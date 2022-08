Besenbeizen im Aargau in der Übersicht

Gastro-Angebote Vom Zirkuswagen bis zum Cordon-Bleu-Spezialisten: Wo es im Aargau Besenbeizen gibt Besenbeizen bieten vor allem im Sommer eine attraktive Alternative zu klassischen Restaurants. Wo Sie im Aargau die kleinen Gastro-Angebote finden und was vier davon ausmacht. Anes Filan Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Besenbeizen gehören ebenso zum gastronomischen Angebot wie Sternerestaurants oder Foodtrucks. Die meist kleinen Beizen sind nur während der warmen Jahreszeit geöffnet, manchmal sogar nur bei gutem Wetter. Sie sind häufig in eher ländlichen Gebieten zu finden und an landwirtschaftliche Betriebe gekoppelt, es gibt aber auch Ausnahmen.

Das Eröffnen und der Betrieb einer Besenbeiz sind gemäss der «Schweizer Gastronomiefernschule» mit weniger finanziellem Aufwand verbunden. Damit seien sie attraktiv für Landwirte, die sich einen kleinen Nebenverdienst sichern wollen.

Besenbeizen sind ideal für Wanderer oder zum Velofahrerinnen, die nicht dauernd einen Rucksack mit sich schleppen wollen, auf dem Weg eine kleine Erfrischung benötigen und sich preislich nicht in allzu hohe Gefilde begeben wollen.

Haben Sie einen Fehler entdeckt oder vermissen Sie eine Besenbeiz in unserer Übersicht? Dann teilen Sie es uns per E-Mail mit: online@chmedia.ch.

In Nesselnbach steht unweit der Hauptstrasse an der Widematte das Wolff’s Stübli. Die Beiz in den ehemaligen Zirkuswagen gibt es seit 2018. «Ich bin im Restaurant grossgeworden und mein Traum war es, eine eigene Beiz zu betreiben», sagt Wirtin Petra Meier Wolff. Sie ist in den 90er-Jahren aus dem Osten von Deutschland in die Schweiz gezogen.

Petra Meier Wolff und Thomas Gratwohl führen die Besenbeiz Wolffs Stübli in Nesselnbach. Severin Bigler Das Wolff’s Stübli in Nesselnbach ist im Dorf sehr beliebt. Severin Bigler Gäste beim Kanalgrill-Abend in der Besenbeiz Wolffs Stübli in Nesselnbach. Severin Bigler Gäste beim Kanalgrill-Abend in der Besenbeiz Wolffs Stübli in Nesselnbach. Severin Bigler Beim Kanalgrill-Abend konnten die Gäste ihre Spiesse selber bestücken. Severin Bigler Petra Meier Wolff hat mit ihrem Partner zwei Zirkuswagen umgebaut. Severin Bigler Das Wolff’s Stübli in Nesselnbach Severin Bigler Blick in einen der beiden Zirkuswagen der Besenbeiz Wolffs Stübli. Severin Bigler Raucherstübli in der Besenbeiz Wolffs Stübli Severin Bigler Wirt Thomas Gratwoh, rechts, und Stammgäste in der Besenbeiz Wolffs Stübli in Nesselnbach Severin Bigler

Den Hauptteil der Beiz bilden die umgebauten ehemaligen Zirkuswagen. Petra Meier Wolff sagt lachend:

«Einer davon kommt auch aus der DDR. Er hat Jahrgang 68, fast so wie ich.»

Später landete der Wagen bei der Schule Stetten als Literaturwagen. Nachdem er dort nicht mehr benutzt wurde, schenkte ihn die Schule der zukünftigen Wirtin. Zehn Monate dauerte der Totalumbau des Wagens zur Beiz – das Endergebnis lässt sich sehen. «Ich und mein Partner haben das selbst gemacht. Wir sind beide handwerklich begabt», sagt Meier Wolff stolz.

In den Anfangszeiten war das «Wolff’s Stübli» nur an Freitagabend offen, aufgrund der hohen Nachfrage und Kundenzufriedenheit ist die Beiz mittlerweile nur noch am Montag und Dienstag geschlossen. Die Zutaten für die Gerichte kommen alle aus der Region, zum Teil sogar aus eigenem Anbau. Die Spezialität der Beiz sind laut Meier Wolff die selbst gemachten Spareribs und die Burger aus Nesselnbacher Lamm- und Kaninchenfleisch.

Während des ersten Corona-Lockdowns war die Beiz dauernd geschlossen, während des zweiten Lockdowns entstand der zweite Wagen, der als Take-away für Burger und Cordon bleu fungierte. Mittlerweile kann das «Wolff’s Stübli» aber wieder maximal ausgelastet werden: Rund 50 Personen haben Platz.

Auf 634 Metern über dem Meeresspiegel liegt die Besenbeiz Sennhütte von Eva (70) und Pesche (71) Panero in Effingen. Sie führen die kleine Beiz mitten im Jurapark schon seit rund 20 Jahren. Doch vor der Entscheidung, die Besenbeiz zu betreiben, waren die zwei in einem ganz anderen Metier unterwegs.

Sie tourten durch Europa und um die halbe Welt mit akrobatischen Zirkusnummern und spielten Strassentheater. Das Anwesen oberhalb von Effingen kauften sie vor 20 Jahren eigentlich als Winterquartier, um dort zu proben.

Vor ihrer Ankunft war es eine Beiz, die jahrelang von einer Frau geführt wurde. Nach deren Tod wurden Eva und Pesche Panero von Familienangehörigen der ehemaligen Wirtin sowie von Passanten ermuntert und bestärkt, die Beiz zu renovieren und wieder zu neuem Leben zu erwecken. Heute sagt das Paar:

«Dass wir die Besenbeiz zu so einem Anziehungspunkt machen würden, hätten wir am Anfang nie gedacht.»

Eva und Pesche Panero führen die Besenbeiz Sennhütte in Effingen. Severin Bigler Nach der Pandemie wurde Take & Sitz eingeführt. Severin Bigler Eva und Pesche Panero tourten früher als Künstler durch ganz Europa. Severin Bigler Die Hündin Carma begrüsst alles und jeden, der die Besenbeiz besucht. Mit dabei ist meistens ihr rotes Spielzeug. Severin Bigler Die Besenbeiz ist von Donnerstagnachmittag bis Sonntag geöffnet. Severin Bigler Die Lage in der Natur mitten im Jurapark sei laut Eva und Pesche Panero ein grosser Pluspunkt für sie. Severin Bigler Der ehemalige Zirkuswagen, der von Eva und Pesche Panero benutzt wird. Severin Bigler Die Sennhütte liegt auf 634 Metern über Meer an einer Kreuzung vieler Wanderwege. Severin Bigler Nichts als Natur: Die Sennhütte liegt etwa drei Kilometer vom Effinger Zentrum entfernt. Severin Bigler Der Cheisacherturm ist in Sichtweite. Severin Bigler

Die Kundschaft setzt sich vor allem aus Wanderern und Bikern zusammen. Die Anreise mit dem Auto ist zwar möglich, allerdings stehen nicht viele Parkplätze zur Verfügung und die Strassen sind nicht für viel Verkehr ausgelegt.

Die Beiz liegt an einem Knotenpunkt verschiedener Wanderwege, auch die Lage in der Natur mitten im Jurapark sei ein Pluspunkt. Abends könne man laut Eva Panero bei günstigen Wetterbedingungen sogar die Milchstrasse sehen. Für Menschen aus lichtverschmutzten Regionen kaum vorstellbar.

Das Essensangebot ist regional geprägt und schlicht. Während der Pandemie führte das Wirtepaar Take-away ein, nach dem Ende der Coronamassnahmen wurde das zu «Take & Sitz».

Die Bäsewirtschaft Roos thront auf einem Hügel etwas nördlich des Hallwilersees in Seengen. Rolf Sandmeier betreibt dort zusammen mit seiner Frau die Besenbeiz, die früher mal ein Stall war. «Bis 2005 waren hier Kühe untergebracht», sagt Sandmeier. Der Landwirt mit der Leidenschaft zum Kochen übernahm den Betrieb 2009 von seinen Eltern und hat sich seither in der Region einen Namen gemacht.

Bäsewirtschaft Roos in Seengen Anes Filan Bäsewirtschaft Roos in Seengen Anes Filan Bäsewirtschaft Roos in Seengen Anes Filan Bäsewirtschaft Roos in Seengen Anes Filan

Auf seinem Bauernhof, der über eine Anbaufläche von 27 Hektaren verfügt, baut der 52-Jährige Mais, Zuckerrüben, Raps, Urdinkel, Weizen und Zwiebeln an. «Wir ernten rund 150 Tonnen Zwiebeln, die wir an die Migros liefern», sagt Sandmeier.

Die Zwiebeln nutzt der Landwirt und Koch aber auch für seine eigene Cordon-bleu-Kreation: das Cordon bleu Roos mit Schinken, Käse, Speck und Zwiebeln. In die Gerichte kommen laut Sandmeier nur regionale Zutaten. «Ein paar Leute sagen, dass wir keine richtige Besenbeiz sind, weil unsere Speisekarte so gross ist», sagt Sandmeier.

Trotz der Tatsache, dass die Beiz laut Sandmeier etabliert ist und viele Stammgäste hat, fällt es ihm schwer, Personal zu finden. Manchmal gibt es ein Buffet mit Selbstbedienung, da Sandmeier die Gerichte selbst zubereitet und nicht auch noch die Rolle des Kellners übernehmen kann.

Die Besenbeiz möchte er aber auf keinen Fall aufgeben. Er koche gerne, brauche aber Abwechslung und liebe deswegen auch die Arbeit als Landwirt. «Ich freue mich nach jedem Wochenende, draussen auf dem Feld zu sein. Jeden Tag in der Beiz zu arbeiten, wäre zu viel», sagt der Landwirt. Die Beiz sei für ihn und seine Familie ein guter Nebenerwerb, der auch nötig sei, um die Rechnungen zu bezahlen.

Mutterkühe mit Kälbern, Pferde, Hühner und ein verspielter Hofhund: Das erwartet Besucher auf dem Erushof in Bettwil. Dort befindet sich auch eine Besenbeiz, die momentan nur gemietet werden kann. «Das Ziel ist, dass wir spätestens nächstes Jahr einen offenen Betrieb führen können», sagt Bettina Erni, die Betriebsleiterin des Erushofs. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Ramon Winterberg den Hof. Diesen haben sie erst in diesem Jahr von seinen Eltern übernommen.

Erushof Bettwil Anes Filan Erushof Bettwil Anes Filan Erushof Bettwil Anes Filan Erushof Bettwil Anes Filan

Die Besenbeiz soll laut Erni ein Treffpunkt für Handwerker, Velofahrerinnen und Wanderer werden. Die Speisekarte soll nicht allzu gross sein – vor allem auf einen Punkt legt Erni ihre Priorität: «Wir wollen so viel wie nur möglich von der Kuh verwerten und zeigen, was man alles mit Rindfleisch machen kann.» So soll in der Zukunft unter anderem auch Kuhzunge auf der Speisekarte stehen. Dazu kommen sollen Wähen, Most und Schnaps aus eigener Produktion.

Die gelernte Landwirtin will mit der Besenbeiz die Tradition des Erushofs weiterführen: Der Hof ist ein Biobetrieb, die Betreiber setzen auf Nachhaltigkeit, auf 23 Hektaren werden Tiere gehalten und Ackerbau betrieben. Das Fleisch kommt von den eigenen Tieren, die auf dem Hof geschlachtet werden.

Noch fehlt dem Paar allerdings die Zeit, sich neben dem Landwirtschaftsbetrieb um eine Besenbeiz zu kümmern, denn Ramon Winterberg studiert noch an der ETH. Nächstes Jahr soll aber an mindestens zwei Tagen pro Woche die Beiz betrieben werden.

