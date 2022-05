Im Mai 2022 bereits mehr Verkehrstote im Aargau als im Vorjahr

Hilfikon/Brugg Zwei tödliche Unfälle in wenigen Stunden – jetzt schon mehr Verkehrstote im Aargau als im ganzen letzten Jahr Innerhalb von wenigen Stunden verstarben im Kanton Aargau zwei Personen nach einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Nachdem die Zahl der Verkehrstoten jahrelang auf einem historischen Tiefstand lag, verunglückten allein in den ersten Monaten 2022 so viele Menschen wie schon lange nicht mehr. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 05.05.2022, 16.40 Uhr

In Hilfikon verstarb ein 66-Jähriger nach einer Frontalkollision. Kapo AG

Am späten Mittwochabend fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Hauptstrasse zwischen Sarmenstorf und Hilfikon. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Autofahrer auf der geraden Ausserortsstrecke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto wurde vom Aufprall in die Wiese geschleudert. Dort fanden die Rettungskräfte den Fahrer eingeklemmt vor. Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.