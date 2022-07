Uerkheim Der Erdwandlerhof: Dieses junge Paar lebt seinen Traum Joscha Boner und Désirée Kuhn, beide 28 Jahre alt, gehen seit drei Jahren den Weg in ein autarkes Leben. Ein Besuch in ihrem Zuhause in Uerkheim. Ilir Pinto, ZT 25.07.2022, 11.51 Uhr

Gemeinsam führen sie den Erdwandlerhof in Uerkheim: Joscha Boner und Désirée Kuhn, beide 28 Jahre alt. zvg

Was sind die Lösungen zu globalen und gesellschaftlichen Problemen wie dem Artensterben, der Desertifikation und der Ressourcenverschwendung? Warum fällt es uns so schwer, mit der Natur im Einklang zu leben? Diese Fragen stellt sich Joscha Boner.

Im Alter von 19 Jahren änderte sich sein Leben schlagartig: Er stellte seine Ernährung «vor allem aus ethischen und umwelttechnischen Überlegungen» nach einem halben Jahr als Vegetarier prompt auf vegan um. «Nach einigen Monaten stellte ich fest, dass sowohl mein Asthma als auch meine Allergien nachgelassen hatten», sagt der 28-Jährige.

Natur beobachten und nachahmen

Weil der gebürtige Bündner schon im Alter von sechs Jahren zu gärtnern begonnen hatte, kombinierte er seine Faszination von der Heilung durch Ernährung mit dem biologischen Anbau seiner eigenen Lebensmittel. Irgendwann stiess er auf den Begriff Permakultur. Bei dieser handelt es sich um eine nachhaltige Methode zur Gestaltung von Gärten oder einem landwirtschaftlichen Hof.

Das Konzept basiert darauf, die Natur zu beobachten und nachzuahmen. Ziel ist es, nutzbare Ökosysteme zu schaffen, die sich selbst erhalten. Joscha Boner, lebt möglichst autark:

«Durch meine vegane Ernährung haben sowohl mein Asthma als auch meine Allergien nachgelassen.»

Permakultur ist aber auch eine Lebensphilosophie, in welcher der menschliche Einfluss auf die Umwelt auf eine synergetische Weise angestrebt wird. «Sie geht also weit über die Landwirtschaft hinaus», sagt Joscha Boner. Damit meint er die Entscheidungen, was man anzieht, mit welchem Material man etwas baut, wie man seine Kleidung wäscht oder wie man die körperliche Hygiene einhält – nämlich ohne schädliche Chemikalien. «Vor allem geht es darum, wie wir die Erde für die nächsten Generationen hinterlassen», ergänzt er.

In seinem Studium zum Umweltingenieur mit Fokus auf biologische Landwirtschaft ist sich Boner immer bewusster geworden, dass es für ihn nicht reicht, nur Theorie über nachhaltige Landwirtschaft zu büffeln. Er brach sein Studium ab. Damit er und seine Partnerin Désirée Kuhn ihre Überzeugungen auch umsetzen konnten, pachteten sie im Oktober 2019 einen 2,8 Hektaren grossen Resthof in Uerkheim. Seither gehen die beiden den Weg in ein autarkes Leben.

Joscha Boner, 28, auf seinem nach den Prinzipien der Permakultur geführten Erdwandlerhof in Uerkheim. Ilir Pinto Dort bauen er und seine Lebensgefährtin Désirée Kuhn ihre Nahrung selber an. Ilir Pinto Die beiden ernähren sich strikt vegan und führen ein möglichst autarkes Leben. Ilir Pinto Boner verfügt dank seiner jahrelangen Faszination für das Gärtnern über das nötige Wissen. Ilir Pinto

Das Land Spanien ähnelt einer Wüste

«Die Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, zerstört Ökosysteme und somit auch unseren Planeten», erklärt Joscha Boner. Es werde zum Beispiel in trockenen Ländern immer mehr Grundwasser gepumpt, wobei in Küstennähe Salz- in Süsswasseraquifere gelangt, was die Böden unfruchtbar macht. «Wenn man zum Beispiel über Spanien fliegt, ist es schockierend: Das Land ähnelt einer Wüste – es gibt kaum noch Grün», sagt er. Das weltweite Problem führe unter anderem zu Hungersnot und Migration.

Weiter führen zum Beispiel Mikroplastik oder Hormone, die in unserer Kanalisation und schliesslich ins Meer gelangen, zur Zerstörung von marinen Ökosystemen. «Wir müssen unseren Konsum fundamental hinterfragen und neu ausrichten», sagt Boner. Er zählt Dinge auf wie ein schickes Auto oder Markenkleidung und sagt: «Ich verurteile es nicht, wenn materielle Dinge jemanden glücklich machen.» Aber jede und jeder habe die Pflicht, sich über die Bedingungen zu informieren, unter denen die Produkte produziert werden:

«Wir müssen unseren Konsum fundamental hinterfragen und neu ausrichten.»

«Désirée und ich sind noch lange nicht perfekt und werden es auch nie sein», sagt Joscha Boner. Sie haben zum Beispiel ein Smartphone und einen Roller. Das Paar kauft dafür Secondhand-Produkte und repariert, wo immer möglich. «Auch wir brauchen Ressourcen – das ist vollkommen in Ordnung!» Wie bewirtschaften Boner und Kuhn nun also ihren Hof? Die beiden betreiben auf dem gepachteten Land alles andere als herkömmliche Landwirtschaft.

«Die Natur ist mit unserem Handeln verwoben»

«Wir betreiben Forschung, indem wir die Natur beobachten und daraus Schlüsse ziehen», antwortet Joscha Boner. «Wir Menschen sind ein Teil der Natur. Sie geschieht nicht passiv um uns herum, sondern ist mit unserem Handeln verwoben», erklärt er. Eine Passion von ihm sind Waldgärten oder Agroforste. In einem solchen Waldgarten werden die verschiedenen Stockwerke eines natürlichen Urwaldes mit Nutzpflanzen wie Nuss – und Obstbäume, Beerensträucher, Heil- und Gewürzpflanzen sowie mehrjährige Gemüse nachgeahmt.

Eine Leidenschaft von Joscha Boner sind Agroforste. Ilir Pinto In einem solchen Waldgarten werden die verschiedenen Stockwerke eines natürlichen Urwaldes nachgeahmt. Ilir Pinto

Die Idee sei, dass sie mit jedem Jahr der Bewirtschaftung immer weniger eingreifen müssen und so mit der Zeit ein Ökosystem entsteht, das ihnen alles gibt, was sie brauchen. So wie in der Tierwelt: Alle Tierarten finden dort, wo sie vorkommen, alles, was sie zum Leben brauchen. Eine weitere Praxis der Permakultur ist das Mulchen: das Bedecken des Bodens mit unverrotteten organischen Materialien wie Grasschnitt. «Mit dem, was wir tun, ‹triggern› wir viele Menschen», sagt Joscha Boner. Damit meint er, dass die Art, wie er und seine Partnerin ihren Hof bewirtschaften, bei den meisten konventionellen Landwirtinnen- und wirten aneckt.

Sie stehen jeden Morgen mit Begeisterung auf

«Viele denken, dass wir nicht genug produzieren auf dem Land, das uns zur Verfügung steht. Wir brauchen die Landwirtschaft – doch es gibt verschiedene Wege, sie zu praktizieren», sagt Boner. Bei reiner Graslandfütterung brauche es zirka ein Hektar pro Tier, wobei Schweine und Hühner kein Gras fressen und somit direkte Nahrungskonkurrenten des Menschen seien. «Heisst: Auf den Flächen, auf denen ihr Futtermittel angebaut wird, könnte auch Nahrung für Menschen angebaut werden», erklärt er.

«Wir brauchen die Landwirtschaft – doch es gibt verschiedene Wege, sie zu praktizieren.»

Noch leben Joscha Boner und Désirée Kuhn in einer Wohnung in Kölliken. «Wir erkennen, was wir wirklich brauchen und wie wir unsere Fixkosten mit einer Tätigkeit decken können, die uns jeden Morgen mit Begeisterung aufstehen lässt», sagt Boner. Die beiden würden sich als Paar perfekt ergänzen – im Privaten wie auch im Beruflichen. Sie habe eine Lehre als Drogistin und anschliessend Ausbildungen als Waldorfpädagogin sowie Aufstellungstherapeutin absolviert. Er vor seiner Studienzeit eine Lehre als Chemielaborant.

Joscha Boner hat das Ziel, irgendwann irgendwo Land zu besitzen und darauf ein Haus zu bauen. Ilir Pinto

Die Erfahrungen und das Wissen fliessen in ihr Angebot ein: Désirée Kuhn und Joscha Boner bieten nebst dem Verkauf von Waldgartenprodukten auch Kurse zu Themen wie Naturmedizin sowie Wildpflanzenführungen an. Ergänzend zu ihrem Hofangebot führen die beiden systemische Aufstellungen durch, mit denen sie ihren Klientinnen und Klienten helfen, Traumata, Ängste und Blockaden zu lösen. «Unser langfristiges Ziel ist, irgendwann irgendwo Land zu besitzen und darauf ein Haus zu bauen», sagt Boner.

Mehr Infos zum Erdwandlerhof gibt es unter: www.erdwandler.ch