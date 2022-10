Aargau erwartet bis zu 4400 Ukraine-Flüchtlinge bis Ende Jahr

Ukraine Aargauer Asyl-Chefin rechnet mit bis zu 4400 zusätzlichen Flüchtlingen: «Es könnte eng werden» Im Moment leben knapp 4500 Geflüchtete aus der Ukraine im Aargau. Ende Jahr könnten es doppelt so viele sein. Kanton und Gemeinden haben aber nicht einmal 1000 Reserveplätze. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Das Staatssekretariat für Migration rechnet damit, dass in den Wintermonaten mehr Ukrainerinnen und Ukrainer ein Schutzgesuch stellen. Keystone

Im Moment weist der Bund dem Kanton Aargau im Schnitt jeden Tag 13 Geflüchtete aus der Ukraine zu. «Die Zuweisungen variieren aber stark und reichen von 3 bis 50 Personen pro Tag in den letzten zwei Wochen», sagt Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des kantonalen Ukraine-Stabs. Eine Zunahme sei bisher nicht feststellbar. «Die Zukunft ist aber weiterhin ungewiss», sagt die Aargauer Asyl-Chefin.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet in der kalten Jahreszeit mit einer Zunahme der Gesuche aus der Ukraine. Von Oktober bis Dezember könnte es laut SEM rund 10'000 Gesuche pro Monat geben. Der Aargau muss gemäss Verteilschlüssel 8 Prozent der Geflüchteten aufnehmen.

Der Kantonale Sozialdienst rechnet mit 1200 bis 4400 zusätzlichen Zuweisungen für den Aargau bis Ende Jahr. Zum Vergleich: Im Moment leben knapp 4500 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S im Aargau. Bräuchten weitere 4400 Personen ein Bett im Aargau, würden die heutigen Reserven in den Unterkünften von Kanton und Gemeinden bei Weitem nicht reichen.

Kanton nimmt Mitte Oktober eine weitere Unterkunft in Betrieb

In den kantonalen Unterkünften gab es am 19. September 735 freie Plätze, in den Unterkünften der Gemeinden waren es 180 Plätze (Stand: 27. September). Pia Maria Brugger sagt, Kanton und Gemeinden seien laufend daran, neue Plätze zu schaffen. Der Kanton werde Mitte Oktober eine weitere Unterkunft in Betrieb nehmen. Informationen dazu folgten demnächst.

Sind alle verfügbaren Plätze belegt, würden Notunterkünfte in Betrieb genommen. Zuerst die unterirdischen Notspitäler und später auch militärische Anlagen und Zivilschutzanlagen. Je nach Zuweisungen und Bedarf müsse, die Planung flexibel angepasst werden, sagt Brugger.

Gastfamilien sind ein «sehr wichtiger Pfeiler»

Nach wie vor sind im Aargau mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Geflüchteten aus der Ukraine in Privathaushalten untergebracht. Der Anteil ist aber rückläufig. Ende April lebten noch drei Viertel der Ukraine-Flüchtlinge bei Privaten.

Pia Maria Brugger Kalfidis leitet den kantonalen Ukraine-Stab. Valentin Hehli

Die Privatunterbringungen seien ein «sehr wichtiger Pfeiler», sagt Pia Maria Brugger. Zwar sind Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten grundsätzlich staatliche Aufgaben. Wenn aber – wie in diesem Jahr – in sehr kurzer Zeit sehr viele Flüchtlinge kommen, brauche es auch private Angebote, so Brugger.

Im Aargau stehen zusätzlich zu den Plätzen in den kantonalen und kommunalen Unterkünften noch 500 Plätze für Geflüchtete in Gastfamilien zur Verfügung.

Kapazität in Gastfamilien wurde stark überschätzt

Doch wie zuverlässig sind diese Zahlen? Sind die Aargauerinnen und Aargauer, die sich im März oder April bereit erklärt haben, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen, auch jetzt – im Oktober – noch bereit? Pia Maria Brugger sagt, die Angebote seien aktuell. Die Caritas habe im Auftrag des Kantons die Gastfamilien in den letzten Wochen kontaktiert und die Angebote bereinigt.

Zu bereinigen gab es offenbar einiges. Noch Ende August rechnete der Kantonale Sozialdienst mit rund 1800 freien Plätzen in Privathaushalten. Tatsächlich sind es nicht einmal halb so viele. Und trotzdem verfügen Privathaushalte über mehr Reserveplätze als alle Gemeinden im Aargau zusammen.

53 Gemeinden erfüllen Aufnahmepflicht nicht

Die Unterbringung der Geflüchteten mit Status S ist eigentlich Aufgabe der Gemeinden. Sie haben eine Aufnahmepflicht. Diese wird anhand der schweizerischen Wohnbevölkerung berechnet. Grosse Gemeinden müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen als kleine.

Per 1. September haben laut Pia Maria Brugger 53 Gemeinden und 13 Gemeindeverbunde ihre Aufnahmepflicht nicht erfüllt – aus unterschiedlichen Gründen. «Zum einen ist der geeignete Wohnraum teilweise knapp oder teuer, zum anderen dauert die Realisierung von Unterkünften länger als erhofft», sagt Brugger. Manchmal werde der verfügbare Wohnraum auch für Umplatzierungen aus Gastfamilien gebraucht.

Wer zu wenig Flüchtlinge aufnimmt, wird sanktioniert

Wenn Gemeinden ihre Aufnahmepflicht nicht erfüllen, kann ihnen der Kanton eine Ersatzabgabe von 90 Franken pro Person und Tag in Rechnung stellen. Bisher hat er darauf verzichtet, weil Ukrainerinnen und Ukrainer teilweise direkt ab dem Bundesasylzentrum einer Gemeinde zugewiesen wurden und dadurch eine ungleiche Verteilung auf die einzelnen Gemeinden nicht zu vermeiden war.

Mit dem Andauern der Ukraine-Krise sei aber eine gerechte Verteilung der Lasten «nötig und sinnvoll», sagt Pia Maria Brugger. Deshalb werde der Kanton in Zukunft eine Ersatzabgabe einfordern, wenn eine Gemeinde die Aufnahmepflicht nicht erfüllt. Ab wann genau sanktioniert wird, kann der Kantonale Sozialdienst aber noch nicht sagen. Die Gemeinden seien aber über die Umsetzung informiert worden.

Pia Maria Brugger sagt, es hätten bisher zwar alle Personen untergebracht werden können. «Wenn aber die Privatunterbringungen zurückgehen und/oder die Anzahl Geflüchtete stark steigt, könnte es eng werden.» Wohl auch deshalb will der Kanton die Gemeinden stärker in die Pflicht nehmen.

Ukraine-Krise ist nicht die einzige Herausforderung

Obwohl der Fokus im Asylwesen aktuell auf dem Krieg in der Ukraine liegt, ist er nicht die einzige Herausforderung. Auch die regulären Asylgesuche von Geflüchteten aus anderen Ländern sind im Moment auf einem Höchststand.

Es flüchten nicht nur Menschen aus der Ukraine: Am Grenzbahnhof in Buchs SG stranden jeden Tag rund 100 Migranten, viele kommen aus Afghanistan. Arthur Gamsa

Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach von einer Migrationsbewegung, die – unabhängig von den Geflüchteten aus der Ukraine – teilweise so stark sei wie jene im Jahr 2015. Am Grenzbahnhof in Buchs SG stranden jeden Tag rund 100 Migranten.

Pia Maria Brugger erwartet in den nächsten Wochen deshalb auch mehr Zuweisungen von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen. Auch diese brauchen ein Bett im Aargau.

Und dann ist da auch noch Corona. Pia Maria Brugger geht davon aus, dass die Situation in den Unterkünften aufgrund der Erfahrung aus den vergangenen zwei Jahren mit den bekannten Massnahmen wie Hygieneregeln und bei Bedarf Masken gemeistert werden kann. Geflüchteten stehe auch das Impfangebot des Kantons offen. Der kantonale Sozialdienst werde eine Information über die Empfehlungen zur Auffrischimpfung im Herbst in verschiedenen Sprachen vorbereiten.

