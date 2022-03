Aargau: Rein finanziell rechnen sich Gemeindefusionen meistens

Übersicht Gemeindefusionen im Aargau: Rein finanziell rechnen sie sich mehrheitlich – ein Vergleich der letzten 20 Jahre Ein Vergleich zu Gemeindezusammenschlüssen der letzten 20 Jahre im Kanton Aargau zeigt: Meist ist der Steuerfuss nachher tiefer als vor der Fusion. Gemeindeammänner-Präsident Patrick Gosteli mahnt jedoch, die finanziellen Kriterien seien zwar einer der Erfolgsfaktoren, bildeten aber nicht den vollumfänglichen Erfolg ab. Mathias Küng 2 Kommentare 12.03.2022, 05.00 Uhr

Zurzach und Böztal sind die neuesten Aargauer Gemeinden – sie entstanden am 1. Januar 2022 durch Gemeindefusionen. Im Bild: Die Ortsteile Baldingen (Zurzach) und Hornussen (Böztal) Sandra Ardizzone/Claudia Meier

Fast 200 Jahre lang waren Fusionen in der aargauischen Gemeindelandschaft praktisch kein Thema. Deren Zahl änderte sich seit der Kantonsgründung anno 1803 nur marginal. Damals war der Kanton mit 240 Gemeinden gestartet, im Jahr 2000 waren es immer noch deren 232 (und gesamtschweizerisch 2899).

Ein Thema wurde es erst, als sich im Jahr 2002 Zofingen mit Mühlethal zusammenschloss. 2006 heirateten Ober- und Unterehrendingen sowie Villigen und Stilli. 2010 entstand die Gemeinde Mettauertal aus den fünf Vorläufergemeinden Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil. Ab dann wurden die zeitlichen Fusionsabstände kleiner.

SVP bodigte 2009 an der Urne die erste Vorlage für Gemeindereformen

Regierung und Grosser Rat wollten der Fahrt aufnehmenden Fusionsidee noch mehr Schub geben, schossen dabei aber übers Ziel. Das Parlament verabschiedete ein Paket mit vier Vorlagen. Es wollte damit Hürden für die Gemeindeentwicklung wegräumen. Wenn sich zwei oder mehrere Gemeinden zusammenschliessen wollen, sollte das nicht an finanziellen Hindernissen scheitern.

Die SVP erwirkte eine Volksabstimmung. An der Urne scheiterte das Paket im September 2009. Die SVP hatte etwa dagegen gekämpft, dass auch reiche Gemeinden via pro-Kopf-Beiträge bei Fusionen Geld vom Kanton bekommen sollten. Dazu kam die Befürchtung, dass der Kanton in die Gemeindeautonomie eingreifen könnte, um kleine Gemeinden zwangsweise mit grösseren zusammenzuschliessen.

Bald nach der Ablehnung erarbeitete der kurz zuvor in die Regierung gewählte Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann eine neue Vorlage. Darin berücksichtigte er die Bedenken aus dem gescheiterten Fusionspaket. Er brachte die neue Gemeindereform zum Fliegen. Fusionen sind seither im Aargau immer noch kein Renner, doch es gibt sie häufiger. Während der Kanton im Jahr 2010 noch 225 Gemeinden zählte, sind es aktuell noch 200 (gesamtschweizerisch noch 2148).

So schlossen sich im Aargau allein per 2022 acht Zurzacher Gemeinden zur neuen Gemeinde Zurzach zusammen, sowie Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde Böztal. Der Prozess verläuft langsam und kommt jeweils von unten, wie in anderen Kantonen auch. Einen anderen Weg wählte im Jahr 2006 der Kanton Glarus, als die Landsgemeinde aus 25 Gemeinden auf einen Schlag drei Einheitsgemeinden machte.

Viele Anläufe scheiterten, wie Baden/Neuenhof und der Zukunftsraum Aarau

Natürlich führen längst nicht alle Fusionsanläufe zum Erfolg, noch mehr scheitern in einer frühen Phase oder spätestens an der Urne. So lehnte Baden beispielsweise im Jahr 2010 aufgrund finanzieller Befürchtungen den Zusammenschluss mit der deutlich schlechter gestellten Gemeinde Neuenhof ab (Neuenhof hatte haushoch zugestimmt).

Viele andere Anläufe scheiterten auch, etwa zwischen Uerkheim und Zofingen, zwischen Birr und Birrhard, oder letztes Jahr der Zukunftsraum Aarau (Aarau, Densbüren, Ober- und Unterentfelden, Suhr). Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemeindeabteilung beim Kanton, sagt im Interview, woran Fusionen scheitern.

Burg und Menziken entscheiden am 15. Mai

Aktuell sind weitere Fusionsüberprüfungen im Gang, welche bei Zustimmung an der Urne ab 2023 umgesetzt werden könnten. So beschlossen die Gemeindeversammlungen von Burg und Menziken vor wenigen Tagen den Zusammenschluss. Am 15. Mai hat das Volk dann an der Urne das letzte Wort dazu. Auch die Anzahl der Ortsbürgergemeinden hat sich unter anderem als Folge der Fusionen der Einwohnergemeinden reduziert. Ihre Zahl sank seit 2013 von 187 auf 178 im Jahr 20

Schon seit 2002 unterstützt der Kanton die Vorbereitungsarbeiten beziehungsweise die Zusammenschlüsse finanziell. Anfänglich waren es Beiträge an die Projektkosten und zur Schuldenangleichung. Seit 2012 (also seit dem erfolgreichen zweiten Anlauf einer Gemeindereform) umfasst die finanzielle Unterstützung Projektbeiträge, eine Zusammenschlusspauschale, einen Ausgleich bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft sowie eine achtjährige Besitzstandsgarantie im Finanzausgleich.

Mit den Kantonsbeiträgen wird die Fusionsgemeinde unter anderem bei den strukturellen und organisatorischen Anpassungen unterstützt. Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Finanzausgleichskasse. Der Kanton unterstützt Gemeindezusammenschlussprojekte auch beratend: indem er Hilfsmittel zur Verfügung stellt (Leitfaden für das Vorgehen bei Zusammenschlussprojekten, Muster für Zusammenschlussvertrag, Checkliste für die Umsetzung) und mit der Einsitznahme in den Projektsteuerungsorganen.

Mettauertal: 7900 Franken Fusionsgabe vom Kanton pro Einwohner

Seit 2012 (seit dem erfolgreichen zweiten Anlauf der kantonalen Gemeindereform) umfasst die finanzielle Unterstützung des Kantons Projektbeiträge, eine Zusammenschlusspauschale, einen Ausgleich bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft sowie eine achtjährige Besitzstands- garantie im Finanzausgleich.

Seit dem Jahr 2010 gab der Kanton für fusionierende Gemeinden nebst kleineren Projektbeiträgen insgesamt 68 Millionen Franken aus. Am meisten gab es 2010 für Mettauertal mit 15 Millionen bzw. 7900 Franken pro Einwohnerin und Einwohner (siehe Karte oben). Deutlich weniger gibt es bei gut situierten Gemeinden, so etwa, als 2020 Brugg und Schinznach-Bad heirateten. Da gab es 800'000 Franken vom Kanton.

Wie entwickeln sich die Steuerfüsse der Fusionsgemeinden?

Eine Erhebung der Steuerfüsse im Rahmen des neusten Gemeindestrukturberichts des Kantons zeigt, dass fast bei allen Gemeindezusammenschlüssen eine Reduktion des Steuerfusses – zumindest für eine der Gemeinden – stattgefunden hat. Die längerfristige Entwicklung bei den Steuerfüssen von zusammengeschlossenen Gemeinden bestätige zudem, heisst es im Bericht weiter, dass diese Steuerfusssenkungen in den meisten Fällen nachhaltig seien.

Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass im Zeitablauf zunehmend andere Faktoren den Finanzhaushalt und damit die Höhe des Steuerfusses beeinflussen. Die Tabelle zeigt den durchschnittlichen Steuerfuss vor einem Zusammenschluss (arithmetisches Mittel, ungewichtet) und jenen im ersten Jahr nach der Fusion. Als Vergleich wird der aktuell erhobene Steuerfuss im Jahr 2022 aufgezeigt.

Sparen zwei bis drei Gemeinden bei der Fusion 3 Prozent Kosten?

In den letzten zehn Jahren wurden verschiedene Studien zu den finanziellen Effekten von Gemeindefusionen publiziert. Eine Studie von 2017 zeigte für neun Fusionsprojekte im Kanton St. Gallen, dass nach der Fusion die Steuerkraft nachhaltig gesteigert, der Steuerfuss kontinuierlich gesenkt und die Nettoverschuldung reduziert werden konnte (jeweils überdurchschnittlich im Vergleich zum Gesamtkanton).

Eine weitere Studie (von JC Kleiner GmbH, St.Gallen, die sich nebst anderem auf Gemeindeberatung spezialisiert hat) hat die Benchmarks aus über 80 Verwaltungsanalysen und die Erfahrungen aus zahlreichen Fusionsprojekten ausgewertet. Mit steigender Grösse einer Gemeinde stellten sich bei den Verwaltungsaufgaben demnach Skaleneffekte ein, d.h.pro Geschäftsfall fallen tiefere Kosten an.

JC Kleiner GmbH geht davon aus, dass bei einem Zusammenschluss von zwei bis drei Gemeinden ein Sparpotenzial von drei Prozent des Bruttoaufwands, bei einem Zusammenschluss von vier und mehr Gemeinden gar ein solches von fünf Prozent oder mehr realisiert werden könne, wie es im Gemeindestrukturbericht weiter heisst. Die nachträgliche Überprüfung habe gezeigt, dass diese Entlastungen nachhaltig realisiert werden konnten.

Ammännerpräsident Patrick Gosteli. Fabio Baranzini

Ammännerpräsident Gosteli: Einschätzung der Auswirkung ist schwierig

«Die Ausgestaltung und die Auswirkungen von Gemeindefusionen sind so verschieden, wie auch die Gemeinden verschieden sind», sagt Patrick Gosteli, Präsident der Gemeindeammännervereinigung des Kantons Aargau, und SVP-Grossrat.

Eine generelle Einschätzung der Auswirkung von Fusionen sei folglich sehr schwierig, sich auf die finanziellen Auswirkungen zu fokussieren, sei zu einfach. Für ihn ist klar: «Nebst den organisatorischen Folgen einer Fusion ist meistens auch ein Entwicklungsschub verbunden. So richtet man sich in den meisten Bereichen auf das modernere Niveau aus und/oder nutzt die Fusion für einen Erneuerungsschub (Beispiele: Schule, Katasterpläne, Geschäftsverwaltungsprogramm, etc.).»

Einsparungen oder besser der Wegfall von Kosten in einzelnen Bereichen lägen in der Natur einer Fusion (Beispiel aus zwei GemeindeschreiberInnen wird ein/e GemeindeschreiberIn), so der Ammänner-Präsident. Und er kritisiert: «Hier aber von prozentualen Auswirkungen und insbesondere von einem höheren Wert, je mehr Gemeinden sich an einer Fusion beteiligen zu reden, erachte ich als wenig seriös.»

«Erfolg nicht allein an finanziellen Kriterien messen»

Der Erfolg einer Fusion solle und dürfe nicht allein an finanziellen Kriterien gemessen werden, verdeutlicht Gosteli: «Diese stellen einen der Erfolgsfaktoren dar, bilden aber nicht den vollumfänglichen Erfolg ab. Der Erfolg einer Fusion liegt bei einer gut abgestützten Projektarbeit und dem klaren Willen der Behörden und insbesondere der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.»

Nebst finanziell eindeutig messbaren Werten seien aber auch Softskills wie qualitative Veränderungen, Emotionen, Identifikation und schliesslich die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger gewichtig.

2 Kommentare Alex Schneider vor etwa 19 Stunden Gemeindefusionen meist nur bei kleinen Gemeinden ein Erfolg!Ein Hauptargument für Gemeindefusionen ist ja immer das Zusammenlegen von Funktionen, sogenannte Synergieeffekte. Leider nimmt nun aber der öffentliche Gemeindeaufwand/Kopf nur bis zu einer Gemeindegrösse von 3'000 Einwohnern (Kanton Aargau) ab, nachher steigt er an, vor allem wegen der Professionalisierung der Verwaltung, des Koordinationsaufwands, der Erfüllung von Wunschbedarf und höheren Kosten bei dichteren Überbauungen. Beat Schirmer vor etwa 13 Stunden Ein grosser, aber kaum erwähnter Vorteil von Zusammenschlüssen ist die Raumplanung. Braucht jede kleine Gemeinde ein erweitertes Gewerbegebiet oder mehr Einzonungen für Einfamilienhäuser? Je grösser der Planungsperimeter, desto besser die Nutzungsmöglichkeiten für spezifische Bedürfnisse. Und zu den Finanzen: Nach dem Zusammenschluss von Schinznach-Bad mit Brugg erhalte ich als Steuerzahler mehr Leistung (z.B. bei Unterhalt und Pflege im öffentlichen Raum) für weniger Geld. Alle Kommentare anzeigen