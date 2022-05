Übersicht: 75 Aargauer Hofläden und ihr Angebot

Interaktive Karte Frisch aus der Region: Wo es im Aargau Hofläden gibt – und welche Spezialitäten angeboten werden Biogemüse vom Biohof, Damhirschfleisch oder doch lieber Produkte aus Alpakawolle? Die Auswahl an Hofläden im Kanton ist riesig, ebenso die Vielfalt des Angebots. In unserer Übersicht finden Sie über 70 Standorte im Aargau. Melanie Köchli Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Bauernhöfe betreiben einen Laden, bei dem Kundinnen und Kunden die jeweiligen Produkte direkt vom Hof kaufen können. Dabei kann das Angebot von saisonalem Gemüse und Obst über diverse Fleischspezialitäten bis hin zu einer grossen Auswahl an hausgemachten Destillaten und Likören reichen. Doch wo gibt es was?

Klicken Sie auf einen Hofladen in der Karte, um mehr über das Angebot zu erfahren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Haben Sie einen Fehler entdeckt oder vermissen Sie Ihren Hofladen in unserer Übersicht? Dann teilen Sie uns Ihre Adresse, Ihre Öffnungszeiten und Angaben zu Ihrem Angebot per E-Mail mit: online@chmedia.ch.

Einige Hofläden im Aargau heben sich durch ihr besonderes Angebot hervor. So zum Beispiel der Biohof Siegrist in Küttigen. Hier finden Sie neben saisonalem Gemüse auch Setzlinge, welche Sie in Ihrem eigenen Garten anbauen können. Hobbygärtner werden auch beim Vielfaltshof in Eiken fündig. Der Vielfaltshof verkauft ausschliesslich Setzlinge und ist neben dem Hofladen auch auf vielen verschiedenen Märkten zu finden.

Biobauer Hanspeter Meier – Biomeier – mit einem seiner Biogemüsekistli im Juni 2015. Alex Spichale

Wer das Gemüse lieber gleich kauft und nicht selbst anbauen möchte, wird in den meisten Aargauer Hofläden fündig. Es gibt jedoch einige, die durch ihr grosses Angebot bestechen. Der Biomeier in Full-Reuenthal hat ein breites Angebot an saisonalem Gemüse und bietet auch diverse Salate an. Damit das Sortiment so vielseitig sein kann, verkauft der Hofladen von Biomeier nicht nur eigene Bioprodukte, sondern auch solche von weiteren Biohöfen aus der Region.

Auch der Hofladen Weber in Fischbach-Göslikon verkauft saisonales Gemüse. Dieses Angebot wird ergänzt durch Salat und Kartoffeln, welche das ganze Jahr durch feilgeboten werden. Ebenfalls verkauft der Hofladen Weber Stroh und Heu für Kleintiere.

Im Hofladen des Lindhofs in Windisch gibt es ein grosses Angebot an Früchten. Alex Spichale

Auf der Suche nach Früchten und Trockenfrüchten wird man etwa beim Lindhof der Familie Geiser in Windisch fündig. Je nach Saison besteht ein anderes Angebot an Früchten aus eigenem Anbau, so etwa Äpfel, Erdbeeren, Kirschen oder Pflaumen. Die Erdbeeren können im Juni auch selbst gepflückt werden.

Wachteln wie diese legen die Eier, welche im Hofladen des Saumhofs verkauft werden. Chris Iseli

Während viele Hofläden frische Hühnereier verkaufen, gibt es wenige, welche auch Wachteleier im Angebot haben. Einer davon ist der Laden des Saumhofs in Künten. Hier gibt es neben den Eiern der Wachteln auch den preisgekrönten Süssmost zu kaufen. Im Würenloser Hofladen des Kempfhofs gibt es neben den Eiern auch Wachteleier-Teigwaren. Je nach Nachfrage der Eier kann das Angebot auch weitere Produkte aus Wachteleiern beinhalten wie Likör oder Meringue.

Das Fürsten-Lädeli verkauft hauptsächlich Produkte aus der Wolle von Alpakas. Valentin Hehli

Für alle, die gerne Produkte aus Alpakawolle haben oder haben möchten, ist das Fürsten-Lädeli in Hellikon die richtige Adresse. Da sich der Fürstenhof in erster Linie auf Alpakas spezialisiert hat, sind die meisten Artikel im Hofladen aus der Wolle der hofeigenen Alpakas. Vereinzelt wird auch Wolle befreundeter Tiere verarbeitet. Das Angebot besteht aus Sitzkissen, Mützen, Stirnbändern, Fingerpuppen und Babyfinkli. Alle Produkte werden, wenn möglich, von der Schur bis zum Verkauf auf dem Hof von Hand hergestellt.

Wer Fleisch von verschiedenen Tieren probieren möchte, erhält dies in einer Vielzahl von Hofläden. In Fischer's Hoflädeli in Tennwil gibt es zum Beispiel Lammfleisch im Angebot und der Zimberihof in Baldingen verkauft Fleisch vom Weideschwein und vom Weide Angus Beef auf Bestellung. Wer lieber Fleisch vom Jungrind und Wollschwein zubereiten möchte, kann dieses im Hof Kasteln in Oberflachs erwerben.

Rund 40 Rinder leben auf dem Hof Kasteln in Oberflachs. Daniel Vizentini

Für Fleischwaren vom Galloway-Rind ist der Villnacherer Galloway Hof die richtige Anlaufstelle. Das Fleisch vom Galloway-Rind wird unter anderem zu Trockenwürsten, Rauchwürsten oder Mostbröckli verarbeitet, welche es im Hofladen zu kaufen gibt. Ebenfalls im Angebot ist Kaninchenfleisch, und wer lieber Lammfleisch hat, kann dies beim Villnacherer Galloway Hof bestellen.

Ganz besonders ist das Angebot des Hofladens Mattenhof in Niederwil. Wer gerne Damhirschfleisch isst oder dies mal ausprobieren möchte, kann dies hier bestellen. Das Hirschfleisch enthält wenig Fett und hat einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Der Preis variiert bei 40 bis 42 Franken pro Kilogramm.

Der Hofladen des Mattenhofs in Niederwil. Marc Ribolla Marc Ribolla Marc Ribolla Marc Ribolla

Im Hofladen des Brunnenhofs in Sins sind Wasserbüffel die Stars der Show. Neben Trockenfleisch und Käsespezialitäten von Wasserbüffeln besteht das Sortiment weiter aus Grillspiessen, Büffelburger und scharfem Büffel, welche die Vielfalt des Wasserbüffels demonstriert. Wer gleichzeitig noch etwas gegen den Durst braucht, kann zudem Süssmost kaufen.

Die Arnold Brennerei und Hofladen in Sulz besticht durch ihr grosses Angebot an alkoholischen Getränken. Die Auswahl an Destillaten beinhaltet unter anderem Bergwachholder, Kirch, Pflümli und Williams. Auch alter Kirsch oder alte Zwetschgen können gekauft werden. Für Likör-Liebhaber stehen etwa Lebkuchen- oder Quittenlikör zur Auswahl. Und für alle, die lieber etwas ohne Alkohol trinken, gibt es verschiedene Teekräuter im Angebot.

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen