Ukraine-Flüchtlinge: Kleine Gemeinden im Aargau sind gefordert

Ukraine-Flüchtlinge Aargauer Gemeinden sind gefordert: «Die Privatunterbringung stösst an Grenzen» Wie gehen kleine Gemeinden damit um, wenn plötzlich viele Flüchtlinge bei ihnen leben? Die AZ hat in Zeihen und Reitnau nachgefragt. Während Reitnau vom Engagement von Freiwilligen profitiert, rechnet man in Zeihen damit, dass die Gemeinde immer stärker gefordert sein wird. Noemi Lea Landolt 31.05.2022, 05.00 Uhr

Die Geflüchteten aus der Ukraine sind sehr unterschiedlich auf die Gemeinden verteilt. In Zeihen im Fricktal mit rund 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern leben zum Beispiel 18 Ukrainerinnen und Ukrainer. Alle sind bei Privaten untergebracht. Verglichen mit anderen Gemeinden leben in Zeihen – gemessen an der Einwohnerzahl – überdurchschnittlich viele Schutzsuchende.

Das ist für die Gemeinde eine Herausforderung. Gemeindeschreiber Gianni Profico sagt, er sei sehr dankbar, dass alle 18 Geflüchteten privat untergebracht sind. «Gleichzeitig zeichnet sich jetzt – nach ein paar Monaten – schon ab, dass die Privatunterbringung an Grenzen stösst.»

Gemeinde hat keine Wohnungen auf Vorrat

In solchen Fällen sind die Gemeinden gefordert. Sie sind für die Unterbringung der Schutzsuchenden zuständig. Eine kleine Gemeinde wie Zeihen habe nicht einfach Wohnraum für 18 Personen auf Vorrat, wo die Geflüchteten untergebracht werden können, wenn es in der Gastfamilie nicht mehr klappt, sagt Profico.

Man habe die Bevölkerung zwar schon früh dazu aufgerufen, Wohnraum zu ­melden. «Dort haben wir eine kleine Reserve», sagt er. Aber auch diese Wohnungen müssten zuerst eingerichtet werden. Ausserdem könne man als Gemeinde nicht einfach auf Vorrat Wohnungen anmieten.

Sprachbarrieren am Gemeindeschalter

Die Gemeinden sind nicht nur für die Unterbringung zuständig, sie sind auch Anlaufstelle für Gastfamilien und die Geflüchteten. Gerade am Morgen sei eine Ukrainerin bei ihm am Schalter gestanden und habe eine Auskunft gebraucht, erzählt Profico. Die Verständigung sei eine grosse Herausforderung. Sie hätten es mit Übersetzungsprogrammen auf dem Handy versucht.

«Das braucht natürlich unglaublich viel Zeit und eine Verständigung ist auch so nicht richtig möglich.»

Gianni Profico vermutet, dass mit der Zeit immer mehr Fragen auftauchen werden. Im Moment sei zum Beispiel der öffentliche Verkehr ein grosses Thema. Bisher konnten Ukrainerinnen und Ukrainer den ÖV gratis nutzen. Ab Mittwoch ist damit Schluss. «Da kommen natürlich Fragen. Gerade in einem abgelegenen Dorf wie Zeihen.»

Als kleine Gemeinde hat Zeihen auch keinen eigenen ­Sozialdienst. «Wir müssen das alles mit den verfügbaren Ressourcen stemmen», sagt der Gemeindeschreiber. Das sei eine Herausforderung. Inzwischen habe die Gemeinde auf Stundenbasis jemanden anstellen können, der niederschwellig den Kontakt zu den Ukrainerinnen und Ukrainern im Dorf sucht. «Wir erhoffen uns davon eine Entlastung der Gastfamilien und der Verwaltungsmitarbeitenden», sagt Profico.

Reitnau profitiert vom Einsatz von Freiwilligen

Auch in Reitnau im Bezirk Zofingen mit rund 1600 Einwohnerinnen und Einwohnern leben 30 Geflüchtete aus der Ukraine. Laut Gemeindeschreiber Marc Hochuli funktioniert es sehr gut. Das liege zum einen an den spontanen Gastfamilien, die ­unkompliziert ihre Häuser und Wohnungen teilen und so einen grossen Teil der Betreuung übernehmen.

Zum anderen aber auch am Betreuungsteam selber, bestehend aus Freiwilligen, das sich sehr gut um die Ukrainerinnen und Ukrainer im Dorf kümmere. Eine Person, welche extern hinzugezogen werden kann, spreche auch Russisch, was sehr wertvoll sei, um Sprachbarrieren zu überwinden. Marc Hochuli sagt:

«Google Translate hilft zwar, aber kann kein Gespräch ersetzen.»

Sollte es zu Abbrüchen der Privatunterbringungen kommen, hätte die Gemeinde laut Hochuli Möglichkeiten, die ­Geflüchteten unterzubringen. «Eine Wohnung haben wir aber noch nicht angemietet.»

Dass in Reitnau im Vergleich mit anderen Gemeinden mehr Geflüchtete leben, sieht Hochuli nicht als Problem. «Natürlich würde ich es befürworten, dass bei Zuweisungen nun zuerst jene Gemeinden berücksichtigt werden, die noch keine oder erst wenige Personen aufgenommen haben», sagt er. «Aber wenn Reitnauerinnen und Reitnauer bei sich zu Hause Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wollen, sagen wir sicher nicht Nein, sondern unterstützen als Gemeinde, wo wir können.»

