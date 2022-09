Hier wird im Aargau Oktoberfest gefeiert – eine Übersicht

Übersicht «O'zapft is»: Hier wird im Aargau Oktoberfest gefeiert Nach zwei pandemiedurchwirkten Dürrejahren, kann nun in den Bierzelten wieder kräftig geschunkelt und gefeiert werden. Eine Übersicht der Oktoberfeste im Aargau. Philipp Herrgen 01.09.2022, 18.01 Uhr

Im September und Oktober heisst es wieder: Die Krüge hoch, Prost! Keystone

Die Lederhosen ausklopfen, nochmal nachschauen auf welche Seite der Knoten von der Dirndlschürze kommt – und ganz wichtig: Den Trinkarm gut aufwärmen. Dann kann der Herbst kommen, denn dann ist Oktoberfestzeit.

Warum in die Ferne schweifen? Wem der Weg in das Millionendorf an der Isar zu weit ist, der kann auch hier im Aargau zünftig mit Brezn, Bier und Livemusik feiern. Hier, zum Beispiel:

Aarau

Oktoberfest auf der Pferderennbahn – das kommt den Ursprüngen des Volksfestes schon sehr nahe. In Aarau wird dort am Freitag, dem 30. September, und am Samstag, dem 1. Oktober, gefeiert. Für Stimmung sorgen die Livebands Powerkryne und Partymaschine XXL oder jeweils anschliessend DJ Aqua. Die Mass Bier kostet 15 Franken. Mehr dazu hier.

Baden

Vom 20. bis 29. Oktober findet jeweils von Donnerstag bis Samstag das Oktoberfest auf dem Trafoplatz in Baden statt. Mit über 10'000 Besuchern gehört es zu den grössten in der Schweiz. Die Mass Bier kostet 16 Franken. Livebands wie die Münchner Zwietracht, die Fetzentaler, das Königlich Bayrische Vollgas Orchester oder Biba & die Butzemänner sorgen für musikalische Unterhaltung. Als Special Guests haben sich Sänger Florian Ast und Moderator Marco Fritsche angekündigt. Mehr dazu hier.

Das Oktoberfest in Baden gehört zu den grössten in der Schweiz. Zvg

Böbikon

Vom 22. bis 24. September gibt's in der Mehrzweckhalle Böbikon ein Oktoberfest im Zurzibiet. Am Freitag sorgt die Stubete Gäng, am Samstag die Tanzkapelle d'Simiswälder für musikalische Unterhaltung. Jeweils anschliessend legt DJ Sleepless auf. Das Bier kostet fünf Franken (Flaschenbier). Mehr dazu hier.

Bremgarten

Am 8. Oktober heisst's in Bremgarten: Hoch die Krüge! Der Freizeitverein Rüsskult veranstaltet sein bereits fünftes Oktoberfest im Casino Bremgarten. Rund vier Stunden sorgt die Liveband Die jungen Thierseer aus Österreich für musikalische Unterhaltung. Mehr dazu hier.

Brunegg

Wo sonst Milchvieh oder ausgedientes Militärmaterial die Besitzer wechselt, wird am 30. September und 1. Oktober gefeiert: In der Vianco Arena Brunegg findet das 11. Aargauer Oktoberfest statt. Musikalische Unterhaltung bieten die Partyhexe Susal, die Jetzendorfer Hinterhof Musikanten und DJ GP. Am Samstag wird sogar eine Miss Aargauer Oktoberfest respektive ein Mister Aargauer Oktoberfest gekürt. Mehr dazu hier.

So wird ein Masskrug richtig gehalten – nur am Griff. Sonst wird das Bier warm und die Finger beim Zuprosten möglicherweise gequetscht. Keystone

Seengen

Am 1. Oktober gibts auf dem Schulhausplatz in Seengen ein Oktoberfest mit Livemusik, Essen und Bier. O'zapft wird um 11 Uhr. Mehr dazu hier.

Widen

Die Fasnachts- und Partygruppe Chuastallfäger veranstaltet am 15. Oktober das 15. Oktoberfest auf dem Mutschellen. Warm-up ist bereits ab 11.00 Uhr beim Bolleri Supermarkt Mutschellen. Mehr dazu hier.

Wohlenschwil

Am 30. September und 1. Oktober wird im Mühligade das Rüsstaler Oktoberfest gefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Partyband Die Mariazeller. Mehr dazu hier.

Zofingen

Vom 17. September bis 1. Oktober gibt's an drei Samstagen ein Oktoberfest in der Mehrzweckhalle Zofingen. Für die musikalische Stimmung sorgen die Livebands Freibier, Sturmfrei oder Münchner Zwietracht und jeweils anschliessend DJ Tom-s. Die Mass Bier kostet 16 Franken. Mehr dazu hier.

…und der Vollständigkeit halber trotzdem:

Oft kopiert, doch nie erreicht: Das Original gibt's nur in München. Keystone

München

Vom 17. September bis 3. Oktober findet in München die 187. Wiesn auf der Theresienwiese statt. Während gut zweier Wochen gibts auf dem grössten Volksfest der Welt Festumzüge, Fahrgeschäfte und gut gefüllte Bierzelte. Die Mass Bier kostet durchschnittlich rund 13,37 Euro. Mehr dazu hier.