Herbstmärkte 2022 im Aargau – eine Übersicht

Übersicht Spezialitäten aus der Region: Diese Herbstmärkte finden im Aargau statt - die ersten starten am Wochenende Bunte Mischungen aus regionalen Produkten, Delikatessen und Handwerken. Die Saison der Herbstmärkte hat im Aargau begonnen. Eine Übersicht. Nicole Caola 23.09.2022, 17.35 Uhr

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Haben Sie eine Anregung oder Korrektur? Dann schreiben Sie uns: online@chmedia.ch

Die Herbstmärkte haben im Kanton Aargau eine lange Tradition. Nach coronabedingter Pause dürfen sich die Marktfahrer freuen: Diesen Herbst können sie wieder ihr vielfältiges und saisonales Angebot sowie weitere regionale Spezialitäten präsentieren. Wir haben eine Liste aller traditionellen Märkte zusammengestellt.

Impressionen aus dem Jahr 2014. Nadine Böni

Der traditionelle Herbstmarkt in Zeiningen präsentiert eine bunte Mischung aus regionalen Produkten. Die gemütlichen Beizli machen das Einkaufs-Vergnügen perfekt. Der Markt ist rollstuhlgängig und Kinderwagentauglich.

Der Herbstmarkt findet am 24. September 2022 von 10 bis 11 Uhr statt. Mehr Infos unter www.jurapark-aargau.ch

2020 fand auch ein Fotowettbewerb des Kulturvereins Rottenschwil zum Thema «Rottenschwil und der Nebel» statt. Hier das Bild des Gewinners Hanspeter Walker. zvg

Am 24. September 2022 findet in Rottenschwil der Herbstmarkt statt. Verschiedene Aussteller aus nah und fern zeigen ihr Handwerk. Neben Marktartikel wird auch eine Festwirtschaft geführt.

Der Herbstmarkt findet am 24. September 2022 von 14 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.rottenschwil.ch

Der Broggemärt auf der alten Holzbrücke in Sins. Impressionen aus dem Jahr 2008. Christof Borner-Keller

Ende September 1996 wurde die neue Reussbrücke dem Verkehr übergeben. Das Warten vor der Barriere und der alten Holzbrücke wurde Geschichte. Im Rahmen der grossen Eröffnungsfeierlichkeiten wurde der Broggemärt durchgeführt.

Seither wird alle Jahre am letzten Samstag im September der beliebte Markt veranstaltet. Er findet beidseits der Reuss auf der Holzbrücke statt, die Hünenberg im Kanton Zug mit Sins im Kanton Aargau verbindet.

Der Broggemärt findet am 24. September 2022 von 10 bis 17.30 Uhr statt. Mehr Infos unter www.brueckenmarkt.ch

Der Warenmarkt in Wettingen. Ein Bild vom 24. September 2014. Alex Spichale

An der Landstrasse in Wettingen findet man über 100 Marktstände für Gross und Klein, von feinen Delikatessen bis zu den richtigen Ohrenwärmern.

Der Jahrmarkt findet am 28. September 2022 statt. Mehr Infos unter www.wettingen.ch

Der traditionelle Herbstmarkt in Aarau. Hier ein Bild von 2016. Ueli Wild

Von 29. September bis 2. Oktober 2022 findet rund um den Graben in Aarau der Markt Aarauer Gewerbetreibender statt. Mitten in der historischen Altstadt preisen während vier Tagen über hundertzwanzig Aussteller, Gastrobetriebe und Verpflegungsstände ihre Waren an.

Der Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG) findet vom 29. September bis 2. Oktober 2022 statt. Mehr Infos unter www.mag-aarau.ch

2021 begeisterte der Herbstmarkt in Rheinfelden mit einem Angebot von 120 Ständen. Horatio Gollin

Seit mehr als fünf Jahrzehnten gibt es immer am ersten Oktoberwochenende den traditionellen Herbstmarkt in Rheinfelden. Das Marktrecht besitzt die Stadt seit dem Mittelalter. Etwa 150 Stände bieten alles an, was das Herz begehrt – Schönes, Nützliches, Dekoratives.

Der Rheinfelder Herbstmarkt findet am 1. und 2. Oktober 2022 von 10 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.proaltstadt.ch

2018 fand die HELA bei schönstem Wetter statt und lockte tausende Besucherinnen und Besucher an. Ingrid Arndt

Eröffnet wird die 72. Herbstmesse Laufenburg (HELA) am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr. In der Stadthalle und im Zelt davor wiederum stellen rund 50 Gewerbebetriebe aus der näheren und weiteren Region ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Diesjähriges Motto lautet «Willkommen am Amazonas der Schweiz».

Zwischen Stadthalle und Burgmatt werden gegen 150 Marktfahrer ihre Waren und kulinarischen Angebote feilbieten. Und auf der Burgmatt selber lockt die Chilbi mit Lunapark und zahlreichen Beizli und Bars. Ebenfalls auf der Burgmatt befindet sich auch dieses Jahr wieder die Show-Bühne. Neben musikalischen Auftritten gibt es auch eine Modeschau.

Die Herbstmesse Laufenburg (HELA) findet vom 7. bis zum 9. Oktober 2022 statt. Mehr Infos unter www.hela-messe.ch

Impressionen vom Dorfmärt 2008. FRI

Der beliebte Dorfmärt findet jedes Jahr am 3. Samstag im Oktober statt. Rund 60 Marktfahrer aus der ganzen Schweiz bieten Ihre Waren feil. Von selbst hergestelltem Handwerk jeglicher Art zu Lebensmitteln über Krimskrams bis zum Kinderflohmarkt finden Sie alles. Ein Karussell lädt die kleinen Gäste zum Mitfahren ein.

Zum Verweilen bei feinen Speisen, Kuchen und Getränken laden die von Dorfvereinen geführten Beizen ein. Ebenfalls ist der «Weinbrunnen» immer wieder ein geselliger Ort für Begegnungen.

Der Dorfmärt findet am 15. Oktober 2022, statt. Mehr Infos unter www.gansingen.ch

Impressionen vom Herbstmarkt 2007. FRI

In Obermumpf findet jeweils im Frühling und im Herbst ein Markt mit regionalen Produkten statt.

Der Herbstmarkt findet am 22. Oktober 2022 statt. Mehr Infos unter www.obermumpf.ch

Der Herbstmarkt mit Chabishoblete ist in Birr beliebt. (Symbolbild) Michel Luethi

Am Samstag, 22. Oktober 2022, findet der Herbstmarkt mit Chabishoblete statt. Daneben sorgen Festwirtschaft und Kaffeestube für das leibliche Wohl. Die Kinder dürfen sich beim Basteln mit Naturmaterialien kreativ ausleben.

Der Herbstmarkt mit Chabishoblete findet am 22. Oktober 2022 von 9 bis 17 Uhr statt. Mehr Infos unter www.neuhof.org

Der jährliche Herbstmarkt in Ehrendigen findet auf dem Platz des Gemeindehauses Unterdorf statt.

Der Herbstmarkt findet am 22. Oktober 2022 von 9.30 bis 15 Uhr statt. Mehr Infos unter www.ehrendingen.ch

Das Einkaufszentrum Markthof in Nussbaumen. Alex Spichale

In der gedeckten Markthalle in Nussbaumen findet ein authentischer Spezialitätenmarkt mit saisonalem Charakter statt. Aussteller präsentieren kreatives Kunsthandwerk, verschiedene Spezialitäten und Produkte aus der Region.

Der Herbstmarkt findet am 22. Oktober 2022 von 9 bis 16 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.markthof.ch

Impressionen aus dem Jahr 2007. Die Mosttage werden durchgeführt von der Stiftung Kultur-Landschaft Aare-Seetal und Museum Aargau. Michael Ehrler

Schloss Hallwyl lädt zu den traditionellen Mosttagen mit Herbstmarkt. Im Schlosshof stapeln sich zwei Tage lang Kisten voller saftiger Äpfel. Regionale Produzentinnen und Produzenten bieten hier ihre Hochstamm- und Wildobstprodukte sowie weitere Köstlichkeiten zum degustieren und kaufen an.

Für Kinder ist die beliebte Handpresse in Aktion. Dazu gibt es Live-Musik, altes Handwerk, Schlossführungen und weitere Highlights im historischen Ambiente. Von 11 bis 13 Uhr wird Edith Gloor Märchen für Klein und Gross erzählen.

Gut zu wissen Der Eintritt in den Schlosshof mit Markt ist frei.

Das Museum besuchen Sie an den Mosttagen zum halben Preis.

Anreise mit ÖV empfohlen.

Die Mosttage und der Herbstmarkt finden am 22. und 23. Oktober 2022 von 10 bis 17 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.museumaargau.ch

Der Markt der Vielfalt war früher einfach als Herbstmarkt bekannt. (Archivbild, 2021) Marc Ribolla

Der Markt der Vielfalt besticht durch sein grosses Angebot mit unterschiedlichen Themenbereichen und dem besonderen Charme der Bremgarter Altstadt.

In den hinteren Gassen der oberen Altstadt präsentieren über 70 Handwerkerinnen und Handwerker ihr Metier. Dazu gibt es den traditionellen Jahrmarkt mit zirka 200 Ständen, Führungen durch den Hexenturm sowie eine Ausstellung von Oldtimer-Autos auf dem Postplatz.

Der Markt der Vielfalt findet am 22. und 23. Oktober 2022 statt. Mehr Infos unter www.markt-der-vielfalt.ch

Kaiserwetter mit fast hochsommerlichen Temperaturen gab es 2019 zum traditionellen Herbstmärt in Wölflinswil. Ingrid Arndt / FRI

Am letzten Samstag im Oktober findet jeweils auf dem Dorfplatz in Wölflinswil der traditionelle Herbstmärt statt. An 50 Ständen werden Waren aller Art angeboten.



Am Wölflinswiler Märt sind nur Wölflinswiler Marktfahrer und Marktfahrerinnen mit einheimischen Produkten zugelassen. Es werden nur Produkte verkauft, die in Wölflinswil gewachsen, hergestellt oder veredelt wurden.

Der Herbstmärt findet am 29. Oktober 2022 statt. Mehr Infos unter www.herbstmaert-woelflinswil.ch/

Impressionen vom Schöftler Herbstmarkt 2017. Peter Weingartner

Die zwei traditionellen Waren- und Viehmärkte auf der Dorfstrasse finden am 1. Mai und am letzten Samstag im Oktober statt. An mehr als 240 Ständen werden Waren aller Art angeboten.

Der Herbstmarkt findet am 29. Oktober 2022 von 8 bis 17.30 Uhr statt. Mehr Infos unter www.schoeftland.ch

Grosser Jahrmarkt mit vielen Leckereien, der sich vom Bahnhofplatz über die Badstrasse bis in die Weite Gasse erstreckt. Impressionen aus dem Jahr 2017. Alex Spichale

Zweimal im Jahr verwandelt sich die Innenstadt von Baden in einen grossen, nach Magenbrot und Zuckerwatte duftenden Markt. Die Badstrasse, der Schlossbergplatz und die Weite Gasse sind gefüllt mit liebevoll dekorierten Ständen und allerlei Köstlichkeiten und Handwerk.

Der Jahrmarkt findet am 2. November 2022 von 9 bis 20 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.baden.ch

Impressionen vom Martinimarkt 2021. Carla Honold

Jedes Jahr findet der Martinimarkt in Brugg statt. Am Dienstag, 8. November, können Waren vom Magenbrot bis zur Duftkerze in Brugg gekauft werden.

Der Martinimarkt findet am 8. November von 9 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.brugg.ch

2020 fiel der Martini-Markt erstmals in der 200-jährigen Geschichte aus. Ab 2021 findet er wieder statt. Melanie Burgener

Der Martini-Markt ist der älteste Jahrmarkt in Muri. Vor mehr als 200 Jahren war er für das ganze Freiamt von grosser Bedeutung und dementsprechend frequentiert. Dies geht aus einem Verzeichnis der Krämer aus dem Jahr 1786 hervor. In diesem Jahr hielten am Martinimarkt 143 Krämer ihre Waren feil.

Auch heute findet der Martinimarkt stets am 11. November statt. Fällt dieser Tag auf einen Sonntag, wird der Markt am Samstag abgehalten. Der Markt findet nach wie vor im Bereich der Marktstrasse statt, wo jedes Jahr rund 120 Marktfahrer ihre Waren zum Kauf anbieten.

Der Martini-Markt findet am 11. November 2022 von 9 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.markt-muri.ch