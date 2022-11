Weihnachtsmärkte 2022 im Aargau – eine Übersicht

Übersicht Wo im Aargau Weihnachtsmärkte stattfinden – das Wunderdorf in Baden startet heute Magische Atmosphäre, geschmückte Marktstände und festliche Beleuchtung: Eine Übersicht mit mehr als 30 Weihnachtsmärkten im Aargau. Nicole Caola Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Adventszeit steht vor der Tür und Anfang November starten die ersten Weihnachtsmärkte im Kanton Aargau. Wir haben für Sie mehr als 30 Advents-, Christchindli- und Chlausmärkte zusammengestellt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben Sie eine Anregung oder Korrektur? Dann schreiben Sie uns: online@chmedia.ch

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ab dem 28. Oktober 2022 findet der Schinznacher Christkindmarkt 2022 statt. zvg

Termin : von Freitag, 28. Oktober, bis Samstag, 24. Dezember

: von Freitag, 28. Oktober, bis Samstag, 24. Dezember Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr

Im Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf erstrahlt während der regulären Öffnungszeiten eine Welt voller Lichter, Farben, Schnee und Glitzer. Seit den 80ern wird hier ein Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Mehr Infos unter: www.zulauf.ch

Der Weihnachtsmarkt „s’Badener WunderDorf“ auf dem Theaterplatz Baden, am 30. Dezember 2021. Severin Bigler

Tausend Lichter, der Duft nach Glühwein und gesellige Momente: In Baden warten gleich mehrere Weihnachtsdörfer.

Unterer Bahnhofplatz: Auf dem Bahnhofplatz in Baden von Mittwoch, 9. November 2022, bis Freitag, 6. Januar 2023. «S'Badener WunderDorf»: Im Badener Wunderdorf auf dem Theaterplatz gibt es einige Neuerungen: ein «Gschänkli-Dörfli», die neue Terrasse mit muschelförmigem Zelt und Bar, ausgewählte Spiele der Fussball-WM, Tombola oder eine kleine Künstlerbühne. Das Dorf ist von Freitag, 4. November, bis Samstag, 24. Dezember, geöffnet. Cordula-Dörfli: Am Freitag, 11. November, geht's wieder los. Das Dörfli samt Champagnerhütte und frischen Austern ist bis Samstag, 24. Dezember, geöffnet.

Mehr Infos unter: www.dein.baden.ch

Weihnachtsmarkt in Weiler Meienberg bei Sins AG. Impressionen aus dem Jahr 2016. Christian H. Hildebrand

Termin : Sonntag, 13. November

: Sonntag, 13. November Öffnungszeiten: von 10 bis 17 Uhr

Nicht riesig, aber mit spezieller Atmosphäre im historischen Städtli. Die Marktstände sind im ehemaligen Amtshaus und im Aussenbereich festlich geschmückt und bieten ein vielfältiges Angebot an Geschenken.

Mehr Infos unter: www.messeninfo.de

Dieses Jahr wird alles neu: Luc Helmink ist im Team der Agentur Stadtchend federführend beim Weihnachtsmarkt Aarau. Katja Schlegel

Termine : von Donnerstag, 17. November, bis Freitag, 23. Dezember

: von Donnerstag, 17. November, bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag: 11.30 bis 22 Uhr, Freitag-Samstag: 11.30 bis 24 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Dieses Jahr wird alles neu: In der Aarauer Altstadt findet das erste Mal der grosse Weihnachtsmarkt statt. Mit über 60 Ständen, einem eigenen Street Food Festival, einem Workshop-Atelier, einer Backstube und haufenweise Events wird Aarau für fünf Wochen zum Winter-Wunderland für Do-It-Yourself-Begeisterte.

Mehr Infos unter: www.weihnachtsmarktaarau.ch

Auf dem Weihnachtsmarkt 2018 beim Waldhaus genossen zahlreiche Besucher die stimmungsvolle Marktatmosphäre. Ina Wiedenmann

Termin : Samstag, 19. November

: Samstag, 19. November Öffnungszeiten: von 16 bis 21 Uhr

Der Birreter Weihnachtsmarkt wird am Samstag, 19. November, stattfinden. Wegen Platzverhältnissen und zum Schutz der Natur hat das Organisationskomitee entschieden, den Markt auf maximal 50 Marktstände zu beschränken. Auch der Verpflegungsbereich wurde umgestaltet: Das Raclette, die Crêpes sowie Grillwürste können jetzt entweder an Stehtischen oder sitzend im Festzelt konsumiert werden.

Auch die Kleinsten dürfen sich freuen: Gegen 18 Uhr wird der Samichlaus aus dem Wald auftauchen.

Mehr Infos unter: www.birreter-weihnachtsmarkt.ch

Der Weihnachtsmarkt Spreitenbach: An Sänden vom Sternenplatz entlang der Chilegass werden selbstgemachte Produkte verkauft. Barbara Scherer

Termin : Samstag, 19. November

: Samstag, 19. November Öffnungszeiten: von 12 bis 20 Uhr

Der traditionelle Spreitenbacher Weihnachtsmarkt schlängelt sich um den Sternenplatz und durch die Chilegass. Auf dem Programm steht für die Kleinsten der Besuch des Samichlaus mit seinen Gefährten: Zwischen 14 und 17.30 Uhr kann man sie hier treffen.

Die Kaffeestube im katholischen Pfarreiheim lädt zum Verweilen ein: Hier kann man Kuchen und heisse Getränke im Warmen geniessen.

Mehr Infos unter: www.kulturkommission.ch

Impressionen aus dem Jahr 2016. Peter Weingartner

Termin : Freitag, 25. November

: Freitag, 25. November Öffnungszeiten: von 13 bis 21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt findet jeweils am letzten Freitag im November statt. Dieses Jahr feiert der Markt sein 30-Jahr-Jubiläum. Zu Beginn waren knapp 15 Stände am Schöftler Traditionsmarkt, mittlerweile sind es rund 30 mehr.

Mehr Infos unter www.schoeftland.ch

Im Klosterhof sorgen verschiedene Stände für das leibliche Wohl. muri.ch

Termine : von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November

: von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November Öffnungszeiten: Freitag: 18 bis 21 Uhr, Samstag: 11 bis 20 Uhr, Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Im Festsaal Kloster Muri bieten Künstlerinnen und Künstler Advents- und Weihnachtsartikel an. Im Klosterhof sorgen verschiedene Stände für das leibliche Wohl.

Mehr Infos unter www.muri.ch

Impressionen aus dem Jahr 2019. Hans Christof Wagner

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 11 bis 20 Uhr

Der Chlausmarkt findet inmitten der historischen Altstadt von Klingnau statt. Neben den zahlreichen Marktständen gibt es auch ein Kinderkarussell für die Kleinen.

Mehr Infos unter: www.klingnauerchlausmarkt.ch

Aarburger Weihnachtsmarkt: Impressionen aus dem Jahr 2007. Philipp Muntwiler

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 11 bis 21 Uhr

Rund 70 Stände im Städtchen und in der Festung locken mit breitgefächertem Angebot. Höhepunkt des Tages ist das «Lichterschwimmen»; Kerzen, die beim Eindunkeln in der «Aarewog» ausgesetzt werden, sowie der Einzug des Samichlaus mit Trichlern und Esel.

Mehr Infos unter: www.aarburg-leuchtet.ch

Der 25. Christchindli-Märt in Seengen. Fritz Thut

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 15 bis 21 Uhr

Am Märt bieten Hobbykünstlerinnen, Hobbykünstler, gemeinnützige Institutionen und Mitglieder des Gewerbevereins Seetal ihre mehrheitlich handgefertigten Kleinode feil. Das Motto lautet «Schmutzli» und dieser wird mit dem Samichlaus auch dabei sein.

Mehr Infos unter: www.christchindlimaert.gv-seetal.com

Traditioneller Markt von Hobbykünstlern und Gewerbe. Ein Bild von 2017. Barbara Scherer

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 11 bis 20 Uhr

Der liebevoll dekorierte Dorfkern lädt zum Besuch der über 50 Marktstände mit einheimischer Handwerkskunst ein.

Die Wettinger Steelband Fassbodechlopfer tritt auch auf. Weihnachtslieder und Gospel aus nah und fern stimmen ein, auf eine besinnliche Weihnachtszeit.

Mehr Infos unter: www.christchindlimärt-würenlos.ch

Die Standaktion am Chlaus- und Weihnachtsmarkt in Oberrohrdorf am 1. Dezember 2018. zvg

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 11 bis 20 Uhr

Der Chlaus- und Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 26. November, in der Zähnteschüür und auf dem Gemeindeplatz in Oberrohrdorf statt.

Mehr Infos unter: www.markt-oberrohrdorf.ch

2019 feierte der Advänts-Märt in Oberwil-Lieli sein 20-jähriges Jubiläum. Walter Christen

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 13 bis 20 Uhr

Um 17.30 Uhr werden die Lichter gelöscht und der Samichlaus zieht mit seinen Schmutzlis und einem 200-köpfigen Gefolge bestehend aus Geisslechlepfer, Trychlern und Fackelträgern am Märt ein.

Für musikalische Unterhaltung sorgen der Gospelchor Kumbaya Hunzenschwil und die Crazy Hoppers Dottikon.

Mehr Infos unter: www.advaents-maert.ch

Impressionen aus dem letzten Jahr. zvg

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 14 bis 21 Uhr

Der traditionelle 21. Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 26. November, in Wittnau statt. An verschiedensten Ständen wartet Kunsthandwerk, Verpflegung und Geschenkideen.

Mehr Infos unter: www.wittnau.ch

Bereits 17 mal fand ein Weihnachtsmarkt in Zeihen statt. zeihen.ch

Termin : Samstag, 26. November

: Samstag, 26. November Öffnungszeiten: von 7 bis 21.30 Uhr

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 26. November, in Zeihen statt.

Mehr Infos unter www.zeihen.ch

Im Schloss bei Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2019. Michael Küng

Termine : von Samstag, 26. November, bis Sonntag, 27. November

: von Samstag, 26. November, bis Sonntag, 27. November Öffnungszeiten: am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Der Weihnachtsmarkt Schloss Biberstein öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, dem 26. und 27. November 2022.

Mehr Infos unter: www.schlossbiberstein.ch

Die Fellnähgruppe Kulm am Weihnachtsmarkt in Buchs. Die Fellnäherinnen verwerten Hasen-, und Fuchsfelle, die sonst im Abfall landen würden. Im Bild: Gründungsmitglied Margrit Gloor, 2021. Eva Wanner

Termine : von Samstag, 26. November, bis Sonntag, 27. November

: von Samstag, 26. November, bis Sonntag, 27. November Öffnungszeiten: am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Tombola, Adventsstübli und Foodstände: Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am 26. und 27. November 2022 im Gemeindesaal Buchs statt.

Mehr Infos unter: www.buchs-aargau.ch

Jedes Jahr wird die Altstadt mit traditionellen Weihnachtsbäumen geschmückt, die im Lichte der berühmten Weihnachtsbeleuchtung das Publikum «verzaubern». Alex Spichale

Termine : von Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember

: von Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember Öffnungszeiten: am Donnerstag von 13.30 bis 22 Uhr, am Freitag und am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Der Weihnachts- und Christchindlimärt findet vom 1. bis zum 4. Dezember in Bremgarten statt. Mit rund 350 Ständen ist dieser Weihnachtsmarkt einer der grössten der Schweiz. Das Waren- sowie das Verpflegungsangebot sind sehr breit: Neben den traditionellen und geschmückten Ständen der Aussteller gibt es zahlreiche Imbissstände in Festzelten und in Restaurants.

In der autofreien Altstadt kann man auch in einer weissen Kutsche Platz nehmen und sich um das Reussstädtchen kutschieren lassen.

Ebenso für Kinder soll dieser Besuch ein einmaliges Erlebnis sein: Das Kerzenziehen im Innenhof des Klösterli sowie der Kleintierzoo auf dem Schulhausplatz der Heilpädagogischen Schule sind dieses Jahr wieder angesagt. Ausserdem soll der Samichlaus täglich in seinem Haus anzutreffen sein.

Mehr Infos unter: www.weihnachtsmarkt.ch

Impressionen aus dem Jahr 2018. Katja Ramseier

Termin : Freitag, 2. Dezember

: Freitag, 2. Dezember Öffnungszeiten: von 14 bis 20 Uhr

Der Turgemer Weihnachtsmarkt findet immer am Freitag vor dem ersten Advent von 14 bis 20 Uhr statt. Dafür wird die Bahnhofstrasse für den Verkehr gesperrt.

Mehr Infos unter: www.gvwasserschloss.ch

Chlausmärt in Mellingen: Impressionen aus dem Jahr 2011. Carolin Frei

Termin : Freitag, 2. Dezember

: Freitag, 2. Dezember Öffnungszeiten: von 16 bis 20 Uhr

Mit ein bisschen Glück trifft man den Samichlaus auch irgendwo am Chlausmärt mit seinen Schmutzlis und dem Esel Linda an. Man findet ihn bei der Chlaus-Hütte neben der katholischen Kirche in Mellingen. Kinder, die ein Versli vorbereiten, dürfen auf ein Geschenk hoffen.

Mehr Infos unter: www.samichlaus-mellingen.ch

Vor dem Schloss dreht sich ein altes Karussell und natürlich kommt auch der Samichlaus zu Besuch. Pascal Meier

Termine : von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember

: von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember Öffnungszeiten: am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Der traditionelle Wiehnachtsmärt auf dem Schloss Wildegg findet vom 2. bis zum 4. Dezember statt. Über 50 Aussteller präsentieren ihre handwerkliche Geschenkideen im Schlosshof und auf der Lindenterrasse.

Für die jüngsten Besucher stehen das Karussell sowie der Besuch des Samichlaus auf dem Programm. Ausserdem können sie mit ihren Eltern in der Schloss-Scheune Guetzli backen. Die Besucherinnen und Besucher können zudem die Schlossräume mit der Taschenlampe entdecken, wie auf der Website der Veranstalter steht.

Mehr Infos unter: www.museumaargau.ch

Impressionen aus dem Jahr 2017. weihnachtsmarkt-der-sinne.ch

Termine : von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember

: von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember Öffnungszeiten: am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Sehen, schmecken, riechen, hören und fühlen: Der Weihnachtsmarkt der Sinne steht ganz im Zeichen dieser fünf Sinne. Das Organisationskomitee möchte den Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Erlebnis bieten und sie mit aussergewöhnlichen Attraktionen überraschen.

An über 200 weihnachtlich dekorierten Marktständen bieten Aussteller jeweils Anfang Dezember ihre Geschenkideen an. Düfte nach Zimt und Glühwein strömen durch die Altstadtgassen Zofingens.

Mehr Infos unter: www.weihnachtsmarkt-der-sinne.ch

Am 8. Dezember 2018 fand der Badener Adventsmarkt auf dem Kirchplatz statt, an dem über 60 Sozialinstitutionen Produkte verkauften, die von Menschen mit einer Beeinträchtigung produziert oder bearbeitet wurden. Sandra Ardizzone

Termin : Samstag, 3. Dezember

: Samstag, 3. Dezember Öffnungszeiten: von 9 bis 17 Uhr

Jährlich findet der Badener Adventsmarkt auf dem Kirchplatz statt. Am 3. Dezember von 9 bis 17 Uhr werden rund 90 Aussteller ihre Waren präsentieren: Die meisten Produkte werden von Menschen mit einer Beeinträchtigung hergestellt oder bearbeitet.

Mehr Infos unter: www.badener-adventsmarkt.ch

Villa Boveri in Baden. Colin Frei

Termin : Samstag, 3. Dezember

: Samstag, 3. Dezember Öffnungszeiten: von 13 bis 18 Uhr

Zum ersten Mal präsentieren sich diverse Marktstände auf dem Gelände der Villa Boveri in Baden. Am Samstag, den 3. Dezember, werden mehr als 25 Aussteller und Ausstellerinnen ihre selbst angefertigten Produkte anbieten. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos unter www.dein.baden.ch

Impressionen aus dem Jahr 2019. Uwe Melzer

Termin : Samstag, 3. Dezember

: Samstag, 3. Dezember Öffnungszeiten: von 9 bis 18.30 Uhr

Der Weihnachtsmarkt mit verschiedenstem Kunsthandwerk und grossem Chorprogramm findet am Samstag, den 3. Dezember, statt.

Mehr Infos unter: www.frick.ch

Impressionen aus dem Jahr 2019. www.weihnachtsmarkt-safenwil.ch

Termin : Samstag, 3. Dezember

: Samstag, 3. Dezember Öffnungszeiten: von 11 bis 20 Uhr

Der Safenwiler Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte im Aargau und lockt mit seinem vielfältigen Angebot zahlreiche Besucher aus nah und fern an.

Mehr Infos unter: www.weihnachtsmarkt-safenwil.ch

Kunstvolle Krippenfiguren am Weihnachtsmarkt im Flecken. Louis Probst

Termine : von Samstag, 3. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember

: von Samstag, 3. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember Öffnungszeiten: am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Während zwei Tagen verwandelt sich der Ortskern von Bad Zurzach in ein Weihnachtsdorf mit über 100 Ständen und Weihnachtshüsli.

Mehr Infos unter: www.badzurzach.info

Impressionen aus dem Jahr 2015. Petra Eichenberger (Leserbeitrag)

Termin : Sonntag, 4. Dezember

: Sonntag, 4. Dezember Öffnungszeiten: von 11 bis 18 Uhr

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Cherneplatz mitten in Gebenstorf findet immer am 1. Advent von 11 bis 18 Uhr statt. Diverse Stände präsentieren Ihr buntes, vorweihnachtliches Angebot.

Mehr Infos unter: www.gvwasserschloss.ch

Eröffnung Weihnachtsmarkt in Baden. Mario Heller

Termin : Mittwoch, 7. Dezember

: Mittwoch, 7. Dezember Öffnungszeiten: von 11 bis 20 Uhr

Einzigartige Weihnachtsbeleuchtung, kulinarische Genüsse und handwerklich hergestellte Produkte: Am Mittwoch nach dem zweiten Advent findet der Weihnachtsmarkt in Baden statt. Auf dem Kirchplatz werden vor allem kleine Aussteller ihre weihnachtlichen Arbeiten präsentieren.

Mehr Infos unter: www.dein.baden.ch

Chlausmarkt in der Rathausgasse Lenzburg, am 12. Dezember 2019. Severin Bigler

Termin : Donnerstag, 8. Dezember

: Donnerstag, 8. Dezember Öffnungszeiten: von 9 bis 19 Uhr

Jeweils am zweiten Donnerstag im Dezember findet der traditionelle «Chlausmarkt» in der Rathausgasse und der Begegnungszone statt. Über 150 Marktfahrer halten in der Altstadt ihre Waren feil. Zum Kulinarischen gehört traditionsgemäss Magenbrot, Chnoblibrot, auch Bratwürste vom Grill fehlen nicht. Hinzu kommen weitere Spezialitäten.

Mehr Infos unter: www.lenzburg.ch

Altstadtweihnacht in Laufenburg. Impressionen aus dem Jahr 2014. Hans Christof Wagner

Termine : von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember

: von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember Öffnungszeiten: am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Der grenzüberschreitende Weihnachtsmarkt findet immer am dritten Advent-Wochenende in Laufenburg statt. Weihnachtsmusik, geschmückte Holzhäuschen und ein festliches Rahmenprogramm stimmen grosse und kleine Besucher auf das kommende Weihnachtsfest ein.

Mehr Infos unter: www.laufenburg-tourismus.com

Weihnachtsmarkt in Brugg: An über 100 Ständen wurden 2018 Geschenkartikel und Kunsthandwerk angeboten. Irene Hung-König

Termine : von Samstag, 17. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember

: von Samstag, 17. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember Öffnungszeiten: am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Brugg findet am Wochenende vom 17.-18. Dezember mit über hundert Ständen vom Neumarkt bis in die Altstadt statt.

Mehr Infos unter: www.brugg.ch

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen