Strafbefehl gegen SVP-Nationalrat Andreas Glarner

Seit mehr als vier Jahren liegen SVP-Nationalrat Andreas Glarner und der Wettinger Musiker Reto Spörli im Clinch. Nun wurde Glarner per Strafbefehl wegen übler Nachrede verurteilt – der Politiker will nun prüfen, ob er dies akzeptiert und sagt: «Herr Spörli tut genau dasselbe, was er mir vorgeworfen hat.»

Fabian Hägler 09.09.2021, 05.00 Uhr