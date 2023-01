Zofinger Paar eröffnet in Davos eine Eisminigolfanlage

Uf Wiederluege Aargau (3) Zofinger Auswanderer-Paar eröffnet am Davosersee die erste Eisminigolfanlage in Europa Corina und Diego Moor sind in Zofingen aufgewachsen und wohnen seit 2012 in Davos. Im Dezember eröffneten sie die erste Eisminigolfanlage auf dem Kontinent, in der Bündner Stadt spricht man gar von einer «Weltpremiere». Die AZ hat sie besucht. Nicole Caola Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Das Zofinger Ehepaar wohnt seit 2012 in Davos. Bild: Nicole Caola

Davos ist ja nicht allzu weit. Doch für das Aargauer Ehepaar Corina und Diego Moor ist die Bündner Stadt von der Realität im Unterland weit entfernt. Man fährt über den Wolfgangpass und schon tritt man in eine andere Welt ein, die entspannter scheint. «Sie nehmen es hier oben patschifig», erklärt Corina. «Was man im Aargau heute kann besorgen, kann in Davos ganz ruhig auf morgen verschoben werden. Ich musste lernen umzudenken.»

Corina (35) und Diego (35) haben sich in Zofingen kennen gelernt, wo sie beide aufgewachsen sind und die Grundschule besucht haben. Die Idee, irgendwann in eine Bergregion zu ziehen, hatten sie schon seit langem: «Als Spenglermeister habe ich mir das immer gewünscht», sagt Diego. «Bereits im letzten Jahr meiner Ausbildung in Lostorf (SO) arbeitete ich Teilzeit hier in Davos.»

Uf Wiederluege Aargau – die Serie In der Serie «Uf Wiederluege Aargau» erzählen Aargauerinnen und Aargauer gegenüber der AZ, wieso sie in einen anderen Kanton ausgewandert sind und was sie am Aargau vermissen. Mit einem Fokus auf die vier Sprachregionen berichten wir aus dem Tessin, aus Graubünden, Freiburg und St.Gallen.

Auch in den Ferien waren sie oft hier, weil Corinas Grossmutter aus dieser Region stammt. «Mis Nani isch da i de Stilli ufgwachse», sagt sie. Der Bezug zu Davos war also eng, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und da in Davos relativ viel lief – im Vergleich zu anderen Bergdörfern im Bündnerland – entschlossen Corina und Diego sich dazu, den Schritt zu machen: 2012 verliessen sie den Aargau, um sich in Graubünden niederzulassen.

Anschluss finden

Ganz am Anfang hatte Corina Heimweh. Sie vermisste ihre Familie, vor allem ihre Schwester. Dazu kam das Pendeln von Diego – er arbeitete immer noch 50 Prozent im Aargau. Was auch nicht geholfen habe, sei ihre allererste Stelle bei einem Immobilien-Verkaufsbüro: «Es war nicht der Hit», lacht sie. Sie war aber offen für Neues und engagierte sich bald in einem Verein, um neue Leute kennen zu lernen.

Als sie und Diego die Spenglerei Moor Dach – bis 2021 Spenglerei Viglino – übernahmen, wurden sie vom ehemaligen Geschäftsführer gut aufgenommen und ins Dorfleben eingeführt. «In einer Stadt in den Bergen ist das nicht selbstverständlich, wenn man aus dem Unterland kommt. Aber sobald die Leute verstehen, dass man hierbleiben will, sind sie offen», sagt Diego.

In Davos sind die meisten Familien zugezogen, genau wie sie. Was hier besonders schön sei: Dass es keinen Beruf gibt, der höhergestellt werde. «Man klassifiziert nicht. Handwerker, Bauern, hier ist es einfach ein Miteinander.»

Eine Eispremiere

Mittlerweile haben sie drei Kinder und auch dank ihnen haben sie sich ein Umfeld aufgebaut. Corina arbeitet jetzt hauptsächlich zu Hause und kümmert sich um das Personal und die Buchhaltung der Spenglerei. «In der Baubranche auf dem Dach ist alles Saisonbetrieb: Im Winter müssen wir einen Baustopp beachten, der bis zu vier Monate dauern kann», erklärt Diego. Einerseits wegen des Tourismus, anderseits wegen des Schnees, «ausser dieses Jahr», präzisiert Diego betrübt.

Das heisst, dass sie im Winter über genug freie Kapazitäten verfügen. «Wir wollten während der Hauptsaison der Gemeinschaft etwas anbieten können. Etwas, was uns auch Spass macht», so Diego. So kam ihm die Idee von der Eisminigolfanlage. Ein Projekt, das er seit langem im Kopf hatte. Dafür fand er aber keine geeignete Lage. Er suchte nach einer geraden und sonnigen Fläche, wo möglichst viele Leute vorbeilaufen.

Die Eisminigolfanlage befindet sich am Davosersee. Bild: Nicole Caola

Im Sommer letzten Jahres schlug er René Kilchenmann, dem Gastwirt vom Restaurant «von Sprecher Haus» in Davos, eine Zusammenarbeit vor. «Er ist auch ein Aargauer, er kommt aus Spreitenbach!», ruft Corina. «Er war von unserer Idee begeistert. Teil unseres Deals ist, dass Diego jeden Morgen die Bahnen bereit macht. Das Restaurant kümmert sich dann um den Rest. Es ist eine Win-win-Situation.»

In rund drei Wochen fabrizierten Diego und seine Mitarbeiter die 18 Bahnen, die Hindernisse und die Schilder. Um den Aufbau kümmerten sie sich auch selber. «Insbesondere braucht das Natureis eine gewisse Pflege und bestimmte Wetterbedingungen. Wenn es zu warm ist oder zu fest regnet, kann man nicht spielen.»

So ist die Eisminigolfanlage entstanden:

Die 18-Loch-Eisminigolfanlage wurde am 9. Dezember 2022 in Betrieb genommen. Sie sei die erste in der ganzen Schweiz: Die «Davoser Zeitung» berichtete am 23. Dezember sogar von einer «Weltpremiere». Gespielt wird Eisminigolf mit einem geraden Hockeystock sowie einem kleinen Puck. Sonst funktioniert es gleich wie beim normalen Minigolf. Der einzige Unterschied: Man darf nicht auf die Bahn stehen.

«Uns wurde schon mehrmals gesagt, dass es in Davos seit langem nichts Neues gab. Darum freuen wir uns jetzt über unsere innovative Idee», so Corina. Eine Attraktion mehr, auch um Verwandte und Kollegen aus dem Aargau nach Davos zu locken – die sowieso schon jetzt gern zu Besuch kommen. Wie die Eltern von Diego, die bald nach Davos ziehen werden – sie sind pensioniert und lieben den Schnee.

Dafür fahren Corina und Diego seltener als am Anfang ins Unterland. Bei den Fixterminen wie Geburtstage oder Weihnachten sind sie aber dabei. Ausser ihren Familien vermissen sie nichts Grosses am Aargau. «Die Natur ist schön in Davos und die Leute sind nett. Und mein Mann ist hier mit mir», sagt Corina.

Es sei nicht geplant, in den Aargau zurückzukehren. Aber was die Zukunft bringt, ist noch offen. Vielleicht ziehe es ihre Kinder einmal zurück, wer weiss. Corina und Diego sind auf jeden Fall flexibel und bereit. Für alles, was noch kommt.

