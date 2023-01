Fasnacht im Aargau: Das sind die Höhepunkte in den Regionen

Übersicht Fasnacht im Aargau: Das sind die Höhepunkte aus Ihrer Region Ob Umzüge, Schnitzelbänke oder Partys: Der Aargau hat viel zu bieten, wenn es um das Thema Fasnacht geht. Die Höhepunkte aus Ihrer Region in der Übersicht – mit Tipps aus der Redaktion. Anes Filan und Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 16.01.2023, 20.00 Uhr

Der Würenlinger Fasnachtsumzug, hier aus dem Jahr 2020, ist einer der Höhepunkte der Aargauer Fasnachtssaison. Archivbild: Andre Albrecht

Im Aargau gibt's im Februar fast nur ein Thema: die Fasnacht. Wir haben für Sie einige Highlights aus den Regionen zusammengestellt.

Eine Übersicht zu allen Fasnachtsumzügen finden Sie hier:

Erlinsbach: Wenn im Freiamt oder im Fricktal die Fasnachtsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen, ist es in der Region Aarau ziemlich ruhig. Die Fasnacht ist hier nicht so stark verankert wie in den übrigen Regionen. Dennoch finden in Erlinsbach vom 16. bis 19. Februar Fasnachtsfeierlichkeiten statt, die vom Fasnachtskomitee Speuz organisiert werden. Der Umzug am 19. Februar bildet dabei den krönenden Abschluss.

Baden: Am Schmutzigen Donnerstag läuten Böllerschüsse von der Ruine Stein die Badener Fasnacht ein. Doch erst wenn Hieronymus Füdlibürger beim Graben unter der Hochbrücke der Prozess gemacht und seine Strafe mit den Worten «Scharfrichter zünd aa, d’Baademer Fasnacht foht aa» vollstreckt wird, beginnt die fünfte Jahreszeit offiziell. Ab dann gelten «für die nächsten sieben Tage andere Hierarchien», heisst es auf der Website der Badener Fasnacht.

Hieronymus Füdlibürger wird verbrannt:

So sieht es aus, wenn Hieronymus Füdlibürger der Prozess gemacht wird. (20.02.2020) Aargauer Zeitung

Am Fasnachtssamstag, dem 18. Februar, finden in der Innenstadt auf verschiedenen Bühnen Guggenauftritte statt. Weiter gibt es die Kinderfasnacht mit Kinderumzug, Schnitzelbänke und die grosse Badener Guggennacht. Am Sonntag folgt der Umzug.

Ab dem 16. Februar herrscht in Baden Fasnachtsstimmung. Archivbild (2020): Alex Spichale

Turgi: Schon am 4. Februar wird Turgi in ein fasnächtliches Gewand gehüllt. Nach dem Kinderumzug findet dort am Abend ein Maskenball mit Guggenmusik statt, wofür man mindestens 16 Jahre alt sein muss.

Würenlingen: Der Würenlinger Fasnachtsumzug gehört mit seinen etwa 15’000 Besuchern jährlich zu den grössten im Kanton. Er findet ebenfalls am Sonntag, dem 19. Februar, mit über 40 Fasnachtsgruppen statt. Wie in Baden beginnen die Feierlichkeiten in Würenlingen am Schmutzigen Donnerstag und dauern für sechs Tage an.

Der Würenlinger Fasnachtsumzug von 2020 im Zeitraffer:

Sandra Meier/Lukas Scherrer

Die Würenlinger «Teemöckeguuge» feiert mit dem «MöckeFestival 2023» am 4. Februar ihr 50-jähriges Bestehen. Das Motto der Party heisst «Drachenschlächter vo Wörelinge». Die Partygängerinnen und Partygänger sollen sich thematisch passend verkleiden, sei es als «Drache, Knappe, Königin, Ritter, Herr oder Herrin, Arzt, Hofnarr oder Wirtin», wie es auf der Website der Gugge heisst. Die Geburtstagsfeier des Vereins ist nur für Personen ab 18 Jahren.

Klingnau: Die «Räbehegel», bestehend aus den beiden Masken «Lächerli» und «Brieggerli», eröffnen am Schmutzigen Donnerstag die Fasnacht in Klingnau. Die «Räbehegel» treiben dabei Schulkinder aus den Schulzimmern auf die Strasse, wo die Kinder die beiden Masken unter anderem mit Runkeln und Kabisstorzen bewerfen. Am Abend steigt mit dem «StädtlifägAIR» ein Open-Air-Guggen-Konzert mit 13 Gruppen.

Bad Zurzach: Zum Abschluss der Fasnacht wird am Aschermittwoch (22. Februar) Prinz Karneval zu Grabe getragen. An der «Lätschete» nehmen Heulweiber Abschied vom Prinz, der anschliessen auf der Rheinbrücke verbrannt und dem Fluss übergeben wird.

Bad Zurzach, Fasnacht 2022: Prinz Karneval wird verbrannt und dem Rhein übergeben. Alexander Wagner

Brugg: Nach vier Jahren Pause ist es endlich so weit. Brugg hat wieder einen eigenen Fasnachtsumzug. Doch nach über 40 Jahren hat sich der Verein, welcher den Umzug organisiert, umbenannt und heisst seit dem Mai 2022 statt «Konfettispalter» nun «Fasnacht Brugg», das Logo wurde ebenfalls erneuert. Vorrang am Fasnachtsumzug haben die Gruppen, die 2020 dabei gewesen wären. Rund 25 Rückmeldungen hat der Verein schon bekommen.

24. November 2022: Vizepräsident Bruno Schuler (links) und Präsident Thomas «Steini» Steinhauer präsentieren das neue Fasnachts-Logo von Brugg. zvg

Muri: Die «Stiefelinacht» mit Monsterkonzert auf dem Klosterhof sorgt bereits am Samstag, 21. Januar, für das erste Highlight der Freiämter Fasnachtssaison.

Sarmenstorf: «Gugge3000», die sich selbst als verrückteste Band der Schweiz bezeichnet, kommt am 3. Februar nach Sarmenstorf. Dort treten sie in der Mehrzweckhalle zusammen mit der lokalen «Heuröpfel»-Gugge auf. Am 25. Februar kommt die «Gugge3000» an den «Schüürball» in Unterlunkhofen.

Bremgarten: Ganze sechs Tage herrscht in Bremgarten Fasnachtsstimmung. Mit der Fasnachtseröffnung am Schmutzigen Donnerstag beim Spittelturm startet das Reussstädtchen in den Ausnahmezustand.

Am Freitag folgt der Fasnachtsball im Jojo, am Samstag der «Rüssknaller». Der «traditionelle und immer sehr schön dekorierte Maskenball darf seit vielen Jahren auf treue, fasnachtsbegeisterte Narren zählen», heisst es auf der Website der «Schpitelturm-Clique», welche die Bremgarter Fasnacht organisiert.

Am Sonntag, dem 19. Februar, findet der Fasnachtsumzug statt. Dieser bahnt sich ab «13.61 Uhr» von der Zürcherstrasse beim Bahnhof seinen Weg durch die Altstadt, bis er beim Casino sein Ende findet.

Der Fasnachtsumzug 2019 in Bremgarten stand unter dem Motto «Märli-Wält». 41 Nummern zogen durch die Altstadt und verwandelten diese in ein buntes und lautes Märchenland. Archivbild: Christian Breitschmid

Am Montag findet dann die «Gässlifasnacht» statt. Sie soll die Altstadt am Abend mit «Guggenpower», einem «kunterbunten Programm» und verschiedenen Beizen beleben.

Am 21. Februar findet die Fasnacht in Bremgarten mit dem traditionellen «Usrüere» ihren Abschluss. Der 600-jährige Brauch ist vor allem für die kleinen Fasnächtler wohl der Höhepunkt der Fasnacht – dann regnet es nämlich Konfetti, Orangen und Süssigkeiten in den Gassen der Altstadt.

Am traditionellen Usrüere der «Schpitelturm-Clique Bremgarten» versammelten sich über 600 Kinder auf dem Stutzplatz und beim Spitelturm, um in den Genuss von Orangen, Bonbons, Schokolade, Chips oder auch Konfetti zu kommen. (Archivbild) Christian Breitschmid

Laufenburg: Das Open-Air-Guggen-Festival am 17. Februar im Rahmen der Laufenburger Städtlefasnacht zieht mehrere tausend Besucher aus der ganzen Schweiz und dem deutschen Grenzgebiet nach Laufenburg. Am 19. Februar findet dann der grenzüberschreitende Fasnachtsumzug statt.

Das Narrolaufen am 21. Februar bildet einen der letzten Höhepunkte der Laufenburger Fasnacht. Dabei ziehen die Narronen ihre Säcke gefüllt mit Orangen, Wecken und Würsten rückwärts durch die alten Gassen. Hinter ihnen her drängt eine lärmende Kinderschar und im Chor ertönen alte Verse, die teilweise historischen Charakter haben.

Youtube / NFZ Allmedia

Am Aschermittwoch, dem 22. Februar, endet die Laufenburger Fasnacht mit der Böögg-Verbrennung.

Rheinfelden: Die Stadt am Rhein ist mit ihren vier Fasnachtsumzügen ein wahrer Hotspot. Dort beginnt am 16. Februar mit der Wagenvernissage am Zähringerplatz die Fasnacht. Am Abend findet dann der erste Umzug mit Frau Fasnacht statt.

Frau Fasnacht ist bei der letztjährigen Fasnachtseröffnung. Archivbild: Horatio Gollin

Weiter geht es am 17. Februar mit dem Schnitzelbankabend. Am Fasnachtssamstag (18. Februar) gibt es einen Umzug für Kinder, am Abend ein Guggenkonzert. Den letzten Höhepunkt des Tages bildet der Fackelumzug vom Zoll zum Obertorplatz.

Am letzten Fasnachtstag, dem 19. Februar, läutet das traditionelle «Usbrüelete» nach dem grenzüberschreitenden Umzug das Ende der Fasnacht ein. Dann wird Frau Fasnacht gehängt und später in einem brennenden Floss dem Rhein übergeben.

Zofingen: Am Tag nach dem Fasnachtsumzug in der Zofinger Altstadt, dem Hirsmontag (27. Februar), ziehen am Abend Schnitzelbänkler und Guggenmusiken durch die Zofinger Restaurants.

Brittnau: Der Hotschenball findet wie der Zofinger Hirsmontag am 27. Februar, einen Tag nach dem Fasnachtsumzug, statt. Organisiert wird der Ball von der Häfe-Zunft Brönzau.

