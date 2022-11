Aargau: Wahlen & Abstimmungen vom 27.11.22

ÜBERSICHT Von A-Z: So wird in den Aargauer Gemeinden abgestimmt und gewählt Die Übersicht über die Wahlen und Abstimmungen in den Aargauer Gemeinden und Bezirken. AZ-Redaktion 24.11.2022, 09.09 Uhr

Abstimmungen in den Bezirken

Im Bezirk Aarau steht die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin bzw. eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Aarau für den Rest der Amtsperiode 2021/2024 an. Diesen Sonntag wird der 2. Wahlgang durchgeführt. Zur Wahl stehen Barbara Deucher-Brändli (geboren 1977, FDP) und Michael Schlotter (geboren 1990, parteilos).

Michael Schlotter Zvg Barbara Deucher-Brändli Zvg Zvg

Abstimmungen in den Gemeinden von A bis Z

Inhaltsverzeichnis Aarau

Auw

Brugg

Buchs

Lenzburg

Mettauertal

Obersiggenthal

Oberrüti

Rottenschwil

Waltenschwil

Wettingen

Würenlos

Zeiningen

Zurzach

Das Aarauer Stadtbudget 2023 mit Steuerfuss 96 Prozent (bisher: 97) kommt diesen Sonntag zur Abstimmung wie auch der städtische Investitionsbeitrag von 9 Millionen Franken plus 3 Millionen zinsloses Darlehen für den Neubau KIFF 2.0.

Unter anderem der Aussenbereich vom neuen KIFF soll eine wichtige Aufwertung fürs Quartier bringen. Maaars Architektur Visualisierungen/Zvg

Ausserdem wird darüber abgestimmt, ob das Projekt «Frühe Kindheit Aarau» in den Regelbetrieb der sozialen Dienste der Stadt überführt werden soll. Mit der definitiven Einführung wird das bisherige Familienzentrum um ein zweites ergänzt und es werden Familienlotsinnen definitiv eingeführt, um Familien in anspruchsvollen Situationen zu begleiten. Das kostet jährlich 778’000 Franken. Ein Nein hätte die Einstellung des ganzen Projekts zur Folge.

Auch muss Aarau entscheiden, ob die Führung der modularen Tagesstrukturen (Hort) an die Kreisschule Aarau-Buchs übertragen und ob eine Tagesschule neu eingeführt werden soll. Es wäre, nach Baden, die zweite öffentliche Tagesschule im Kanton. Der Neubau dafür soll in Aarau entstehen.

Der Auwer Vizeammann Benno Villiger hat aus beruflichen Gründen, genauer, wegen einer Weiterbildung, als Gemeinderatsmitglied per 31. Dezember demissioniert. Er war seit dem 1. Juli 2016 im Gemeinderat. Offizielle Kandidaturen für den Rest der Amtsperiode 2022/2025: Als neue Gemeinderätin Claudia Huwiler-Trösch (Die Mitte, 1970), als Vizeammann Katja Zimmermann-Staub (1973).

Das Stimmvolk entscheidet über das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent. Darin wird vom Stadtrat ein negatives Betriebsergebnis von 8,68 Mio. Franken vorgeschlagen. Die SVP-Fraktion war im Einwohnerrat dagegen und das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik empfahl ebenfalls, den Voranschlag abzulehnen. Zudem steht die Ersatzwahl für ein Mitglied der Steuerkommission an. Es kandidieren Alexandra Darioli (geb. 1982, Die Mitte) aus Brugg und Sergio Laverde (geb. 1963, parteilos) aus dem Ortsteil Schinznach-Bad.

In Buchs wird über das Budget 2023 abgestimmt. Dieses sieht bei einem Steuerfuss von gleichbleibend 108 Prozent ein Minus von 1,98 Mio. Franken vor. Abstimmen muss Buchs auch über die Zukunft der modularen Tagesstrukturen sowie die Einführung einer Tagesschule an der Kreisschule Aarau-Buchs. Obwohl diese in Aarau erstellt wird, muss auch Buchs Ja sagen, damit sie zustande kommt.

Mehrfach hat der Lenzburger Stadtrat das Budget gewälzt, bis am Ende doch ein knappes Plus von 100’000 Franken unter dem Strich stand. Der Steuerfuss bleibt bei 105 Prozent. Der Einwohnerrat hat die Zahlen diskutiert, ganze fünf Anträge zu Abänderungen fanden keine Mehrheit. Das Budget so, wie es der Stadtrat vorgelegt hatte, am Ende dann schon.

In der Gemeinde Mettauertal kommt es zur Kampfwahl: Im zweiten Wahlgang buhlen Beatrice Wochele Bindschädler als auch Pia Ulrich um den zum 1. Januar frei werdenden Sitz im Gemeinderat.

Nachdem Walter Vega (Mitte) per 31. Oktober seinen Rücktritt als Gemeinderat von Obersiggenthal eingereicht hat, wählt die Stimmbevölkerung nun seine Nachfolge. Vega war im Gemeinderat für das Ressort Soziales, Gesundheit und Gesellschaft zuständig. Als Nachfolgerinnen haben sich Tanja Marullo (43, parteilos) und Esther Reimann (63, Mitte) gemeldet.

Esther Reimann (Die Mitte) Daniel Werder Tanja Marullo (parteilos) Zvg Esther Reimann (links) und Tanja Marullo kandidieren für den Gemeinderat Daniel Werder Zvg

Die Gemeinde Oberrüti musste die Demission von Gemeindeammann Franziska Baggenstos per 31. Dezember entgegennehmen. Sie wird aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat Oberrüti zurücktreten. Als Gemeinderat kandidieren für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 Thomas Rubin (1975) und Van Hai Le (1990), Thomas Rubin kandidiert ausserdem als Gemeindeammann.

Im September wählte Rottenschwil bereits ein neues Mitglied in den Gemeinderat, unterdessen gab auch Susanne März ihren Sitz ab. Für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 kandidieren Jürg Walker (59), Peter Huber (65, Präsident der Finanzkommission) und Marcel Kindler (55, Kassier des Kulturvereins).

Hans Rudolf Müller hat als Gemeinderat und Vizeammann per 31. Dezember seinen Rücktritt eingereicht. Für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 kandidieren für den Sitz im Gemeinderat Jolanda Hofmann (1978, parteilos), Markus Vögeli (1955, parteilos) und Pascal Vontobel (1981, Die Mitte). Als Vizeammann kandidiert Bettina Galbier Liechti (1964, parteilos).

Gleich über drei kommunale Vorlagen muss die Wettinger Bevölkerung abstimmen. Zum einen über einen um 3 Prozent höheren Steuerfuss.

Ausserdem wird über die Initiative für ein lebendiges Wettingen abgestimmt, die Richtwerte für Sport- und Kulturbeiträge im Budget verankern will.

Ebenso vors Volk kommt der Kredit von 5,2 Millionen Franken für den Neubau eines Containers bei der Bezirksschule.

Für das neue Provisorium der Wettinger Bezirksschule wird ab dem Schuljahr 2023/24 ein Teil der Sportwiese benötigt. Claudia Laube (30. September 2022)

Nach einem Rücktritt wird ein neuer Stimmenzähler oder eine neue Stimmenzählerin für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 gesucht. Im ersten Wahlgang erreichte keine Kandidatin bzw. kein Kandidat das absolute Mehr. Von den ursprünglich fünf Kandidierenden treten noch drei zum zweiten Wahlgang an: Antonia Gambon-Zita (parteilos), Gabriela Linde-Giger (parteilos) und Emil Moser (SVP).

Die Zeiningerinnen und Zeininger haben die Wahl: Wen schicken sie für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 in den Gemeinderat? Sandra Pfaffen oder Gabriella Huber.

Im August hat Vizeammann Peter Lude (parteilos) nach 13 Jahren in der Politik seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Zurzach bekannt gegeben. Rolf Stettler (parteilos) stellt sich als neues Gemeinderatsmitglied zur Wahl. Als Nachfolgerin von Peter Lude kandidiert Franziska Zölly (parteilos) als Frau Vizeammann.