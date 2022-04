Unterirdische Asylunterkünfte sind Teil der Planung im Aargau

Ukraine-Flüchtlinge Aargauer Asylchefin: «Im April und Mai kommen wir mit den bestehenden Unterkünften noch durch» Mitarbeitende des Kantons besichtigen ab nächster Woche Zivilschutzanlagen und unterirdische Notspitäler. Der Kanton will vorbereitet sein, falls es plötzlich viel mehr Betten für ukrainische Flüchtlinge braucht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 08.04.2022, 14.30 Uhr

Im Kanton Aargau kommen jeden Tag zwischen 60 und 100 Flüchtlinge aus der Ukraine an. Inzwischen leben rund 1600 Ukrainerinnen und Ukrainer im Aargau. 68 Prozent von ihnen sind weiblich. 37 Prozent sind unter 18 Jahre alt. Wie viele Menschen aus der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten hier Schutz suchen, weiss niemand. Der kantonale Ukraine-Stab muss sich aber auf alles vorbereiten. Das Ziel: Alle, die im Aargau ankommen, sollen hier ein Bett haben.

Für den Fall, dass die bestehenden und kurzfristig verfügbaren Unterkünfte nicht ausreichen, sollen die Geflüchteten vorübergehend unterirdisch untergebracht werden. So sieht es die Eventualplanung des Ukraine-Stabs vor. Der Kanton würde die Geschützten Operationsstellen (Gops) der Spitäler Muri, Aarau und Laufenburg oder andere militärische Einrichtungen und Zivilschutzanlagen in Betrieb nehmen.

Schon 2015 musste der Kanton Aargau Geflüchtete unterirdisch unterbringen. Zum Beispiel in der Gops des Spitals Muri. Maria Schmid

Unterirdische Unterkünfte waren im Aargau bereits 2015 in Betrieb. 150 geflüchtete Männer lebten Ende November in der Gops des Spitals Muri – mit Neon- anstatt Tageslicht. In der unterirdischen Anlage beim Kantonsspital Aarau waren mehr als 200 Asylsuchende untergebracht.

Sozialdienst sucht weiterhin nach Unterkünften

Auch die Verantwortlichen beim Kanton sind sich bewusst, dass unterirdische Unterkünfte für die Bewohnerinnen und Bewohner – und insbesondere Kinder – «weniger geeignet» sind. «Deshalb sollen die Schutzsuchenden, wenn immer möglich, überirdisch untergebracht werden», heisst es in der Mitteilung. Der Kantonale Sozialdienst suche weiterhin nach passenden, verfügbaren Unterkünften.

Pia Maria Brugger Kalfidis leitet den kantonalen Ukraine-Stab. Valentin Hehli

In den nächsten Tagen und Wochen muss im Aargau niemand unterirdisch untergebracht werden. «Im April und Mai kommen wir mit den bestehenden Unterkünften durch – auch dank der Hilfe von Gemeinden und Privatpersonen», sagt Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des Ukraine-Stabs.

Trotzdem werde der Teilstab «Militärische Unterkünfte und Zivilschutzunterkünfte» ab nächster Woche unterirdische Unterkünfte besichtigen und planen, wer sich um Betrieb, Betreuung oder Catering kümmern würde. «Wir wollen nicht erst dann Abklärungen treffen, wenn es diese Plätze braucht», sagt Brugger.

«Wir können es uns nicht leisten, nicht bereit zu sein.»

Sie hofft nach wie vor, dass es nicht so weit kommt und es Kanton und Gemeinden gelingt, weitere geeignetere Unterkünfte in Betrieb zu nehmen oder Wohnungen anzumieten. «Menschen unterirdisch unterzubringen, ist auch für uns nicht die Ideallösung», sagt Brugger.

Unterirdische Unterbringung kann auch dank Privaten verhindert werden

Sie sei stolz, dass der Aargau – anders als andere Kantone – bisher alle Geflüchteten oberirdisch unterbringe. Dies sei nur möglich, weil der Aargau von Anfang an stark auf die Unterbringung bei Privaten gesetzt habe. Natürlich berge auch die private Unterbringung gewisse Risiken. «Es wird zu Abbrüchen kommen und Anschlusslösungen brauchen», sagt Brugger. Aber auch darauf könnten sich die Gemeinden vorbereiten.

Ob auch Kinder in Zivilschutzanlagen untergebracht werden müssen, kann sie jetzt noch nicht sagen. Es könne ein Szenario sein, aber immer mit dem Ziel, dass die Unterbringung nur von kurzer Dauer sei. «Zum Beispiel zur Überbrückung, bis die Unterkunft in einer Gemeinde bezugsbereit ist», sagt Brugger.

Ukraine-Flüchtlinge werden an die Aufnahmequote angerechnet

Für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde erstmals der Schutzstatus S aktiviert. Der Regierungsrat hat diesen in einer kantonalen Sonderverordnung geregelt. Personen mit Schutzstatus S werden in Bezug auf die Unterbringung, Unterstützung und Betreuung gleich behandelt wie vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer.

Für die Unterbringung, Unterstützung und Betreuung seien in der Regel die Gemeinden zuständig, teilt der Kanton mit. Die Aufnahmepflicht gelte auch für schutzbedürftige Personen. Entsprechend werden auch die Flüchtlinge aus der Ukraine an die Aufnahmequote der Gemeinden angerechnet.

Die Gemeinden wiederum haben für die betreuten Ukraine-Flüchtlinge, wie bei den vorläufig aufgenommenen Personen, Anrecht auf eine Abgeltung. Weiter legt die Sonderverordnung fest, dass die Gemeinde Privatpersonen, die Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen haben, auf Gesuch hin für die Unterbringung entschädigt. Der Kantonale Sozialdienst empfiehlt, ihnen die Pauschale für die Unterbringung ganz oder teilweise weiterzugeben.

Kanton übernimmt Zusatzkosten der Schulen

Schulen, die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen, werden vom Kanton bis Ende Schuljahr mit zusätzlichen Unterrichtslektionen ausgestattet. Der Kanton übernimmt die Kosten für den zusätzlichen Personalaufwand bis August 2023 zu 100 Prozent. Ab dann gilt wieder der übliche Kostenverteiler (Kanton: 65 Prozent, Gemeinden: 35 Prozent).

Für die Betreuung der Geflüchteten braucht es auch beim Kanton zusätzliche Mittel. Diese wird der Regierungsrat dem grossen Rat mit einem Nachtragskredit beantragen. Für die Finanzierung von Sofortmassnahmen nehme der Regierungsrat eine vorbehaltene Budgetverschiebung über fünf Millionen Franken vor, heisst es in der Mitteilung. Ausserdem beantrage er für die Asylunterkunft Werkhof Frick einen Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 1,8 Millionen Franken.

