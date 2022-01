So entwickelten sich die Steuerfüsse in Aargauer Gemeinden

Übersicht In Geltwil wohnt man günstig – in Hallwil nicht: Alle neuen Steuerfüsse der Aargauer Gemeinden Die jüngsten Bewegungen bei den Aargauer Gemeindesteuerfüssen nach oben und nach unten sind teilweise durch Fusionen ausgelöst. Die Steuerparadiese findet man auf dem Mutschellen und am Hallwilersee. Eine Übersicht. Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.01.2022, 17.47 Uhr

20 Aargauer Gemeinden haben für dieses Jahr den Steuerfuss gesenkt, zehn haben ihn erhöht, bei allen anderen bleibt er stabil. Dies geht aus der vom Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) erhobenen neusten Liste der Gemeindesteuerfüsse hervor. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 änderten 25 von damals 210 Gemeinden ihren Steuerfuss, wobei die Steuerfusserhöhungen in der Überzahl waren: 15 erhöhten und zehn Gemeinden senkten ihren Steuerfuss damals. Dies zeigt, dass die Steuerfusslandschaft derzeit trotz anhaltender Coronapandemie und jüngster Steuerrevision (die seit 1. Januar gilt) recht stabil ist.

Fernduell zwischen Oberwil-Lieli und Geltwil um den obersten Podestplatz

Auffallend beim Blick auf die Kantonskarte ist, dass Gemeinden auf dem Mutschellen nahe Zürich besonders tiefe Steuerfüsse aufweisen, ebenso zwei Gemeinden am Hallwilersee (Meisterschwanden, Seengen), Kaiseraugst vor den Toren von Basel, Staufen (Bezirk Lenzburg), das kleine Geltwil im Freiamt. Geltwil bleibt mit einem Steuerfuss von 50 (unverändert) die steuergünstigste Gemeinde im Kanton. Oberwil-Lieli ist ihr aber dicht auf den Fersen. Die Gemeinde auf dem Mutschellen, die jahrelang den tiefsten Steuerfuss hatte und 2020 von Geltwil überholt wurde, senkte den Steuerfuss per 2022 von 57 auf 53 Prozent.

Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden beim Kanton, beurteilt die Steuerfusslandschaft so: «Auf den ersten Blick ist die Situation gegenüber dem Vorjahr recht stabil – mit einer ganz leichten Tendenz nach unten. 85 Prozent der Gemeinden (Basis Gemeindestand 2021 = 210 Gemeinden) weisen einen unveränderten Steuerfuss auf.»

In diesen zehn Gemeinden, wovon drei Fusionsgemeinden, wird es teurer

In zehn Gemeinden stieg der Steuerfuss per 2022. In drei davon war dies fusionsbedingt. Konkret in Baldingen (von 107 auf 115), in Böbikon (von 112 auf 115) und in Wislikofen (von 110 auf 115). Diese drei Gemeinden haben sich mit anderen in der Fusionsgemeinde Zurzach zusammengeschlossen.

Höchster Anstieg in Lupfig, da muss jetzt der Kanton entscheiden

Gestiegen ist er (wie unsere Karte zeigt) auch in Auw (von 108 auf 112), in Böttstein (von 102 auf 107), in Eggenwil (von 103 auf 106), in Lupfig (von 96 auf 110, wobei er hier erst provisorisch ist), in Mägenwil (von 108 auf 113), in Reitnau (von 114 auf 122) sowie in Schinznach (von 105 auf 110).

Hohe Belastungen durch den neuen Finanz- und Lastenausgleich des Kantons sowie plötzliche Ausfälle bei den Steuererträgen zwängen den Gemeinderat zu rigorosen Massnahmen, lautete die Begründung in Lupfig für den massiven Anstieg. Eine ausserordentliche Gemeindeversammlung lehnte das Budget mit dem Steuerfuss 110 am 17. Dezember ab. Jetzt muss der Kanton der Gemeinde einen Steuerfuss verordnen. Es könnte Ende März werden, bis der Entscheid vorliegt.

In 20 Gemeinden wurde der Steuerfuss gesenkt. Darunter sind sechs Gemeinden, die durch eine Fusion steuermässig günstiger fahren, nämlich: Bözen (von 118 auf 114), Effingen (von 119 auf 114), Hornussen (von 122 auf 114), Kaiserstuhl (von 125 auf 115), Rekingen (von 125 auf 115), Rietheim (von 118 auf 115). Bözen, Effingen, Elfingen (Steuerfuss unverändert) und Hornussen sind neu in der Gemeinde Böztal vereinigt. Kaiserstuhl, Rekingen und Rietheim gehören mit anderen zusammen zur neuen Fusionsgemeinde Zurzach.

Rottenschwil konnte am stärksten runtergehen

Diese weiteren 14 Gemeinden konnten runtergehen: Arni (von 86 auf 83), Brittnau (von 119 auf 114), Erlinsbach (von 92 auf 89), Jonen (von 92 auf 87), Künten (von 107 auf 104), Muri (von 106 auf 102), wie bereits erwähnt Oberwil-Lieli (von 57 auf 53), Rheinfelden (von 95 auf 90), Rottenschwil (von 105 auf 99), Seengen (von 77 auf 72), Spreitenbach (von 105 auf 100), Stein (von 92 auf 88), Strengelbach (von 111 auf 108) und schliesslich auch Wallbach (von 100 auf 95).

In Rottenschwil folgte die Gemeindeversammlung dem Gemeinderat gern bei seinem Antrag, den Steuerfuss gleich um sechs Prozent zu senken. Die Gemeinde stehe finanziell gut da, wurde argumentiert. Erstmals knackt Rottenschwil damit die 100-Prozent-Marke.

Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden. zvg

Mittlerer Steuerfuss dürfte bei 102 verharren

Die Veränderungen bei den Steuerfüssen führen laut Jürf Feigenwinter «voraussichtlich dazu, dass der mittlere Steuerfuss leicht sinkt, allerdings wohl nur ‹hinter dem Komma›». Weil es sich beim mittleren Steuerfuss um einen mit der Steuerkraft gewichteten Wert handelt, lasse er sich genau immer erst nachträglich ermitteln, sagt er. Die Wahrscheinlichkeit sei aber recht hoch, dass er bei den aktuellen 102 Prozent verharren wird.

Die «Extremwerte» nach oben und unten (Geltwil mit 50 und auf der anderen Seite Hallwil und Tägerig mit je 127) bleiben unverändert, sowohl was die Höhe als auch was die betroffenen Gemeinden angeht.

Die Entwicklung der Steuerfussschere, die politisch immer wieder zum Thema wird, ist Thema des Wirkungsberichts Finanzausgleich, der laut Jürg Feigenwinter in etwa einem Jahr fertiggestellt sein wird.

