Sie arbeitet im Erdgeschoss in der offenen Abteilung, wo auch einige Bewohnerinnen und Bewohner unterkommen, die eine Demenz entwickeln. Und Iryna Borsa scheint sich schnell eingefunden zu haben: Sie spricht freundlich auf Hochdeutsch mit den Bewohnern und bringt ihnen das Essen. Und diese freuen sich über die Betreuung durch die Ukrainerin.

Pflegedienstleiterin Katharina Hacksteiner sagt dazu: «Die Bewohnerinnen und Bewohner reden mit Iryna, das ist ein gutes Zeichen, da sie ja noch nicht perfekt Deutsch spricht.» Das habe wohl auch etwas mit ihrem Charakter, mit ihrer Person zu tun. Die 41-Jährige gehe sehr empathisch mit den Menschen hier um. Seit dem 11. Mai erst arbeitet die Ukrainerin hier im Altersheim. Sie selbst sagt: «Ich finde es schön, die Bewohnerinnen und Bewohner glücklich zu machen.» Und sie spüre bereits, dass das auch geschätzt werde, denn:

Iryna Borsa ist gelernte Hebamme und Krankenschwester und flüchtete aus Charkiw im Osten der Ukraine. Alex Spichale

«Die Menschen hier gehen nie an mir vorbei, ohne mich zu grüssen oder mit mir zu reden.»

Iryna Borsa wohnte bis zur russischen Invasion am 24. Februar in der Millionenstadt Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine, die sich nahe der Grenze zu Russland in der Ostukraine befindet. Dann begann der Krieg. Die Grenze ist da nur 40 Kilometer entfernt, vom ersten Tag an erlebte sie das schwere Bombardement hautnah. Und das Erzählen des von ihr Erlebten bei Kriegsbeginn, setzt der Ukrainerin sichtlich zu.

Eine Kollegin aus der Schweiz riet ihr, hierher zu kommen. Vor Jahren war sie schon einmal zu Besuch hier. Auch konnte sie bereits einen Brocken Deutsch. Erst konnte sie Charkiw wegen des Beschusses nicht verlassen, später gelang ihr die Flucht dann doch noch – gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn.

Vorteile, auch wenn die Diplome nichts zählen

Unterdessen erledigt sie hier alle Aufgaben, welche auch für die anderen Pflegerinnen und Pfleger im Altersheim Schenkenbergertal anstehen. Sie mobilisiert die Bewohnerinnen und Bewohner am Morgen, hilft ihnen bei der Körperhygiene, der Intimpflege, kleidet sie ein und bringt ihnen das Essen zu jeder Tageszeit. Auch absolviert sie alle Schichten, die es im Heim für die Angestellten gibt.

Iryna Borsa hilft einem Bewohner des Altersheims bei der Verpflegung im Zimmer. Alex Spichale

«Sie hat exakt die gleichen Pflichten und kriegt die gleiche Entlöhnung, wie die anderen Pflegerinnen und Pfleger», sagt der Geschäftsführer des Altersheims, Hanspeter Müller. Genau wie alle anderen hat sie eine dreimonatige Probezeit zu bestehen, von der sie jetzt einen Monat bereits gemeistert hat. Auch ist ihr Vertrag unbefristet. Iryna Borsa hat hier eine Anstellung in einem 70-Prozent-Pensum bekommen.

In ihrer Heimat arbeitete Iryna Borsa als Hebamme und zuletzt auch als Krankenschwester, unter anderem in einer Abteilung für Altersmedizin. Dies ist natürlich auch in der Schweiz von Vorteil, wenn man eine Anstellung im Pflegebereich anstrebt. Und das auch wenn die Diplome, die Borsa in der Ukraine absolviert hat, ihr hier nicht angerechnet werden.

Pflegedienstleiterin Katharina Hacksteiner ist mit der Arbeit der Ukrainerin zufrieden. Alex Spichale

«Als Pflegehelferin darf sie hier sowieso arbeiten, deshalb war das kein Problem», sagt Pflegedienstleiterin Katharina Hacksteiner.

Als Iryna Borsa sich hier vor etwas mehr als einem Monat persönlich beworben hatte, sagte die Heimleitung direkt zu, nachdem Borsa einen Probetag machen durfte. Geschäftsführer Hanspeter Müller sagt: «Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist es wichtig, dass die Menschen, die hier arbeiten, auch entsprechend ausgebildet sind. So wie Iryna Borsa.» Denn der Kontakt zwischen dem Team und den Menschen, die hier ihren Lebensabend verbringen, sei sehr wichtig. «Und das gilt nicht nur in der Pflege.»

Fachkräfte dringend gesucht

Gerade darum sei auch die Sprache essenziell, sind sich Müller und Hacksteiner einig. «Und Iryna kann bereits etwas Deutsch – und lernt es immer mehr», so Hacksteiner. Natürlich gebe es noch kleine Stolpersteine, beispielsweise beim Schreiben der obligatorischen Protokolle, die jede Angestellte erstellen müsse, aber das Team helfe Iryna Borsa dabei.

Ab 17 Uhr ist im Altersheim Schenkenbergertal Essenszeit. Iryna bringt den Bewohnerinnen und Bewohnern, die um einen Tisch am Fenster sitzen, eine Suppe und ein Teigwarengericht. Zuvor hat sie ihnen geholfen, an den Tisch zu kommen, denn viele hier sitzen im Rollstuhl. Iryna sagt:

«Man muss gerne arbeiten gehen, sonst bringt es nichts.»

Und das tut die Ukrainerin. «Die Emotionalität, mit der Iryna auf unsere Bewohner eingeht und hier arbeitet, ist genau die richtige», sagt Hanspeter Müller. Der Geschäftsführer hat bereits Erfahrung mit ausländischen Arbeitskräften – neben dem Altersheim Schenkenbergertal führt er auch das Pflegezentrum Süssbach in Brugg. Und an beiden Orten arbeiten Menschen aus zig Nationen. Sie werden dringend benötigt, insbesondere die Fachkräfte unter ihnen.

Geschäftsführer Hanspeter Müller betont die Wichtigkeit, dass sich seine Angestellten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auf Deutsch verständigen können. Alex Spichale

Müller sagt, dass sich der Fachkräftemangel im Pflegebereich in Zukunft noch mehr akzentuieren werde. Die Bevölkerungsentwicklung – immer mehr und älter werdende Menschen – tue ihr Übriges dazu. «Fachkräfte werden noch wichtiger», sagt er. Und so auch diejenigen aus dem Ausland. «Darum unterstützen wir jede Person, auch bei uns intern, die sich weiterentwickeln möchte», sagt Müller.

Und so auch Iryna Borsa. Müller hofft, dass sie das Team weiterhin unterstützen wird. Sie bringe insbesondere bei der medizinischen Betreuung älterer Menschen viel Erfahrung mit. Deshalb – und das sagt Iryna Borsa auch selbst – ist es wichtig, dass sie weiterhin intensiv Deutsch lernt. Ob sie überhaupt hier bleiben wolle? «Ja, jetzt schon. Es ist zu gefährlich, zurück in die Ukraine zu gehen», sagt sie. «Ich will hier weiterarbeiten und möchte Schweizerdeutsch lernen, auch wenn das schwieriger ist als Hochdeutsch», fügt sie mit einem Augenzwinkern an.

